Rouvy invita a todos a su festival ciclista de dos semanas de duración

Este otoño, Rouvy invita a todos a su ROUVY FEST de dos semanas de duración, una celebración del ciclismo que reunirá a ciclistas de todo el mundo durante 14 días de recorridos y experiencias especiales.

ROUVY FEST se llevará a cabo del 12 al 25 de octubre en la aplicación de ciclismo del mundo real Rouvy.

Rouvy permite a los ciclistas explorar carreteras reales en interiores, desde Mont Ventoux hasta las montañas de Vermont. ROUVY FEST reúne a los ciclistas y brinda la oportunidad de interactuar y competir con algunas de las estrellas y nombres de la industria más importantes del ciclismo de ruta y el triatlón.

Un pase ROUVY FEST es todo lo que se necesita para participar en el festival. Los pasajeros con un pase Fest obtendrán acceso a un kit exclusivo en la aplicación, recompensas mejoradas, promociones y obsequios.

Solo necesitas una suscripción a Rouvy para obtener un pase ROUVY FEST; no hay tarifa de admisión adicional. Los usuarios con una suscripción a Rouvy existente obtendrán automáticamente su pase ROUVY FEST.

Si aún no tienes tu suscripción, regístrate y obtén una prueba gratuita de 7 días para probar todo lo relacionado con Rouvy.

ROUVY FEST ya está reuniendo a los ciclistas y la segunda semana del festival creará experiencias increíbles, nuevas amistades e historias especiales.





Una gran parte de ROUVY FEST es montar a caballo, y hay una increíble variedad de paseos en grupo seleccionados durante el festival. Los primeros días ya han atraído a cientos de ciclistas.

Profesionales del WorldTour, poseedores de récords mundiales, triatletas profesionales e invitados especiales de Rouvy participarán en una variedad de atracciones.

Aquí está el desglose completo de con quién puedes viajar durante la segunda semana de ROUVY FEST:

12 de octubre – Amy y Kyle Hudson, embajadores de la marca Rouvy y recientes creadores de récords de viajes alrededor del mundo, lideraron un viaje grupal con más de 500 participantes.

14 de octubre – Las leyendas galesas y los ex ciclistas profesionales Luke Rowe y Manon Lloyd del Watts Occurring Podcast se involucraron en un viaje grupal.

15 de octubre – Marek Martin Matyska, vicepresidente de producto de Rouvy, proporcionó información detrás de escena de la plataforma.

19 de octubre – Mattias Skjelmose y Derek Gee-West del equipo Lidl-Trek WorldTour vendrán a montar.

20 de octubre – Viaja con las estrellas de Visma Lease a Bike, Wout van Aert y Victor Campenaerts. ¡Su viaje también será transmitido en vivo!

21 de octubre – El Gran IRONMAN Ride se llevará a cabo con la triatleta profesional y embajadora de ROUVY Kat Matthews, que acaba de competir en IRONMAN Kona.

22 de octubre – La embajadora de Rouvy, Julia Schuler, viajará.

24 de octubre – La oportunidad de viajar con el gran jefe, Petr Samek, el director ejecutivo de Rouvy.

Cada día del festival tiene un recorrido del día, donde se reúnen la mayoría de jinetes. Dirígete aquí para disfrutar del tráfico y las vibraciones del escenario principal, pero siéntete libre de salir y explorar por tu cuenta también los rincones más remotos del festival.

También hay algo para los corredores y aquellos que buscan esforzarse más. La carrera ROUVY FEST ofrecerá un evento competitivo con salida masiva en rutas seleccionadas del mundo real para mayor emoción.

Para reforzar el elemento competitivo estará el desafío “Vence al CEO”, que brindará a los titulares del ROUVY FEST la oportunidad de enfrentarse al CEO de Rouvy, Petr Samek.

Los ciclistas también pueden enfrentarse cara a cara con la estrella británica de escalada Andrew Feather en la famosa subida al Cap de Formentor de Mallorca.





En ROUVY FEST hay más que solo montar a caballo. El festival ofrece una oportunidad fantástica para involucrarse con una vibrante comunidad de ciclistas, hacer nuevos amigos y conexiones o incluso unirse a un club Rouvy.

El centro comunitario Rouvy Café ofrece un lugar para pasar el rato y charlar con otros ciclistas antes y después de las rutas, reduciendo aún más la brecha entre la conducción al aire libre y en el interior.

También hay recompensas de conducción adicionales que puedes aprovechar durante el ROUVY FEST. Los pasajeros ganarán el doble de la cantidad habitual de monedas Rouvy por completar cualquier ruta.

Completar cualquier desafío de ROUVY FEST también ganará el doble de la cantidad habitual de puntos XP.

También hay camisetas virtuales disponibles. La camiseta ROUVY FEST está disponible para completar el desafío, y los ciclistas que completaron el recorrido de Amy y Kyle el día 12 también recibirán una camiseta especial.





Todo lo que necesitas es una suscripción a Rouvy para participar, unirte al festival y explorar miles de rutas del mundo real desde los Alpes franceses hasta Utah.

ROUVY FEST es la manera perfecta de comenzar tu invierno con ganancias de entrenamiento en interiores. No te pierdas uno de los eventos bajo techo más emocionantes del año.