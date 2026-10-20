Los cascos Lazer, las zapatillas Sidi y los sillines Prologo llegan como parte de una serie de cambios de equipamiento en los equipos WorldTour masculino y femenino.

Si el cambio de nombre no fuera suficiente, Soudal-QuickStep, que se convertirá en Soudal-Safety Jogger en 2027, cambiará de bicicleta la próxima temporada y montará en Mérida después de una larga relación con la marca estadounidense Specialized.

El equipo Women's WorldTour, AG Insurance-Soudal, también está incluido en el acuerdo, lo que supondrá un gran cambio en la equipación con la que competirán los ciclistas, ya que Specialized ha proporcionado a los equipos todo su conjunto de productos durante años.

Specialized se ha convertido en un sinónimo del equipo belga como el patrocinador de larga data QuickStep, pero así como la marca del piso ya no estará impresa en sus camisetas, sus ciclistas no viajarán en las bicicletas de la marca estadounidense, ya que corrieron con ellas por primera vez en 2006.

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Se cambiaron a la marca belga Eddy Merckx para las temporadas 2010 y 2011, pero regresaron en 2012 y desde entonces han estado compitiendo y ganando con bicicletas Specialized.

Los cuadros Reacto y Time-Warp de Mérida formarán la base sobre la cual se construirán las bicicletas durante al menos los próximos cuatro años, y Shimano agregará su gama de juegos de ruedas Dura-Ace a los grupos que el equipo ha utilizado desde 2016. Los neumáticos Continental mantendrán todo en contacto con la carretera, mientras que los ciclistas se sentarán en los sillines Prologo.

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Finalmente, los cascos Lazer y los zapatos Sidi cubrirán a los propios ciclistas.

El equipo ha estado investigando y evaluando la nueva equipación durante algún tiempo, con su Jefe de Técnica y Desarrollo, Nicolas Coosemans, trabajando con Koen Pelgrim, uno de los entrenadores de rendimiento del equipo.

“Los productos fueron probados y evaluados exhaustivamente en entornos controlados, incluidas pruebas en túneles de viento, así como en condiciones reales 'en la carretera'. Este enfoque riguroso garantiza que cada elemento del paquete técnico de los equipos haya sido seleccionado para ayudar a nuestros ciclistas a rendir al más alto nivel”, afirma un comunicado de prensa del equipo.

El acuerdo con Mérida permitirá que los equipos masculinos y femeninos trabajen estrechamente con la marca taiwanesa para optimizar su equipamiento y con el Silverstone Sports Engineering Hub en Gran Bretaña.

“Lo que más me entusiasma no son simplemente los productos individuales que utilizarán nuestros ciclistas, sino la experiencia que cada una de estas empresas aporta a nuestros equipos”, dijo el director ejecutivo del equipo, Jurgen Foré. “Queremos que nuestros socios técnicos trabajen estrechamente con nuestros ciclistas y personal de rendimiento, compartiendo conocimientos, datos e ideas para que podamos continuar desarrollándonos juntos.

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“Estamos muy agradecidos con todos nuestros nuevos socios por la confianza que muestran en Soudal-Safety Jogger y AG Insurance Soudal. Esperamos comenzar estas nuevas asociaciones y poder mostrarles exactamente lo que hemos estado trabajando tan duro para ofrecer”.

Tim Merlier se convertirá en el último piloto del equipo en ganar con Specialized, logrando la victoria en la etapa 5 del domingo en el Eneco Tour, golpeando el cuadro de su bicicleta Tarmac SL-9 inmediatamente después de cruzar la línea.

“Creo que ya tengo 80 victorias en mi carrera y no sé quién es el dueño de Specialized, pero desde que estoy en esta marca ya obtuve muchas victorias, así que estoy orgulloso de cerrar la temporada nuevamente con la victoria para ellos”, dijo Merlier.

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