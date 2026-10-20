Los cascos Lazer, las zapatillas Sidi y los sillines Prologo llegan como parte de una serie de cambios de equipamiento en los equipos WorldTour masculino y femenino.

Si el cambio de nombre no fuera suficiente, Soudal-QuickStep, que se convertirá en Soudal-Safety Jogger en 2027, cambiará de bicicleta la próxima temporada y montará en Mérida después de una larga relación con la marca estadounidense Specialized.

El equipo Women's WorldTour, AG Insurance-Soudal, también está incluido en el acuerdo, lo que supondrá un gran cambio en la equipación con la que competirán los ciclistas, ya que Specialized ha proporcionado a los equipos todo su conjunto de productos durante años.

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Soudal-Safety Jogger montará bicicletas Mérida a partir de 2027

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