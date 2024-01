¿Quieres ser más rápido en Zwift o en el mundo real? Estas son las mejores configuraciones de Zwift para ayudarte a alcanzar tus objetivos

Hay una verdad innegable en la idea de que cualquier herramienta que facilite el ciclismo a un público más amplio es algo bueno. Por lo tanto, por extensión, cualquier configuración de Zwift debe considerarse buena. Sin embargo, para los entusiastas comprometidos del ciclismo en interiores, las mejores configuraciones de Zwift pueden hacer que el tiempo de entrenamiento en interiores sea una experiencia considerablemente más agradable y divertida.

Una vez que algo se vuelve divertido, es probable que se use más, por lo que mejorar tu cueva del dolor para incluir cosas como conectividad inteligente, una pantalla clara y una cantidad considerable de flujo de aire probablemente compensará esa inversión con horas de entretenimiento y, si lo haces. Bien, un aumento en la condición física.

Zwift se lanzó en 2015, pero desde entonces ha revolucionado el entrenamiento en interiores para ciclistas. Puedes correr, montar con gente de todo el mundo y socializar con compañeros de equitación. El ciclismo en interiores alguna vez fue un mal necesario para los ciclistas comprometidos con el entrenamiento que escapaban de la experiencia del ciclismo invernal, que de otra manera sería húmeda, fría y potencialmente peligrosa, pero los mundos virtuales en Zwift ofrecen una experiencia atractiva y adictiva, que ayuda a más ciclistas a ponerse en forma que nunca.

La plataforma utiliza tecnologías de conectividad estándar, por lo que todas las mejores configuraciones de Zwift también serán compatibles con otras aplicaciones de ciclismo indoor como TrainerRoad, SYSTM y más.

Probablemente ya lo sepas todo, pero si deseas obtener más información sobre la plataforma, aquí tienes nuestra guía definitiva sobre Zwift.

Al conectar su turboentrenador o bicicleta inteligente con Zwift en su teléfono inteligente, tableta o computadora, puede sumergirse en un mundo virtual de interacción basada en software.

En términos simples, cuanto más duro conduzcas, más rápido irá tu avatar virtual. Si está utilizando un entrenador inteligente o una bicicleta inteligente, le indicará a la aplicación qué tan fuerte está presionando los pedales y la aplicación ajustará automáticamente la resistencia en respuesta a los cambios de pendiente, los intervalos de entrenamiento e incluso las superficies de la carretera.

Puedes montar solo, seguir entrenamientos individuales o planes de entrenamiento completos, hacer freeride con amigos o unirte a eventos grupales preorganizados que van desde giros sociales sencillos hasta carreras a todo gas contra ciclistas profesionales.

Cualquiera que sea su presupuesto y nivel de experiencia, habrá una configuración para usted, pero cuanto más gaste, más premium será la solución que obtendrá. Esto se manifestará a través de una experiencia más realista, atractiva y quizás agradable, así como un funcionamiento considerablemente más silencioso.

En esta guía, analizaremos las mejores configuraciones de Zwift para ayudarte a aprovechar Zwift al máximo, así como la nueva ola de otras aplicaciones de ciclismo indoor.

Las mejores configuraciones de Zwift

Para viajar en Zwift, necesitarás algo más que un entrenador turbo. Necesitará algo en lo que ejecutar la aplicación, así como un lugar para que todo viva. Tus arreglos de vida dictarán tus prioridades. ¿A tus compañeros de casa les importa tener un turboentrenador instalado en la sala de estar o tienes que guardarlo todo después? ¿El ruido va a molestar a tus vecinos? ¿Tiene siquiera una computadora portátil que pueda ejecutar Zwift o la ejecutará en su teléfono, tableta o televisor? Todas son consideraciones que vale la pena tener en cuenta antes de decidirse, pero aquí hay tres de las mejores configuraciones de Zwift, que, por supuesto, se pueden mezclar y combinar para encontrar la solución perfecta.

Para todas las configuraciones siguientes, recomendamos un ventilador. Las cosas se calientan y sudan sin el flujo de aire que surge del movimiento. El dicho “cuanto más grande, mejor” nunca ha sido más cierto. Encontramos un gran éxito en nuestra revisión del Wahoo Kickr Headwind, pero se puede obtener un rendimiento similar por menos dinero con un ventilador Lasko o un ventilador de caja tradicional, o tres.

También recomendamos auriculares Bluetooth. De esta manera, si decides perderte en algo de música para mantener alta la motivación, no tendrás que reproducirla en tu turboentrenador a un volumen que toda la calle pueda escuchar.

La mejor configuración de Zwift con un presupuesto

Configuración de presupuesto: entrenador tonto, medidor de potencia y un teléfono inteligente

El humilde teléfono inteligente es 32.600 veces más potente que las computadoras de guía para el alunizaje del Apolo. Aprovechemos al máximo esa loca hazaña tecnológica usándola para andar sin rumbo en bicicletas virtuales en Internet para aumentar nuestro FTP.

La mayoría de los teléfonos inteligentes actuales pueden ejecutar la aplicación Zwift y, según la sesión en cuestión, poder Puede equilibrarse sobre una toalla colocada sobre el manillar; sin embargo, un QuadLock lo mantendrá firmemente en su lugar.

Un turboentrenador básico no enviará ningún dato a Zwift sin un sensor de velocidad o un medidor de potencia, por lo que tú enviarás cualquiera de los dos. Para una configuración de Zwift más precisa, recomendamos un medidor de potencia, y uno con Bluetooth evitará el costo de un adaptador ANT+. Nuestra guía de los mejores medidores de potencia le ayudará a elegir el más adecuado para usted.

Además, Zwift no podrá controlar el tonto entrenador turbo, por lo que no tendrás las capacidades del modo ergio de un entrenador inteligente. Le recomendamos que elija un entrenador turbo fluido que tenga una curva de resistencia progresiva (cuanto más fuerte pedalee, mayor será la resistencia), y no tendrá que preocuparse por ajustar manualmente la resistencia a través de un dispositivo que a menudo es de plástico y difícil de usar. utilice ‘remoto’.

Esta es una de las soluciones más asequibles, suponiendo que ya tengas una bicicleta y un teléfono inteligente. El otro beneficio de utilizar este método es que el medidor de potencia se puede utilizar para capturar datos cuando se conduce al aire libre.

Si lo que le interesa es la opción de valor, debe leer nuestra guía sobre la configuración de Zwift más barata, que explica la mejor manera de acceder a Zwift sin gastar mucho dinero.

La mejor configuración de Zwift para un presupuesto medio

Configuración de nivel medio: entrenador inteligente, computadora portátil y escritorio

Un entrenador turbo inteligente esencialmente prescinde de la necesidad de un medidor de potencia, ya que puede capturar la potencia que estás generando. No te permitirá entrenar al aire libre con potencia, pero ofrecerá una configuración más completa para ciclismo en interiores en aplicaciones como Zwift y TrainerRoad.

Los entrenadores turbo inteligentes vienen en dos formas: con ruedas y con tracción directa. Nuestra guía de los mejores entrenadores inteligentes lo explicará todo, pero en general, una opción de conducción directa costará un poco más, pero será más silenciosa y ofrecerá una sensación de carretera más realista.

Una computadora portátil es una forma ligeramente mejor de ejecutar Zwift, ya que tendrá una pantalla más grande que un teléfono inteligente. Sin embargo, deberás volver a verificar que tu computadora portátil esté habilitada para Bluetooth; de lo contrario, necesitarás un adaptador Bluetooth o ANT+ para que tu turboentrenador y tu computadora portátil puedan comunicarse.

Un iPad o una tableta pueden ser el compromiso perfecto entre un teléfono inteligente y una computadora portátil, ya que tendrá una pantalla más grande que la de su teléfono, pero lo más probable es que tenga capacidad Bluetooth, a diferencia de algunas computadoras portátiles.

Ya sea que elijas una computadora portátil o una tableta, necesitarás un lugar donde colocarla. Recomendamos un escritorio exclusivo, como el Kickr Desk de Wahoo.

La mejor configuración de Zwift para quienes tienen un gran presupuesto

Configuración premium: bicicleta inteligente, TV de pared y Apple TV

Una bicicleta inteligente, como la Wattbike Atom, es una bicicleta estática dedicada que hace todo lo que hace un entrenador turbo inteligente, pero mejor. Por lo general, una bicicleta inteligente se acciona por correa y suele ser más silenciosa que una bicicleta fijada a un rodillo de entrenamiento turbo y, por lo general, presenta puntos de contacto fácilmente ajustables, como la altura del sillín y la altura del manillar.

Las bicicletas inteligentes no se pliegan para esconderse en el armario debajo de las escaleras y no son una solución barata, pero son una consideración digna para cualquiera que tenga una cueva para el dolor dedicada.

Dado que es probable que permanezcan in situ, se combinan bien con un televisor en la pared, y cualquier cosa, desde un Apple TV de cuarta generación, puede ejecutar Zwift (aunque los modelos más antiguos aún pueden usar la duplicación de pantalla).

También puedes mejorar la configuración utilizando ropa y calzado para ciclismo de interior, que generalmente están diseñados para ser más transpirables. Nuestra guía de las mejores zapatillas de ciclismo indoor te ayudará a elegir.