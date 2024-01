No tengas miedo de mirar más allá de las marcas de ciclismo. Un estribillo común es que las marcas específicas de bicicletas imponen un impuesto a las piezas de las bicicletas. Hay razones por las que eso no es cierto, pero a los efectos de esta conversación, no importa mucho.

Ciertamente, el torque no es específico de la industria de las bicicletas; existe una amplia gama de llaves dinamométricas en el mercado; lo que debe buscar es una llave de calidad que haya sido calibrada según el estándar ISO correspondiente para que sepa que es precisa.

Para las bicicletas, eso significa rangos de torque que tienen sentido para los pernos de una bicicleta y escalas clasificadas en Newton metros. Comprar algo diseñado para otra industria puede resultar más barato, pero puede requerir conversiones constantes. Sin embargo, el par es par; Siempre que encuentre algo que funcione, no importa demasiado para qué se comercialice.