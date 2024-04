Una gama de los mejores guantes de dedos cortos y largos que ofrecen gran rendimiento, estilo y comodidad.

Los mejores guantes de ciclismo, o guantes de pista, como se los conoce comúnmente, han sido usados ​​por los ciclistas durante décadas para proteger sus manos y brindar mayor comodidad en la bicicleta. El humilde guante de atletismo o guante de dedos cortos es uno de los pocos equipos de ciclismo que se ha mantenido igual a lo largo de los años.

Usamos nuestras manos constantemente cuando andamos en bicicleta. Ya sea agarrando la cinta del manillar y las palancas de cambio y freno, limpiándonos la cara, bebiendo, reparando mecanismos mecánicos y tirando del manillar al correr o subir una colina empinada. Los guantes de ciclismo pueden proteger la piel de nuestras manos, especialmente en caso de accidente, y aportar agarre y comodidad. Los guantes de ciclismo de invierno cumplen la función de mantener nuestras manos calientes en el frío, pero cuando llega el verano, los guantes aún pueden cumplir una función importante.

He estado montando y compitiendo con guantes de ciclismo durante más de quince años y he aprendido mucho sobre lo que funciona y lo que me gusta y lo que no me gusta en ese tiempo. Yo mismo he probado todos los guantes de esta guía, montando en interiores y exteriores durante largos períodos de tiempo, así como lavándolos periódicamente para poner a prueba los guantes.

Hemos otorgado lo mejor en pruebas a las manoplas Rapha Core. Lo superan por su diseño sencillo y funcional y su absoluta comodidad. El par pequeño de mi talla me queda perfecto y es fantástico de llevar. Si buscas una buena opción de dedos largos para temperaturas más cálidas, los guantes Galibier Zephyr son mi elección en este momento. Sin embargo, en esta guía debería haber algo para la mayoría de los ciclistas, desde guantes súper finos hasta opciones acolchadas y de dedos largos para gravel y conducción todoterreno.

Si todavía tiene algunas preguntas sin respuesta sobre qué guantes elegir, encontrará algunos consejos de compra útiles en la parte inferior de la página para ayudarle a tomar una decisión y mejorar su propio conocimiento.

Cómo elegir los mejores guantes de ciclismo para ti

Los guantes no son la pieza más importante del equipo de ciclismo y encontrar unos que te gusten debería ser bastante fácil. La comodidad y el ajuste son importantes y unos guantes que no le quedan bien pueden dificultar el control de la bicicleta, así que mídalos, pruébelos o pruébelos antes de comprarlos. Aparte de eso, si eres nuevo en el mundo de los guantes de ciclismo, busca unos que se ajusten a tu presupuesto y que tengan un estilo o color que te guste y pruébalos.

¿Necesito guantes para ciclismo de carretera? Ciertamente no necesitas guantes para el ciclismo de carretera, pero muchos ciclistas optan por usarlos para protegerse las manos y, si eres relativamente nuevo en el ciclismo, también puedes hacerlo. Verás a la mayoría de los ciclistas profesionales con guantes porque pasan horas todos los días montando en bicicleta, lo que con el tiempo pasará factura en las manos. Los guantes también protegen las palmas de las manos en caso de accidente. Para los ciclistas aficionados que no pasan tanto tiempo en la bicicleta, la necesidad de guantes es un poco menos apremiante, pero para los días largos en el sillín o los paseos de verano, cuando sus manos pueden estar más sudorosas, realmente pueden ayudar a mejorar la comodidad, pruébelos y mira lo que funciona para ti. Algunos ciclistas optan por no usar guantes la mayor parte del tiempo porque así lo prefieren, esto también está bien. En algunos casos, si los corredores compiten en la pista en particular o en algunas carreras de ruta o circuito, particularmente para los corredores jóvenes, los comisarios o funcionarios de carrera estipularán que se deben usar guantes para competir en nombre de la seguridad de los corredores, por lo que a menudo vale la pena. Mantenga un par de guantes en su bolso por si acaso.

¿Son los guantes aero más rápidos? Desde hace mucho tiempo existen en el mercado todo tipo de guantes aerodinámicos diferentes. Como parte de un viaje reciente a un túnel de viento, probamos los guantes aerodinámicos GripGrab TT para ver cómo les fue y para informar nuestras propias pruebas y fortalecer esta guía. En nuestra carrera en el túnel de viento, cuando conducíamos en una posición erguida estándar sosteniendo las palancas de cambio, los guantes aerodinámicos resultaron ligeramente más lentos para mí cuando conducía en esa posición en particular. Que los guantes aerodinámicos realmente te hagan más rápido dependerá de tu propia posición en la bicicleta, así como del ajuste real de los guantes y de cómo se asientan en tus muñecas. Entendemos que la piel de algunos ciclistas es realmente muy rápida. Se dice que los brazos desnudos de Remco Evenepoel son más rápidos que un traje de piel de manga larga, esto es sólo un ejemplo de cuánto pueden variar las cosas de un ciclista a otro. De cualquier manera, usar unos guantes también ofrecerá una valiosa protección para las manos y puede valer la pena pensar en ellos para obtener mayor agarre y seguridad en los manillares de contrarreloj.

¿Los guantes necesitan un panel para limpiar la nariz? Un panel de limpieza para la nariz puede ser realmente útil si te limpias la nariz o eres un poco más mocoso en la bicicleta. Es muy conveniente y mantiene las cosas un poco más civilizadas. Muchas marcas parecen estar fabricando guantes livianos sin toallita nasal, pero sigue siendo una característica realmente útil que debes buscar en tus guantes.

¿Por qué guantes sin dedos? En verano, en una bicicleta de carretera, los guantes largos son un poco excesivos la mayor parte del tiempo, aunque hay algunas opciones excelentes y más livianas disponibles. Los guantes o manoplas de dedos cortos brindan la cantidad adecuada de protección al mismo tiempo que ayudan a que las manos se mantengan frescas y brindan una buena destreza.

¿Los guantes de ciclismo marcarán la diferencia? En muchos casos sí lo harán. Especialmente si es propenso a sufrir dolor o irritación en las manos después de varias horas en la bicicleta, algunos ciclistas también han experimentado problemas nerviosos en las manos debido al uso repetitivo y los guantes pueden ayudar a minimizar cualquier posible lesión relacionada con esfuerzos repetitivos. También se destacarán si conduces sobre terrenos irregulares o en malas condiciones que transmiten muchas vibraciones adicionales a través del manillar. Si alguna vez chocó su bicicleta y tuvo que lidiar con sarpullido por gravilla en las palmas de sus manos, definitivamente comprenderá y apreciará el beneficio de usar guantes.