Nuestra selección de los mejores pedales automáticos para carretera y gravel

Los mejores pedales automáticos para uso en carretera o grava te ayudarán a entregar potencia de manera más eficiente mientras conduces. Casi todos los ciclistas de carretera utilizan pedales automáticos y andan en bicicleta con tacos, aunque los viajeros pueden preferir pedales planos para poder pisar más fácilmente. La mayoría de los ciclistas de gravel también viajan sin clip; Sólo para los ciclistas de montaña la elección de andar sin clip o no está más dividida.

Hay una gran elección que hacer con los pedales automáticos: ¿debes andar con tacos de dos tornillos, que son pequeños, empotrados en la suela del zapato y normalmente se usan con pedales automáticos de doble cara, o prefieres tacos de tres tornillos, que son ¿Más grandes, se asientan debajo de la suela del zapato y se usan con pedales que generalmente son de un solo lado?

Esta guía se divide en nuestras selecciones de los mejores pedales de bicicleta de carretera para usar con zapatillas de ciclismo de carretera y luego los mejores pedales de bicicleta de grava para usar con zapatillas de bicicleta de grava, según nuestras pruebas y revisiones.

Los mejores pedales automáticos para bicicletas de carretera

Los pedales automáticos para bicicletas de carretera se pueden dividir aún más por marca, y cada fabricante tiene su propia versión de la tecnología de pedales de tres pernos y su propio sistema de calas.

Los mejores pedales Shimano de tres tornillos

Shimano es quizás la opción predeterminada. Todos sus pedales utilizan un diseño similar con un retenedor trasero tensado por un resorte helicoidal. La tensión de liberación del pedal se cambia mediante un perno hexagonal en la parte superior del retenedor, con una ventana indicadora que muestra la tensión de liberación que ha establecido.

Las calas Shimano son anchas y proporcionan un área de contacto amplia con el pedal, aunque las calas anchas pueden sobresalir de la suela de zapatos más estrechos o más pequeños. Hay tres opciones de calas con 0, 2 o 6 grados de flotación.

Pedales de tres tornillos Best Look

Look desarrolló el sistema de pedal automático original (llamado así porque reemplazó los clips para los dedos y las correas que se usaban anteriormente). Los tacos Look son ligeramente más pequeños que los de Shimano y también ofrecen tres opciones con 0, 4,5 y 9 grados de flotación.

Los pedales Keo 2 de Look, de menor precio, utilizan un retenedor similar con un resorte helicoidal al de Shimano (le otorgó la licencia de tecnología a Shimano en la década de 1990). Sus pedales de mayor precio, llamados Keo Blade, utilizan una ballesta de carbono en la parte inferior del cuerpo del pedal para tensar el retenedor; La marca lanzó un cuerpo de pedal actualizado en enero de 2024, que, según afirma, convierte al Keo Blade en el pedal más aerodinámico disponible.

Mientras que el resorte helicoidal permite variar continuamente la tensión de liberación de los pedales más baratos de Look, la tensión de liberación de los pedales Keo Blade se cambia en saltos discretos intercambiando la ballesta, de las cuales hay cuatro tensiones diferentes disponibles.

Los mejores pedales Speedplay de tres tornillos

La tercera opción de carretera es Speedplay. Wahoo actualizó y relanzó los pedales Speedplay y agregó los pedales con medidor de potencia Wahoo Powrlink Zero a su cartera.

Técnicamente, los tacos Speedplay se fijan a la suela del zapato con cuatro pernos, pero hay un adaptador que permite usarlos con los zapatos de ciclismo de carretera perforados con tres pernos más comunes.

Los pedales Speedplay son únicos entre los pedales para calas de tres pernos al permitir la entrada por ambos lados (excepto el modelo Speedplay Aero) y tener ángulos de flotación y liberación continuamente variables, aunque, a diferencia de otros sistemas, la tensión de liberación no se puede variar.

También exclusivo de Speedplay, la capacidad de ajuste está en la cala, y el pedal solo ofrece una superficie de retención fija.

Pedales de tres tornillos Best Time

El cuarto sistema de pedales principal para la carretera es Time. Es otra marca que, al igual que Speedplay, está renaciendo con un nuevo propietario, en este caso Sram.

Los pedales de All Time utilizan una ballesta de carbono para operar el retenedor trasero y, al igual que con los pedales Look Keo Blade, puedes cambiar el resorte para cambiar la tensión de liberación en incrementos discretos. El sistema de Time mantiene el retenedor abierto cuando la cala no está colocada, lo que facilita su colocación.

Time tiene dos gamas de pedales para bicicletas de carretera. El más barato es el Xpresso, que tiene dos opciones con carrocería compuesta y una con carrocería de carbono. Si pasa al Xpro, hay tres modelos de carbono.

Los pedales Time Xpro 15 de alta especificación tienen un eje de titanio y rodamientos CeramicSpeed. Su peso declarado de 174,6 g por par los convierte en la opción de pedal más ligera disponible, aunque a un precio.

Los mejores pedales automáticos para bicicletas gravel

La mayoría de pedales automáticos de dos tornillos, independientemente del fabricante, utilizan el sistema Shimano SPD. A pesar de esto, existen otras opciones con tacos no compatibles con SPD, incluidos Crankbrothers y Time, todos los cuales ofrecen supuestos beneficios sobre los SPD.

Los mejores pedales Shimano de dos tornillos

Al igual que con los pedales de bicicleta de carretera, Shimano tiende a ser la opción predeterminada para los mejores pedales de bicicleta de gravel, con su sistema SPD que utiliza una pequeña cala de acero endurecido. Incluso sus pedales M520 y M540 de menor precio tienen reputación de durabilidad a prueba de bombas, mientras que sus pedales XTR de alta especificación pesan 155 g cada uno.

Todos estos pedales tienen cuerpos esqueléticos, pero también puedes comprar pedales Shimano SPD con plataforma, si anhelas una mayor estabilidad del pie. Shimano también fabrica un pedal con un retenedor SPD en un lado pero una superficie de pedal plana en el otro, lo que puede resultar útil para los desplazamientos.

La cala SH56 estándar de Shimano ofrece liberación multidireccional, pero también puedes comprar la cala SH51 que solo te permite soltar girando el talón hacia afuera si quieres mayor seguridad para el pie.

Pedales de dos tornillos Best Look

Una vez más, Look es un importante competidor de los pedales automáticos para bicicletas de grava, pero en este caso utiliza el sistema de calas SPD de Shimano, lo que hace que sus pedales y calas sean compatibles con Shimano. También utiliza un mecanismo de liberación similar operado mediante un resorte helicoidal ajustable.

Los mejores pedales de dos tornillos Crankbrothers

Los pedales de Crankbrothers son un poco diferentes a los de Shimano y Look. En su forma más esquelética de Eggbeater, tienen un diseño minimalista con cuatro puntos de compromiso, que arrojan barro fácilmente, lo que los hace populares para el ciclocross.

Crankbrothers utiliza el mismo sistema de retención, pero con una plataforma en sus pedales Mallet y Candy, lo que agrega estabilidad adicional al pie. La tensión de liberación no es ajustable, aunque puedes cambiar el ángulo de flotación y liberación cambiando las calas.

Pedales de dos tornillos Best Time

Además de sus pedales de carretera, Time vende un sistema de pedales todoterreno. Nuevamente, está disponible con una variedad de tamaños de plataforma diferentes. Wout van Aert utilizó sus pedales ATAC XC para ciclocross durante muchos años antes de pasar a las carreras de carretera.

El retenedor con resorte está en la parte delantera del sistema de pedal ATAC en lugar de en la parte trasera, lo que, según Time, ayuda a limpiar los residuos de la interfaz pedal-cala al engancharlo. Su tensión de liberación no es ajustable, aunque puede comprar calas de liberación más livianas. . Puedes cambiar el flotador de las calas de liberación estándar intercambiando las calas izquierda y derecha entre sí.

Otras marcas

Si bien los pedales automáticos para bicicletas de carretera están dominados por Shimano, Look, Speedplay y Time (y principalmente los tres primeros), hay marcas adicionales que venden pedales todoterreno, que a menudo utilizan el sistema SPD.

Los pedales XC de Ritchey tienen un diseño minimalista que es, en todo caso, incluso más esquelético que los pedales Shimano. Trek vende una gama de pedales compatibles con SPD de las marcas Trek y Bontrager (también vende un pedal de carretera compatible con Look).

Hope también vende un pedal automático de pequeño formato, aunque utiliza una cala y un retenedor únicos que son incompatibles con el sistema SPD.

Otras marcas con pedales compatibles con SPD incluyen DMR y Nukeproof. Si quieres una plataforma grande, vale la pena considerarlas, aunque están más orientadas al uso de MTB.