Eso depende de usted, no hay ninguna razón por la que no pueda hacerlo, pero es casi seguro que aumentarán el ruido y reducirán el ahorro de combustible. Pasamos algún tiempo probando para ver si notábamos una gran diferencia en el ruido con una bicicleta montada en portaequipajes y, aunque no lo hicimos, cada situación es diferente.

Algunos sistemas tienen rieles de base con forma aerodinámica, que pueden ahorrar más combustible que los rieles cuadrados y también pueden ser más silenciosos durante el buceo.

Si planea dejar el sistema instalado todo el tiempo, los sistemas de montaje en horquilla tienden a ser un poco más pequeños y más aerodinámicos con menos piezas que puedan moverse mientras conduce. Por otro lado, si planeas retirar el estante con regularidad, Yakima tiene el sistema más rápido y sencillo para fijar el estante a las barras de la base.

Si bien no existen razones importantes para no dejar un estante adjunto al automóvil, querrás pensar en tu plan como parte de la decisión de compra. Si utilizas el portabicicletas del techo de tu coche con frecuencia y no quieres dejarlo acoplado, quizás quieras buscar un sistema que sea fácil de poner y quitar. Si sólo se utiliza un par de veces al año, una hora aproximadamente de preparación antes de un viaje puede no ser tan importante.