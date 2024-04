Los soportes magnéticos para teléfonos de esta guía son realmente sólidos. He podido levantar la parte delantera de mi bicicleta con mi teléfono cuando está montado magnéticamente. No he tenido ningún reparo en la fuerza que ofrecen.

Los imanes no pierden su potencia, pero será mejor verificar que su teléfono esté correctamente conectado antes de comenzar a andar en bicicleta al aire libre.