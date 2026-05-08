Ni siquiera las gafas de sol Meta Vanguard de Oakley, equipadas con tecnología de inteligencia artificial, pudieron destronar a las Encoders como nuestras mejores gafas de sol para ciclismo y, con hasta un 50 % de descuento, son una ganga.

Cuando se trata de las mejores gafas de ciclismo del mercado, Oakley es la marca líder y ha seguido innovando y creando productos líderes en su clase durante más de 50 años.

Sus gafas de sol Encoder han mantenido la corona como nuestra mejor opción general para gafas de sol para ciclismo de carretera durante más de tres años.

Nuestros expertos evaluadores han probado y probado casi todos los pares de gafas de sol para ciclismo, incluidas las Oakley Meta Vanguard cargadas de tecnología, las nuevas gafas con inteligencia artificial de la marca; sin embargo, nada ha puesto un guante sobre las gafas de sol Encoder ni ha quitado el título.

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Entonces, si te estás preparando para montar en bicicleta en verano y te apetece un par de gafas de sol nuevas para ciclismo, ahora es el momento de descubrir por qué las valoramos tan bien. Noticias de ciclismo El escritor senior de tecnología Will Jones resumió los Oakley Encoders diciendo simplemente: “He tenido la oportunidad de usar más o menos todas las mejores gafas de ciclismo del mercado, pero los Encoders son el par al que siempre vuelvo. Llegaron al punto óptimo al ofrecer una óptica increíble, un campo de visión brillante y una combinación de retención fantástica sin resultar incómodos”.

A continuación, vinculé las mejores ofertas de Oakley Encoder disponibles en Amazon, y el precio varía según la lente elegida, con el combo Clear Terrazzo/Prizm Black con ese 50% de descuento y reduciéndolos a una ganga de $ 146,50.

También agregué la última Oakley Meta Vanguard para cualquier persona interesada en la tecnología portátil de Oakley, y por $ 499, la revisión de Will's Oakley Meta Vanguard tiene todo lo que necesita saber antes de apretar el proverbial gatillo.

50% DE DESCUENTO Oakley Gafas de sol Encoder, Terrazo transparente/Prizm negro $146.50 $293 comprar ahora 33% DE DESCUENTO Oakley Gafas de sol Encoder, carbono mate/Prizm oro de 24 quilates $196.50 $293 comprar ahora 12% DE DESCUENTO Oakley Gafas de sol Encoder, negro mate/rojo Prizm $146.50 $166.50 comprar ahora 21% DE DESCUENTO Oakley Gafas de sol Encoder Spectrum Gamma Verde/Prizm Negro $132 $166.50 comprar ahora 30% DE DESCUENTO Oakley Gafas de sol Encoder Blanco pulido/Zafiro Prizm $205.10 $293 comprar ahora Oakley Gafas de sol Meta Vanguard Blanco/Zafiro Prizm $499 comprar ahora

Oakley califica las Encoder como unas gafas multideporte, pero simplemente rezuman clase de ciclismo. Will Jones señaló que las Oakley Encoders eran las mejores gafas de ciclismo que había usado y, si bien las encontró excelentes, no lograron esa puntuación perfecta de 5 sobre 5 que las habría hecho verdaderamente excepcionales.

Entonces, ¿qué detuvo esa puntuación perfecta? Bueno, Will notó que el revólver de los codificadores invadía demasiado su visión periférica. Si bien eso en realidad no le impidió ver nada en el camino, una vez que lo notó fue una molestia que simplemente no podía quitarse de la mente.

Sin embargo, a este precio estaría dispuesto a perdonar ese pequeño inconveniente en lo que es un par de gafas de sol casi perfecto.

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