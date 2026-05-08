El australiano, totalmente concentrado en ganar la contrarreloj de la etapa 10, dice que perseguir el resultado general “no es algo que haré en esta carrera”
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Jay Vine ha dicho que no aspirará a terminar en la clasificación general en el Giro de Italia de este año, a pesar de que el UAE Team Emirates-XRG no llegó con su líder originalmente previsto, João Almeida.
Durante mucho tiempo se ha hablado del australiano como un hombre potencial para las carreras de tres semanas, con suficiente talento para escalar como para ganar cuatro etapas de la Vuelta a España en su carrera, y la capacidad de contrarreloj que lo vio terminar segundo detrás de Remco Evenepoel en el último Campeonato Mundial de Ruta UCI en Kigali.
“No, (la retirada de Almeida) realmente no ha cambiado mi papel. Es decepcionante no tener a João aquí porque creo que tenía una buena oportunidad de hacer una buena carrera, pero son más oportunidades para el equipo. No creo que vaya a cambiar mucho nuestros planes; veremos qué pasa”.
El hombre de 30 años habló sobre esto en su Instagram el 18 de abril y dijo: “No he compartido mucho últimamente, no por falta de actualizaciones, solo he estado ocupado haciendo malabarismos con el entrenamiento, las citas de rehabilitación y el tiempo en familia. Pero todo va en la dirección correcta. Con el Giro de Italia acercándose en unas pocas semanas, me emociona poder fijar un número nuevamente”.
Ahora que solo faltan dos días para el momento de las carreras, Vine está listo para quedarse atrapado una vez más, aunque con solo 11 días de carreras en su haber en 2026.
“Creo que estoy bastante bien. He pasado mucho tiempo en casa, así que me siento bastante fresco mentalmente”, dijo, antes de comentar la realidad de los sacrificios que ha tenido que hacer para volver a estar en plena forma de cara al Giro.
“Se trata simplemente de centrarse en los próximos objetivos, a corto y largo plazo, pero no hay muchas horas fuera de la rehabilitación para poder pasar mucho tiempo disfrutando de la vida. Pero es lo que es”.
En realidad, el enfoque de Vine está realmente en una etapa y solo en una: la contrarreloj de la etapa 10 de Viareggio a Massa, donde 42 km de carreteras planas serán disputadas por jugadores como él y Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).
Vine, fácilmente uno de los mejores operadores contrarreloj del mundo, aún no ha ganado una contrarreloj en un Grand Tour o incluso a nivel WorldTour. No se sorprenda al verlo llevar a Ganna al límite absoluto y desafiar la victoria ese día.
“Tengo muchas ganas de que llegue la crono de la etapa 10, 42 km, totalmente llana. He trabajado muy duro en ello, también en la posición con el equipo australiano en el verano, y hemos probado algunas cosas”, dijo.
¿Cómo será el éxito de Vine en el Giro de 2026? “En la contrarreloj, obtuve un buen resultado allí. Pero también tengo muchas ganas de llegar a Roma y, con suerte, ver a mi familia, será agradable”.
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