El australiano, totalmente concentrado en ganar la contrarreloj de la etapa 10, dice que perseguir el resultado general “no es algo que haré en esta carrera”

Jay Vine ha dicho que no aspirará a terminar en la clasificación general en el Giro de Italia de este año, a pesar de que el UAE Team Emirates-XRG no llegó con su líder originalmente previsto, João Almeida.

Durante mucho tiempo se ha hablado del australiano como un hombre potencial para las carreras de tres semanas, con suficiente talento para escalar como para ganar cuatro etapas de la Vuelta a España en su carrera, y la capacidad de contrarreloj que lo vio terminar segundo detrás de Remco Evenepoel en el último Campeonato Mundial de Ruta UCI en Kigali.

Pero los resultados en un Gran Tour nunca se materializaron, con las siete apariciones de Vine en carreras de tres semanas hasta ahora terminando con tres abandonos y ninguna clasificación general por encima del puesto 30 al final de las 21 etapas.

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Ya sean accidentes, mala suerte o simplemente apuntar a etapas desde el descanso, la general nunca ha sido la ambición de Vine, y eso continuará en el próximo Giro, que comienza en Bulgaria este viernes.

En su intervención en la presentación del equipo en Burgas el miércoles, Vine dijo claramente ciclismonoticias que “no creo que sea algo que vaya a hacer en esta carrera”, cuando se le preguntó si tenía ambiciones de general, y se esperaba que Adam Yates fuera el único líder del equipo emiratí en ausencia de Almeida.

“No, (la retirada de Almeida) realmente no ha cambiado mi papel. Es decepcionante no tener a João aquí porque creo que tenía una buena oportunidad de hacer una buena carrera, pero son más oportunidades para el equipo. No creo que vaya a cambiar mucho nuestros planes; veremos qué pasa”.

Hasta ahora, la temporada 2026 ha sido una temporada intermitente para Vine, por decir lo menos, con su título nacional de contrarreloj y su victoria general en el Tour Down Under en enero, seguidos de un largo período de baja debido a una fractura de escafoides (muñeca), que sufrió en el extraño accidente causado por el canguro en la etapa final.

Luego, Vine volvió a competir en la Volta a Catalunya en marzo, pero este regreso terminó rápidamente con una caída en la tercera etapa, y luego siguió otro período de rehabilitación de su muñeca y su preparación para el Giro en altitud en Sierra Nevada.





El hombre de 30 años habló sobre esto en su Instagram el 18 de abril y dijo: “No he compartido mucho últimamente, no por falta de actualizaciones, solo he estado ocupado haciendo malabarismos con el entrenamiento, las citas de rehabilitación y el tiempo en familia. Pero todo va en la dirección correcta. Con el Giro de Italia acercándose en unas pocas semanas, me emociona poder fijar un número nuevamente”.

Ahora que solo faltan dos días para el momento de las carreras, Vine está listo para quedarse atrapado una vez más, aunque con solo 11 días de carreras en su haber en 2026.

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“Creo que estoy bastante bien. He pasado mucho tiempo en casa, así que me siento bastante fresco mentalmente”, dijo, antes de comentar la realidad de los sacrificios que ha tenido que hacer para volver a estar en plena forma de cara al Giro.

“Se trata simplemente de centrarse en los próximos objetivos, a corto y largo plazo, pero no hay muchas horas fuera de la rehabilitación para poder pasar mucho tiempo disfrutando de la vida. Pero es lo que es”.

En realidad, el enfoque de Vine está realmente en una etapa y solo en una: la contrarreloj de la etapa 10 de Viareggio a Massa, donde 42 km de carreteras planas serán disputadas por jugadores como él y Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Vine, fácilmente uno de los mejores operadores contrarreloj del mundo, aún no ha ganado una contrarreloj en un Grand Tour o incluso a nivel WorldTour. No se sorprenda al verlo llevar a Ganna al límite absoluto y desafiar la victoria ese día.

“Tengo muchas ganas de que llegue la crono de la etapa 10, 42 km, totalmente llana. He trabajado muy duro en ello, también en la posición con el equipo australiano en el verano, y hemos probado algunas cosas”, dijo.

¿Cómo será el éxito de Vine en el Giro de 2026? “En la contrarreloj, obtuve un buen resultado allí. Pero también tengo muchas ganas de llegar a Roma y, con suerte, ver a mi familia, será agradable”.