El modelo “Flex Scape” que se lanzará en 2024 puede cambiar los brazos por una correa para gafas

Después de haberme encargado de probar las mejores gafas de ciclismo y luego revisarlas todas de forma lenta pero segura, mis anuncios objetivo y las noticias sugeridas ocasionalmente arrojan algo que es realmente de interés. Hoy fue uno de esos días.

En primer lugar, me sugirieron un artículo relacionado con un par de gafas de sol premiadas que, gracias a una ingeniosa correa modular, podrían usarse para deportes de nieve y un uso más general. Esto reveló un próximo par de gafas Oakley, así que me dirigí al sitio web de Oakley para investigar. Lamentablemente no encontré nada sobre el llamado “Flex Scape”, aunque tengo suficiente información del artículo del premio para brindarte un adelanto detallado. Lo que sí encontré, sin embargo, en la página de inicio, es quizás el conjunto de variantes de Encoder con el estilo más escandaloso que he visto: el Space Encoder.

Este podría ser el par de gafas Oakley más salvajes desde Re:SubZero

Nuevo codificador espacial Oakley

No he ocultado que me encanta el Oakley Encoder estándar. También tengo la suerte de tener acceso al modelo Encoder Strike ventilado y a una versión totalmente dorada (muy discreta) del Encoder Ellipse recién lanzado, pero la versión estándar con lentes Prizm Road es mi favorita de todos los tiempos.

Parece que Oakley está interesado en crear variantes en esta nueva plataforma, ya que he descubierto no uno sino dos nuevos codificadores. Primero está el Encoder Squared. Esto no es mucho para destacar en términos de novedad: tiene la misma forma que el codificador estándar, solo que con una gran ventilación superior. Es similar al Encoder Ellipse, aunque la lente y la ventilación superior tienen forma ovalada.

Sin embargo, el par que realmente me llamó la atención, y sospecho que también llamará la tuya, es el nuevo Space Encoder. Tome el codificador estándar, taladre ventilaciones circulares a lo largo de la parte superior, fresa una ranura en la frente para reflejar el espacio de la nariz y bisele las partes inferiores agresivamente y de alguna manera podrá imaginarlo. También puedes consultar la imagen, que sugiero que es infinitamente más útil. Hay una cierta cualidad de mariposa, pero es posible que me sienta demasiado poético.

También resulta que el Space Encoder fue creado completamente por accidente; Se cortaron por error 1000 pares de lentes Kato y terminaron con la creación que ves aquí. Sólo sobrevivieron 940 pares, por lo que realmente se trata de una tirada muy limitada.

Encoder Ellipse, Encoder Squared y Space Encoder figuran como ediciones limitadas y tienen un precio de £219 / $264.

Nuevo modelo “Flex Scape” mostrado

Lo que inicialmente inició este viaje de descubrimiento fue el hecho de que un nuevo modelo, denominado Flex Scape, ganó un premio Ipso, principalmente por su modularidad. Por lo que puedo deducir de las especificaciones, está diseñado principalmente como un conjunto de anteojos híbridos para deportes de nieve, pero es difícil pasar por alto el hecho de que la forma se parece tanto al Oakley Kato. Vendrá con lentes Prizm, pero las opciones están destinadas a la nieve en lugar de al asfalto o al sendero.

George Yoo, el diseñador principal del proyecto Flex Scape, es citado en el sitio web de IPSO diciendo: “Flex Scape fue diseñado con el propósito de maximizar la función de las gafas protectoras y de sol. Los clips estabilizadores en el marco representan señales visuales de gafas del pasado, entrelazadas con el mecanismo de intercambio de la correa de las gafas por las varillas de las gafas de sol”.

Este será el primer par de gafas Oakley (¿o gafas protectoras?) que pueden intercambiarse directamente entre una correa y patillas. Casey Lee, ingeniero de diseño sénior, explica: “No hemos hecho un verdadero intercambio de patillas por correas en el pasado, pero hemos tenido patillas que aceptan accesorios de correas. Suelen ser torpes y parecer una ocurrencia de último momento. Cuando empezamos a pensar en cómo convertir Flex Scape de gafas protectoras a gafas de sol, o incluso algo intermedio, queríamos que pareciera un producto Oakley. Bien diseñado, robusto, resistente y con una experiencia de usuario sencilla e intuitiva”.

Si bien este puede ser un producto de nieve y moda, más que de nieve y ciclismo, plantea algunas preguntas interesantes para el futuro de las gafas deportivas. Dadas las similitudes en velocidad y protección que requieren tanto los ciclistas como los atletas de deportes de nieve, no sorprende ver gafas de ciclismo que a menudo se parecen a las de esquí. No estaría fuera del alcance de la imaginación ver este sistema implementado en modelos como Oakley Sutro o Wind Jacket, permitiendo a los ciclistas usar sus gafas de ciclismo fuera de temporada, cuando inevitablemente se dedican al esquí de fondo. o para que los atletas de deportes de nieve hagan la transición al ciclismo en los meses de verano, o cuando el cambio climático ha dejado las estaciones de esquí con un verde decidido y verde durante todo el año.