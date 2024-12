Uno de la amplia gama de chalecos que he estado probando durante el año pasado es el Castelli Unlimited Puffy Vest. Un chaleco ligero de Castelli que utiliza el actualmente popular aislamiento Polartec Alpha para aumentar la calidez.

Castelli presenta la Unlimited Puffy, que también está disponible en versión chaqueta, como una pieza diseñada para una amplia gama de usos, desde recorridos regulares por carretera hasta aventuras todoterreno, gravel, embalaje de bicicletas, etc.

Es una pieza elegante de Castelli, pero tiene un alto precio de £ 210 / $ 249,99 / € 199,95 PVP, puedes conseguirlo más barato en línea o en ciertas versiones en el outlet de Castelli, pero se debe en parte a algunas de las tecnologías. presenta, que analizo a continuación.

Llevo un tiempo montando el chaleco, he viajado con él y lo he probado en un par de países diferentes, en seco y en mojado, dentro y fuera de la carretera, así como con diferentes intensidades de conducción.

El Unlimited Puffy también aparece en nuestro Guía para compradores de los mejores chalecos de ciclismo..

El Unlimited Puffy tiene un bolsillo en el pecho con cremallera de buen tamaño.

Diseño y estética

El Unlimited Puffy está disponible en seis colores diferentes, mi versión en rojo brillante parece haber sido actualizada a una combinación de colores 'Bordeaux' ligeramente más oscura, pero también hay una opción en amarillo brillante y algunos tonos terrosos más oscuros para elegir.

Castelli enumera un rango de temperatura de 12 ° C – 19 ° C / 54 ° F – 66 ° F para el chaleco, pero lo he usado en temperaturas más bajas que esta, dependerá de lo que uses y de qué tan duro estés montando.

En cuanto a las características, el chaleco tiene tres bolsillos en total, dos en la parte trasera y un espacioso bolsillo en el pecho con cremallera en el lado izquierdo. La cremallera bidireccional es de YKK y tiene un bonito tirador Castelli de fácil agarre en la cremallera principal, que también puedes quitar fácilmente si lo prefieres.

El Unlimited Puffy se siente muy ligero y suave. El exterior es de poliéster suave y ligeramente oxidado que tiene un revestimiento DWR. Esto forma una doble capa con el interior del chaleco que cuenta con material aislante Polartec Alpha Direct. Polartec Alpha es un material popular en este momento y se utiliza en muchos equipos. El material presenta fibras sintéticas ligeras que resisten la humedad pero ofrecen buenas propiedades térmicas y al mismo tiempo son transpirables. En términos simples, le ayudará a mantenerse abrigado sin sobrecalentarse ni empaparse por el sudor.

Las fibras Polartec Alpha son ligeras y comprimibles, lo que significa que no impiden que el chaleco se pliegue bien. El Unlimited Puffy se guarda fácilmente en un bolsillo de camiseta liviano y será un amigo bienvenido cuando te lo vuelvas a poner en una parada o si el clima cambia. Su peso ligero también lo convierte en una opción útil si viaja o hace las maletas para un viaje y desea reducir el volumen.

Una cremallera bidireccional te permite abrir las cosas desde abajo si quieres refrescarte

En cuanto al ajuste, en mi opinión el chaleco tiene un corte muy bueno. No es una pieza súper elástica, de corte de carrera, ni tan ajustada ni tan elástica como algo como el Spatz BurnR2.

Tampoco es holgado, lo que me disuadiría de usarlo en la carretera, simplemente tiene un ajuste un poco más relajado, en el que creo que Castelli ha hecho un gran trabajo. Puedo usarlo sobre una camiseta de carretera para un recorrido por carretera y está bien, tal vez tenga algunas arrugas más, pero para entrenar o andar en bicicleta en general esto no importa. También es lo suficientemente holgado como para que funcione bien si lo llevas con un conjunto más relajado de gravel o mtb, incluso con pantalones cortos holgados, etc.

Los dos bolsillos en la parte trasera también están menos ceñidos y son elásticos, lo que si bien es muy efectivo para los bolsillos, en la carretera hace que los chalecos queden un poco incómodos cuando los tienes abiertos. Lo mismo puede decirse del dobladillo, no es demasiado ajustado. Si usas el chaleco fuera de la bicicleta en un viaje más largo o en cualquier tipo de parada, cafetería, cervezas después del viaje, pernoctación, etc., te queda muy bien, casi como lo haría un chaleco o chaleco normal y esto añade estilo. y factor de bienestar.

El cuello alto está forrado con aislamiento Polartec y es agradable y cómodo.

Actuación

El Unlimited Puffy Vest me ha funcionado bien en todos los ámbitos. Uno de mis primeros viajes en él fue en Italia en el lanzamiento del Sram Red AXS en la primavera. Probé el revestimiento DWR en un recorrido húmedo de menos de dos horas de duración al final del viaje y quedé impresionado con el rendimiento del DWR en un recorrido bastante húmedo. Me imagino que con el tiempo y después de muchos lavados comenzaría a desgastarse, pero al menos fuera de la caja, hay un buen nivel de protección contra la lluvia o el rocío.

La comodidad es excelente y el chaleco siempre resulta cómodo y ceñido cuando te lo pones. La mayoría de nosotros probablemente hemos terminado parados en un momento u otro en un viaje, enfriándonos o temblando un poco en una parada de café, tal vez demasiado temprano en el año, cuando realmente deberías haberlo sabido mejor y sentarte adentro. Ponte el chaleco para algo como esto y pensarás “Ahh, eso es mejor”. Es genial para momentos como ese.

En términos de calidez y transpirabilidad reales, el Polartec Alpha está probado en batalla y funciona muy bien. El poco espacio adicional en el corte significa que puedes colocar el chaleco sobre varias capas y usarlo en condiciones realmente bastante frías o simplemente sobre una camiseta en un clima más cálido para relajarte sin sudar demasiado. Como ya hemos mencionado, cabe cómodamente en el bolsillo de un maillot, lo que lo hace muy útil.

Los bolsillos dobles son espaciosos, pero los encuentro un poco flojos si no llevo demasiado dentro, mi mini bomba tiende a quedar horizontal y se ve un poco desordenada, por ejemplo. Creo que prefiero el ajuste ceñido de una configuración de tres bolsillos. Aunque viajo más por la carretera que cualquier otra cosa. Por otro lado, aprecio lo que los bolsillos más holgados aportan al ajuste informal y a la forma en que queda el chaleco. No creo que haya sido diseñado para un piquete de carretera triple normal. De cualquier manera, no es un factor decisivo, pero puede que le importe.

Hay dos bolsillos en la parte trasera, pero creo que el roadie que hay en mí preferiría tres, las cosas quedan un poco más ajustadas.

Valor

Creo que a precio completo, el Unlimited Puffy podría ser un poco difícil de vender para muchos usuarios. Puedo oír a mis compañeros de club decir: “Eso es lo que gastaría en mi chaqueta de ciclismo de invierno”.

Si por el precio te estás centrando en las mejores chaquetas de ciclismo de invierno o quizás en las mejores mallas con tirantes de invierno, es posible que un desembolso similar para un chaleco no represente la mejor relación calidad-precio.

Sin embargo, es un gran kit y muy versátil. Quizás, si tienes todas las demás bases del kit principal cubiertas, podrías optar por agregar un poco más de versatilidad y construir tu bolsa de kit.

Puedes encontrarlo online en varias rebajas por mucho menos dinero en algunos sitios, veo el chaleco online en este momento en algunas rebajas con casi un 50% de descuento.

Veredicto

No puedo encontrar casi nada que criticar en el Unlimited Puffy, es elegante, cómodo y excelente de usar y aporta una excelente calidez y transpirabilidad versátil a la mesa gracias al material Polartec Alpha.

Si practicas muchos tipos diferentes de ciclismo con diferentes intensidades y te gusta llevar una capa extra, te encantará. Si viajas con frecuencia por la carretera y con un poco más de intención, probablemente puedas lograr lo mismo con un chaleco más estándar sin aislamiento o cualquier otra combinación de kits.

Por último, no olvidemos que es bueno tener opciones. Hay muchísimos kits geniales para elegir ahora, y esta es otra buena opción. Si te gusta su apariencia y te apetece darte un capricho, Unlimited Puffy no te decepcionará.