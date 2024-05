Mientras escribo esto en 2024, la mayoría de las bicicletas modernas ahora utilizan frenos de disco. Aunque técnicamente Shimano todavía vende grupos de frenos de llanta, no son precisamente fáciles de encontrar. A todos los efectos prácticos, el cambio de llanta a disco hace tiempo que se completó y los beneficios son obvios. Sin embargo, ese no siempre ha sido el caso y no hace mucho que la gente todavía se preguntaba por qué hacer el cambio.

En 2019, el panorama parecía muy diferente. La industria estaba cambiando, pero estaba mucho menos claro por qué. Ese año, Hunt lanzó al mercado la tecnología Limitless. La tecnología ilimitada permitió anchos de ruedas externos que no eran posibles con los frenos de llanta, pero también brindaron un mejor rendimiento aerodinámico. En pocas palabras, Hunt lideró la industria al demostrar que los frenos de disco eran mucho más que el rendimiento de frenado.

La próxima frontera es sólo un poco menos radical. Con diseños de ruedas libres de las limitaciones de las pinzas de freno de llanta, las marcas están demostrando que los diseños de ancho interno más amplio combinados con neumáticos más anchos son más rápidos y más cómodos. Muchas de las opciones que encontrarás en nuestra lista de mejores ruedas de bicicleta de carretera o ya son anchos y sin ganchos, o se están moviendo en esa dirección.

Con el HUNT SUB50 Limitless Aero Disc, la marca vuelve a demostrar el por qué de una nueva tecnología. También es otra indicación de que Hunt está listo para ser considerado en comparación con marcas más antiguas y más grandes. Si está considerando un nuevo juego de ruedas rápidas para todos los días para este verano, siga leyendo para ver lo que Hunt tiene para ofrecer.

Hunt pasó mucho tiempo en el túnel de viento probando perfiles de llantas para encontrar el equilibrio perfecto entre velocidad y peso.

Diseño y estética

Independientemente de lo que piense sobre las ruedas Hunt, la marca es uno de los líderes en tecnología de ruedas aerodinámicas para bicicletas. Hunt no siempre es el más rápido, pero la marca lo tiene claro y tiene claro qué tan rápidos son los productos. Cuando se trata del SUB50, eso significa que puedes encontrar todos los detalles que deseas en relación con el diseño y las pruebas y eso comienza con la tecnología Limitless.

La tecnología ilimitada no es realmente nueva para el SUB50. Es la tecnología en la que Hunt comenzó a trabajar en 2017 y finalmente llegó al mercado en 2019, y se trata de mantener el peso bajo en una rueda ancha. Lo que eso significa es que, si bien todos pensamos que la fibra de carbono es excepcionalmente liviana, existen materiales más livianos. El carbono es excepcionalmente resistente para su peso, pero cuando Hunt alcanzó un ancho de 34,5 mm en el punto más ancho de la rueda, la marca reconoció que necesitaba un nuevo material.

Hunt no es el único que utiliza un perfil de rueda delantero y trasero separado, pero la marca está siendo muy deliberada a la hora de diseñar neumáticos más anchos.

Las ruedas Hunt Limitless todavía usan fibra de carbono para la estructura de la rueda, pero llenar el espacio interior con suficiente carbono para mayor resistencia sería demasiado pesado. En lugar de fibra de carbono, las ruedas Limitless utilizan un polímero de baja densidad (densidad de 0,7 g/cm3 frente a preimpregnado de fibra de carbono de 1,6 g/cm3) para llenar el espacio dentro de la rueda. El polímero se “cocura con el carbono durante el proceso de curado, lo que da como resultado una unión fuerte y uniforme” que ofrece una resistencia similar a la de las ruedas estándar con un peso menor.

El diseño del SUB50 toma la tecnología Limitless establecida y la aplica a una nueva forma. El objetivo de la nueva forma es adaptarse mejor a la tendencia hacia neumáticos más anchos y también reducir el peso del sistema. Lograr ambos objetivos significó que Hunt comenzó con “aproximadamente 2500 horas de análisis CFD (dinámica de fluidos computacional)” seguido de pruebas en túnel de viento de varios prototipos impresos en 3D y luego modelos finales de fibra de carbono de las geometrías elegidas.

El resultado de todo esto es un juego de ruedas que reduce el peso a 1380 gramos (mi báscula añadió 3 gramos para la cinta y las válvulas) para la versión de radios de carbono del SUB50. La nueva forma es ligeramente más estrecha, con 34,2 mm en el punto más ancho, pero también medio mm hasta 23 mm en el interior. Está optimizado para neumáticos de 28-30 mm, los ganchos ya no están, la profundidad es de 49,5 mm y la rueda trasera tiene una forma un poco diferente, sobresaliendo solo 30 mm en el punto más ancho.

El equipo también abordó el diseño del buje del SUB50. Mientras que los bujes Hunt anteriores tenían un diseño con trinquetes, el SUB50 cambia a un trinquete doble estilo DT Swiss, que ofrece un compromiso de 9 grados. También hay un diseño de tapa de extremo sin herramientas y cojinetes principales con doble sellado.

Actuación

Aunque dejé la sección de diseño y estética solo para el diseño, en realidad es la estética lo que noté primero sobre el HUNT SUB50 Limitless Aero Disc. Siempre he sido un fanático de la estética de Hunt, pero el SUB50 realmente va un paso más allá. La pintura del exterior desapareció y fue reemplazada solo por una capa transparente sobre el carbón en bruto. Aunque los gráficos lineales permanecen, ahora han visto una transformación a un color reflectante mucho más sutil. Aunque realmente es la tipografía lo que me encanta.

Las ruedas sin gancho ofrecen supuestas mejoras en la consistencia de la fabricación, una mejor interfaz llanta-neumático para la aerodinámica, pero la verdadera ventaja para los consumidores es un mayor volumen de neumáticos. Un mayor volumen de neumáticos significa una presión más baja y una conducción más cómoda, pero también permite experimentar una situación de pinchazo que realmente corta el neumático. Esto es algo que Enve abordó cuando la marca lanzó la línea SES actualizada, que incluye el Enve SES 4.5 , y también es algo que Hunt menciona. Hay tanto espacio en el borde de la interfaz llanta-neumático que Hunt puede imprimir gráficos en él, pero Hunt lo hace porque “un perfil de talón sin ganchos más ancho también ayuda a reducir la posibilidad de pinchazos, debido al perfil desafilado y aplanado. “

En cuanto al uso de las ruedas, lo primero que noté fue la configuración de los neumáticos. Mientras investigaba el seguridad de las ruedas sin gancho y neumáticos recientemente, Jan Heine me explicó información sobre formas simples en que ambos deberían interactuar. Explicó que era importante que el valle de la llanta retuviera el neumático incluso si de alguna manera se salía del estante y que se debía aplicar una buena cantidad de presión antes de que el neumático se asentara. Usando un neumático Cadex Race (uno de mis favoritos y un neumático que conozco bien), me resultó básicamente imposible rotar el neumático y alinear la válvula con los gráficos (simplemente quítelo y vuelva a colocarlo). Esa es una buena señal, al igual que el asiento de los neumáticos a más de 50 psi. Puede leer más sobre cómo Hunt prueba la retención sin ganchos pero, desde el punto de vista del consumidor, todo lo que vi fue positivo. Finalmente, con el neumático puesto, llegó el momento de salir y hacer algunas pruebas.

Cuando conduces el Hunt SUB50, lo importante es el peso. Esta es una rueda ligera. Llevo radios de carbono y rodamientos cerámicos y, con 1380 gramos, es una de las ruedas más ligeras que tengo disponibles. En general esa falta de peso es lo que siento con ellos. La aceleración tiene mucha más fuerza en comparación con las ruedas Hunt Limitless 60, mucho más pesadas. Si te gusta superar tu FTP en colinas cortas, es recompensado. Las colinas largas siempre parecen colinas largas, pero las travesuras generales y el desperdicio de energía con pequeños sprints son divertidos en el Hunt SUB50.

Al mismo tiempo, una de las características que definen al 60 es su estabilidad en el descenso. No creo que el SUB50 tenga la misma sensación de estabilidad. No es que sean inestables, pero yo no llamaría a la estabilidad descendente una característica definitoria. Hunt sugirió que probablemente eso tenga que ver con la drástica reducción de peso.

A medida que pasaba más tiempo con las nuevas ruedas Hunt, comencé a acostumbrarme más a su ligereza y comencé a compararlas. El segundo punto que sientes es que son cómodos. Los neumáticos Cadex se inflan y a 50 psi la combinación es un placer en las distancias largas que prefiero. No es tan cómodo como el Zipp 353 NSW, pero es más cómodo y un poco menos potente que el Cadex 50 Ultra.

Las ruedas Hunt se sienten más cercanas al Enve SES 4.5 o al Roval Rapide CLX II. Los tres utilizan un diseño delantero/trasero dividido y tienen profundidades similares. Las ruedas Enve son una experiencia de conducción mucho más visceral, en parte por el ruido que hacen, pero las ruedas Roval y Hunt están muy parecidas. Las pruebas de Hunt muestran que las ruedas Roval siguen siendo un poco más rápidas en línea recta, aunque el Hunt SUB50 es mucho más ligero. Personalmente, prefiero la opción Hunt porque no solo son más ligeros sino que el interior ancho sin gancho es más cómodo.

Cuando pude adaptarme a las secciones largas y rectas, nunca sentí que las ruedas Hunt me agarraban y mantienen la velocidad exactamente como se esperaría de una rueda de esta profundidad. Puedo insistir en el tema, pero estas son buenas ruedas para el día a día que manejan bien los vientos cruzados y aceleran rápidamente. No perderá rendimiento con un neumático de 28 o 30 mm y obtendrá mucha comodidad gracias al volumen de aire adicional.

En términos del centro, funciona. El antiguo centro funcionó para mí durante una cantidad ridícula de horas húmedas de invierno y sin mantenimiento, por lo que no busco una mejora en ese sentido. Tampoco puedo sentir ninguna diferencia con el nuevo. Si le preocupa el sonido, es mucho menos agresivo que Cadex o Chris King, pero ciertamente no es silencioso. Sin embargo, me di cuenta de que nada salió volando cuando cambié los bujes libres. La pérdida de trinquetes era un problema frecuente en el antiguo centro y el nuevo diseño no sólo soluciona eso sino que también elimina la necesidad de herramientas. Soy fan sólo por esas razones.

Veredicto

Entre todos los detalles tecnológicos y estéticos, el HUNT SUB50 Limitless Aero Disc también es una declaración de Hunt. Independientemente de lo que piense de la marca, esta no es una rueda económica. Opte por el SUB50 y se encontrará igualando precios con Enve, Roval y otras opciones en la categoría principal de ruedas aerodinámicas de uso diario. Estas son ruedas premium con tecnología para lograr un precio acorde. Sin embargo, vale la pena recordar que Hunt en realidad ofrece funciones que están un nivel más arriba. Los radios de carbono y los rodamientos cerámicos generalmente cuestan más y puedes conseguirlos a este nivel o dejarlos de lado. Déjelos fuera si esa es su elección y bajará un punto de precio pero conservará la mayor parte del rendimiento.

En términos de ese rendimiento, el Hunt SUB50 es lo suficientemente ligero y aerodinámico como para que hace sólo unos años hubieras encontrado “tenerlo todo” en el titular. Hoy en día, el peso no es tan excepcional a menos que lo pienses en términos del ancho de la rueda. Hunt está marcando el comienzo de un enfoque en neumáticos más anchos y al mismo tiempo se encuentra entre los más rápidos aerodinámicamente y mantiene el peso controlado. Si sus ruedas no son ligeras y rápidas con un neumático de 28 mm, o incluso de 30 mm, Hunt simplemente las dejó obsoletas. Existen ruedas técnicamente más rápidas, pero son más pesadas y la expectativa es que vayas a andar con un neumático de 25 mm. Ese es un concepto que se está desvaneciendo rápidamente y si compra ruedas para que duren mucho tiempo, no tiene sentido elegir un diseño obsoleto. Si quieres una rueda aerodinámica ligera y cómoda, esa es la Hunt SUB50.