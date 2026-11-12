El casco MET Manta 3 no es estrictamente un casco nuevo. Salió a la luz por primera vez a principios de 2026, cuando Tadej Pogačar lo usó en su debut para ganar otro monumento en Milán-San Remo.

Desde entonces, ha sido utilizado casi exclusivamente por el equipo UAE-Emirates-XRG, ganando el Tour de Francia una vez más, más monumentos y otro título mundial masculino, esta vez para Brandon McNulty.

Hoy, sin embargo, el casco se lanza oficialmente, lo que significa que podemos aprender un poco más sobre él. Lo hemos estado probando en la carretera antes del lanzamiento para ver cómo funciona.

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Diseñado utilizando el propio túnel de viento de MET, The Tube, con el eslogan “Aero is Proven”, adopta el enfoque de ganancias de rendimiento tangibles, desde una menor resistencia hasta una mayor ventilación y un peso reducido, todo ello manteniendo la seguridad gracias a un análisis en profundidad de más de 140 cascos accidentados.

Sin embargo, el precio también ha aumentado y todavía tenemos que probarlo nosotros mismos en el túnel de viento para ver cómo se compara con los mejores cascos aerodinámicos, pero las pruebas iniciales del casco en el mundo real hasta ahora han sido muy prometedoras.

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Diseño y especificaciones

El principal punto de diseño del nuevo MET Menta 3 pone un gran énfasis en la aerodinámica. Para ello, MET utiliza su propio túnel de viento, The Tube.

Este es también el túnel de viento que los equipos patrocinados utilizan para probar nuevos cascos de carretera y contrarreloj con ciclistas para garantizar que haya una buena correlación entre el modelado CFD y luego las pruebas reales en persona, algo de lo que hemos visto la importancia con nuestras propias pruebas de cascos en túnel de viento.

MET ha compartido una cifra de prueba: 6 vatios más rápido que el antiguo Manta 2, pero no indica a qué velocidad es. Probablemente entre 45 y 50 km/h dadas las velocidades de las carreras en ruta WorldTour, y estas velocidades tienden a generar mayores diferencias en vatios.

MET afirma que el Manta 3 superó las pruebas frente a competidores de referencia. Esta cifra es razonable para esas velocidades, según nuestras pruebas de cascos de CN Labs también, y ciertamente presenta una serie de características de diseño que se prestan a un sólido rendimiento aerodinámico. El casco es más estrecho y largo que la versión anterior, y más contorneado para desviar el flujo de aire hacia la espalda del ciclista en lugar de crear turbulencias de baja presión en la parte trasera del casco.

El casco se parece a los Trek Ballista y Oakley Velo Mach, ambos cascos que obtuvieron buenos resultados en nuestras pruebas, especialmente cuando se instalaron en un modelo de ciclista en una posición de escapada más agresiva.

Sin embargo, este casco presenta notablemente más ventilaciones que estas opciones. La ventilación fue otro objetivo clave para MET; Afirma que el nuevo Manta tiene un 10% mejor ventilación que su predecesor.

Aparentemente, esto se probó utilizando un visor térmico y un sistema de captura con un modelo de cabeza recubierta de cobre. No se proporcionaron más detalles, ya que probablemente cubra algunos secretos comerciales.

Esta mayor ventilación proviene de más ventilaciones frontales, la nueva ventilación frontal tomada del Trenta Gen 2 y una mayor canalización interna hacia los escapes. Este es un sistema similar al POC Procen Air, que encuentro muy bien ventilado a gran velocidad gracias a las entradas y grandes canales en el interior.

MET utiliza una plataforma doble en la parte trasera del casco, tanto para aumentar el flujo de aire y el agotamiento por calor como para ayudar a canalizar ese aire sobre la espalda del ciclista.

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La seguridad también es clave aquí, ya que el casco obtuvo una calificación de 5 estrellas del Virginia Tech Helmet Lab. MIPS Air Node Pro se usa en el interior para protección contra impactos rotacionales y también ayuda a mantener el peso bajo en 250 g, reclamado para un medio, 249 g en nuestra báscula.

Toda la espuma EPS también está envuelta y protegida por la carcasa de policarbonato, mientras que el sistema de ajuste Safe-T garantiza un ajuste seguro alrededor de la cabeza y a través del soporte y las correas. Para comprobar la seguridad del casco, se analizaron 142 cascos chocados de equipos patrocinados, junto con 745 impactos de prueba en diferentes ángulos y velocidades, y contando.

Actualmente, las opciones de color incluyen respaldo mate, blanco absoluto, rojo brillante y combinaciones de colores del equipo. Los tamaños son S, M y L. La almohadilla frontal DualGel y la luz LED USB son accesorios adicionales que se pueden comprar por separado.

Actuación

Algo que realmente no me gustaba del Manta de la generación anterior era que el casco se sentía bastante apretado a los lados de mi cabeza. También encontré esto en el Trenta de primera generación.

Con el último Manta, me alegra decir que el ajuste ha mejorado mucho y es mucho menos estrecho en los lados en relación con el largo. Lo hace sin dejar de incorporar la tecnología MIPS en forma de Air Node. Esto se usa ampliamente en muchos cascos de carretera ahora y tiene una buena reputación por obtener una buena puntuación en la Clasificación de seguridad de cascos de Virginia Tech. De hecho, el nuevo casco Trenta es uno de los cascos de carretera con mayor puntuación que se han probado allí y presenta una tecnología similar.

Probando el casco, el calor del verano ha pasado, pero aún quedan algunos días con temperaturas bajas de 20°C para probar la ventilación. Después de haber enviado a prueba un casco en color negro mate, hay un cierto grado de absorción de radiación de calor y el casco se calienta al tacto con la luz solar indirecta.

Por este motivo, prefiero los cascos en opciones de colores claros. Sin embargo, la ventilación ha mejorado mucho en comparación con el casco anterior. Las ventilaciones frontales son más grandes, mientras que la canalización interna es más profunda para permitir un mayor grado de movimiento de aire dentro del casco.

Esto también significa que a alta velocidad hay una buena cantidad de aire caliente que sale por la parte trasera por las salidas de escape. Este efecto se siente más a velocidades superiores a 35 km por hora, aunque las velocidades profesionales en carreras de carretera de 45 km por hora hacen que este casco sea increíblemente aireado.

Sin embargo, a velocidades más bajas con un flujo de aire reducido, la falta de ventilaciones en la parte superior del casco significa que puede volverse bastante congestionado, especialmente al subir a bajas velocidades y altos rendimientos. Este es un casco diseñado para ir rápido.

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Otra característica nueva es la ventilación en las cejas, como se ve en el nuevo casco Trenta. Hace un buen trabajo al reducir la cantidad de calor acumulado alrededor de la frente, pero como soy alguien que corre bastante abrigado, todavía descubrí que en los viajes más largos el sudor me goteaba en los ojos.

En la actualidad, los únicos cascos que han eliminado esto son el Giro Eclipse Pro y el Aries, ya que el acolchado de la almohadilla para la frente cuenta con una perla de silicona que desvía el sudor hacia el costado de la cara.

Sin embargo, MET afirma que hay disponible una almohadilla frontal MET DualGel; No lo he probado todavía, pero un diseño de gel puede ayudar a dispersar el sudor hacia el costado de la ceja y lejos de los ojos.

En términos de rendimiento aerodinámico, es difícil decirlo, ya que todavía tenemos que probar este casco en el túnel de viento. A partir de las características que se han implementado, estas son metodologías diseñadas que se han utilizado en una amplia gama de diferentes cascos aerodinámicos que han tenido buenas pruebas.

Presentar grandes ventilaciones en la parte delantera combinadas con canales profundos internamente hacia los escapes ha tendido a reducir la presión de arrastre en la parte posterior del casco del ciclista. Otra característica que suele funcionar bien es un perfil bastante estrecho, especialmente para ciclistas que viajan con la cabeza en una posición más erguida, ya que reduce el área frontal. La forma del casco y la ventilación también es similar a la del Trek Ballista, con las rejillas de ventilación traseras ubicadas de una manera que deberían ayudar a dirigir el flujo de aire sobre la espalda cuando se está en una posición más agresiva.

Ciertamente, el rendimiento del casco no ha frenado a los ciclistas profesionales que lo han estado usando, pero eso no es un buen criterio para juzgar el rendimiento dado que Pogačar probablemente podría usar un casco de viajero y aún así ganar.

El casco ha sido diseñado utilizando el túnel de viento interno de MET, The Tube. Personalmente, no tengo motivos para dudar de que el casco tenga un gran rendimiento. Pero como hemos visto en nuestras propias pruebas, el rendimiento del casco probablemente variará en comparación con otros según la posición del ciclista que lo utilice.

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Para una medición más subjetiva, el casco es impresionantemente ligero. No es tan liviano como el POC Cytal Lite, pero se compara muy favorablemente con muchos otros cascos aerodinámicos. Para aquellos que quieran reducir el peso total del sistema tanto como sea posible manteniendo el rendimiento aerodinámico, este casco es un competidor muy fuerte.

También lo he estado usando durante días muy largos encima del sillín y ha sido excepcionalmente cómodo. El acolchado está bien distribuido y las correas tienen un buen rango de ajuste.

El ajuste del soporte trasero también es muy bienvenido y el dial es fácil de usar. Hay rejillas de ventilación en el lateral que están diseñadas para poder guardar gafas cuando no las llevas puestas; sin embargo, descubrí que no muchas gafas funcionaban con estos cascos.

Muy a menudo el brazo era demasiado grueso y no encajaba en ellos. Las gafas Scicon, utilizadas casualmente junto con MET por equipos patrocinados del WorldTour, se ajustan bien porque tienen patillas muy delgadas. POC, Oakley y AlbaOptics no encajaron tan bien.

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Valor

Desafortunadamente, con todas estas nuevas características aerodinámicas, peso reducido y mayor ventilación, el precio del casco ahora se ha disparado.

El casco anterior costaba £ 229,99 en PVP, y a menudo llegaba a la región de £ 150 en línea; El nuevo casco tiene un precio inicial de £299.99 / $375 y lo ubica en el mismo estadio que el Giro Eclipse Pro, Specialized Evade 4, Fizik Kudo, Oakley Velo Mach, Sweet Protection Tucker III 2Vi y Ekoi R-Aero.

Por supuesto, hay ofertas más económicas, con Trek Ballista y HJC Furion 3 más cerca del rango de £ 200 / $ 250, mientras que el casco Van Rysel RCR-F sigue siendo un caso atípico relativamente a £ 129,99. Pero eso no debería ser un caso atípico y, con suerte, presionar a las marcas para que dejen de hacer subir los precios cada vez más. Sí, las pruebas y el desarrollo en el túnel de viento no son baratos, pero el RCR-F tiene un gran rendimiento aerodinámico, por lo que sabemos que se pueden fabricar y vender buenos cascos aerodinámicos por menos.

En comparación con la competencia, hasta que probemos el Manta 3 en el túnel, no podemos decir categóricamente cómo se compara. Puedo decir según mis propias pruebas que la ventilación es mejor que la Sweet Protection y, en velocidad, mejor que la Giro.

Sin embargo, el acolchado para las cejas Giro evita que el sudor entre en mis ojos. El MET, sin embargo, es más ligero. Para mí, realmente hay un equilibrio un tanto uniforme entre el MET y el Giro, pero me inclino por el Giro en climas más cálidos por el acolchado para las cejas y el color blanco, mientras que me inclino por el MET en condiciones más frías y cuando la velocidad es el foco.

Si estuviera comprando con un presupuesto limitado, seguiría optando por el Van Rysel y recomendaría ese casco a cualquiera que quiera el casco aerodinámico con la mejor relación calidad-precio.





Veredicto

El MET Menta 3 es una revolución completa del Manta anterior, al tiempo que agrega algunas características fantásticas del ligero y aireado Trenta Gen 2.

El nuevo casco es más ligero, mucho mejor ventilado y promete ser también más aerodinámico. No puedo comentar categóricamente sobre esto último, pero muchas de las características de diseño implementadas sugieren que es un casco más rápido para velocidades de carrera.

Todavía depende de altas velocidades y más flujo de aire para una ventilación máxima, por lo que la escalada a baja velocidad puede resultar más congestionada. Si bien acoplar gafas no es lo mejor, tampoco es necesario.

Sin embargo, cuesta mucho; Me hubiera gustado ver la inclusión del acolchado de gel, así como una luz trasera de serie, para ayudar a justificar un aumento de precio de casi un 30% con respecto a la versión anterior.