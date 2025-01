Si has estado prestando atención a los mejores neumáticos para bicicletas de carretera, habrás notado que los nombres son cada vez más largos. Mientras que antes podías optar por un Vittoria Corsa, un Pirelli P Zero o un Continental GP4000, ahora tienes un absoluto tablero de Scrabble de opciones como el Goodyear Eagle Supersport R, y ahora el neumático tope de gama de Pirelli: el Pirelli P Zero. Carrera TLR RS. Esto usurpa el anterior neumático de carreras de alta gama de la marca italiana, el Pirelli P Zero Race TLR.

Lo vi por primera vez en uso por esta época el año pasado en las bicicletas de los ciclistas de Lidl-Trek, con el logotipo #PROTOTYPE de 'por favor, no me veas en bicicleta', sutilmente estampado con letras grandes y amarillas en las paredes laterales para garantizar que Accidentalmente apareció en los titulares de las noticias durante la campaña de clásicos de primavera.

Dada la naturaleza orientada a la carrera del Pirelli P Zero Race TLR RS, los equipé en un ancho completamente moderno de 30c en un juego de ruedas completamente orientado a la carrera: el Scope Artech 6.A. Los ganadores de nuestra prueba de ruedas en el túnel de viento y luego las montaron en un par de bicicletas completamente orientadas a las carreras, la Pinarello Dogma y la Giant Propel. Considerándolo todo, creo que estarás de acuerdo, completamente orientado a la carrera. Luego procedí a no correr porque valoro mis clavículas.

Sin embargo, sí busqué las mejores carreteras que el Reino Unido tiene para ofrecer en mi condado natal de Cornualles y subí todas las colinas de mi ciudad natal, registrando 1.100 m de desnivel en menos de 40 km. En definitiva, un conjunto de caminos rápidos, empinados y sinuosos, a menudo cubiertos de barro, y en cualquier clima. En resumen: la prueba de neumáticos más extrema que se pueda imaginar.

El neumático más preparado para la carrera que fabrica Pirelli viene en anchos de hasta 32c. Aquí he estado probando un 30c.

Diseño y estética

Visualmente, si ignoras la opción 'retro' de la pared lateral color canela, la única diferencia entre el Pirelli P Zero Race TLR RS y el Pirelli P Zero Race TLR son dos pequeñas letras amarillas, o negras, en el caso de la opción color canela, que denotan la 'RS'. Intenté averiguar qué significa RS y no encontré nada, así que digamos que es “Really Speedy”. El dibujo de la banda de rodadura es el mismo, pero lo más importante es que el modelo RS, de gama alta, solo viene en 26c, 28c, 30c y 32c, mientras que el modelo que no es RS, un escalón por debajo, agrega 35c y es realmente enorme (por Estándares de neumáticos de carretera) 40c de ancho.

El dibujo de la banda de rodadura en sí es mayoritariamente resbaladizo: un centro resbaladizo da paso a unos hombros con algunas ranuras en zig-zag en una distribución regular. Mi juego de neumáticos 30c aumentó a un ancho medido muy lujoso de 32,5 mm en las ruedas Scope Artech 6.A, que tienen un ancho interno de 25 mm. Sin embargo, la parte más ancha estaba aproximadamente a la mitad de la pared lateral, con la banda de rodadura que envolvía la carcasa del neumático notablemente menos que el juego Panaracer Agilist 30c que monté en un juego de ruedas Hunt con un ancho interno ligeramente más estrecho. En cualquier caso, la banda de rodadura medida del Pirelli P Zero Race TLR RS (sí, me voy a cansar de escribir eso) era de 29,2 mm, lo que significa que en mi opción de pared bronceada podía ver una franja de pared lateral mientras conducía.

En términos de formulación de caucho, los neumáticos tienen un compuesto de banda de rodadura diferente (SmartEVO2) en comparación con el modelo que no es RS, que utiliza SpeedEVO. Hay poca información sobre exactamente qué hace que SmartEVO2 sea mejor que SmartEVO, además de algunos “polímeros inteligentes”, por lo que no me limitaré a repetir la jerga de marketing.

Al interrogar las maquetas de sección transversal del TLR RS versus el TLR, lo clave a tener en cuenta es la omisión de una tira de protección contra pinchazos. Pirelli no comercializa el P Zero Race TLR RS como un neumático de contrarreloj, en la misma línea que el Continental GP5000 S TT o el Vittoria Corsa Pro Speed, pero ciertamente tiene un guiño hacia el máximo rendimiento en su diseño; Evitar una tira punzante es una forma segura de reducir la resistencia a la rodadura.

En términos de configuración, es un neumático moderno, por lo que es imprescindible que no tenga cámara (si el TLR en el nombre no lo revela). Todas las opciones de tamaño, además del 26c, son compatibles sin gancho, lo que tiene sentido desde el punto de vista de la física. Pero también… ¿quién compra llantas modernas sin gancho y luego anda con neumáticos 26c? No muchos, apuesto.

En una llanta de ancho moderno, la Scope Artech 6.A con interior de 25 mm, el neumático se hincha hasta el punto de que las paredes laterales sobresalen más allá de la banda de rodadura.

Actuación

Comencemos con la configuración, que fue absolutamente sencilla. Sí, esto es solo en una combinación de neumático y llanta, pero un ancho interno de 25 mm es un espacio bastante amplio para llenar y los neumáticos jugaron bien al configurar. No se necesita bombeo frenético ni agua con jabón. Tampoco hubo estallidos satisfactorios, y la cuenta eligió llegar suavemente a la pared lateral sin ser escuchada como un político deshonrado que usa la entrada trasera en lugar de preocuparme si me disparan con un cañón.

Antes de sumergirme en las sensaciones del mundo real, vale la pena repasar los datos objetivos que obtuvimos de un día de prueba de los mejores neumáticos de carrera en el equipo de resistencia a la rodadura de Silverstone Sports Engineering. A 9 m/s (aproximadamente 30 km/h), el Pirelli P Zero Race TLR RS estaba justo en la mitad de la tabla. No es lento de ninguna manera, pero es considerablemente más lento que algo como un Continental GP5000 S TR, con una suma de 7,2 vatios para el par. Aumente la velocidad a 11 m/s (aproximadamente 40 km/h) y sube un poco de rango, pero las pérdidas de potencia frente al GP5000 S TR son básicamente idénticas. Las pruebas de laboratorio no son una buena idea, pero vale la pena saber que pagarás un poco más por un neumático un poco más lento.

¿Cómo están en el camino? Bueno, hay que decir que son auténticos neumáticos Jekyll y Hyde. Para empezar, Jekyll, en seco se comportan muy bien. Están muy contentos de seguir adelante y, aunque son considerablemente más lentos, no pude sentir esa resistencia adicional y sospecho que no podría hacerlo sin realizar pruebas consecutivas con un neumático de idéntico ancho, probablemente el mismo día. Si no puedes sentir la diferencia, ¿realmente importa? Bueno, eso te lo dejo a ti. Tomar curvas en seco no fue nada del otro mundo, para bien o para mal, y especialmente en el ancho de 30c, la banda de rodadura que no se envolvía más alrededor de las paredes laterales no me molestó demasiado. Si realmente encuentras que estás encontrando los límites de la banda de rodadura, como escribí sobre algunos profesionales que se quedaron sin banda de rodadura en el Vittoria Corsa Pro, entonces tal vez busques un neumático con una mayor envoltura.

Incluso teniendo en cuenta el mayor ancho en comparación con el 28c nominalmente “estándar”, eran un viaje bastante lujoso. No tienen la alfombra mágica y sedosa del Vittoria Corsa Pro, pero sí tienen una encantadora suavidad apagada que ciertamente está en el espectro de la almohada.

En mojado, me temo que es poco probable que alcances ese límite en las curvas. Este es Hyde, y me temo que el P Zero Race TLR RS no es muy bueno en mojado. Es un neumático de carreras de verano, pero todavía se utiliza en las clásicas de primavera con los pilotos de Lidl-Trek. Estas carreras pueden ser muy sombrías, por lo que no creo que sea una prueba injusta usarlas bajo la lluvia.

El día de Navidad, mi familia decidió quedarse dormida temprano en la noche en un estupor inducido por pavo y jamón. Como no puedo sentarme y no hacer nada, decidí salir en medio de la niebla y la llovizna ligera y subir todas las colinas de mi ciudad natal de Truro. Es increíblemente montañoso, con pendientes de dos dígitos en todas partes y una elevación de 1.100 m en 40 km. En cualquier caso por encima del 7%, tuve que permanecer sentado o el neumático trasero simplemente no mantendría la tracción. No estaba usando una presión anormalmente alta, especialmente porque iba a 30c y no a 28c, por lo que a veces fue ciertamente desconcertante y frustrante en pendientes muy pronunciadas donde normalmente sería necesario levantarme del sillín. Basta decir que perder tracción con mi potencia relativamente modesta apenas me dio confianza y el rendimiento en las curvas sobre mojado tampoco fue sorprendente.

Si bien el momento “F*****g SRAM” de Bauka Mollema ha pasado a la historia del ciclismo, vale la pena recordar que Tadej Pogačar tuvo un incidente similar, reprendiendo sus neumáticos (la versión no RS) en un descenso mojado en el Tour 2022. de Eslovenia. De memoria, los ciclistas de Lidl Trek en las Clásicas optaron por el tamaño más grande de 32c, y aunque inicialmente supuse que era por comodidad sobre los adoquines, sospecho que también es por agarre.

En el lado positivo, a pesar de utilizar estos neumáticos en condiciones que a menudo reflejan las peores que Bélgica ofrece a los profesionales, nunca sufrí un pinchazo. Un buen sellador, y una cantidad razonable de él (no el goteo que usan los profesionales), en realidad hará que incluso los neumáticos muy frágiles pasen muchísimo hoy en día.

La banda de rodadura tiene algunas entalladuras (ranuras y textura) en los hombros, a diferencia de algunas opciones totalmente resbaladizas. Lamentablemente, esto no se traduce en un rendimiento decente en clima húmedo.

Valor

Lamentablemente, esta no será una buena boleta de calificaciones. Esta opción es un poco más cara que la GP5000 S TR, nuestro punto de referencia en términos de rendimiento, pero no funciona tan bien en términos de potencia absoluta, rendimiento en clima húmedo o peso. No pesé los míos antes de ponerles un montón de sustancia pegajosa, pero en la variedad de 28c, hay una penalización de 114g por un par.

Si andas en seco (y admito que paso más tiempo bajo la lluvia de lo que sospecho que la mayoría) y los encuentras en oferta, entonces creo que podrían ser una compra decente. Son rápidos y lujosos, con una sensación de pseudoalgodón sin fragilidad. Son relativamente resistentes para lo que sigue siendo un neumático bastante rápido, pero al precio total, en conjunto, no veo dónde reside el valor.

En seco, el rendimiento es bueno, pero en pendientes pronunciadas con un poco de humedad en la carretera, literalmente se despegaron.

Veredicto

El Pirelli P Zero Race TLR RS es, en las condiciones adecuadas, un muy buen neumático. Se configura muy fácilmente, ha demostrado una durabilidad admirable para lo que es un neumático de carrera de alta gama y en seco es moderadamente rápido, muy cómodo y se maneja bien. Sin embargo, en mojado me temo que le falta agarre para confiar realmente en él, lo cual es un poco decepcionante. Mi sugerencia, si está decidido a elegir un conjunto de estos, es optar por anchos más grandes para maximizar su zona de contacto.