El esloveno se vio obligado a andar con sensaciones después de que un accidente anterior obligó a cambiar de bicicleta

El avance de Tadej Pogačar hacia la victoria en la etapa 2 del Giro de Italia, liderado por sus compañeros del UAE Team Emirates, fue tanto un espectáculo digno de ver como una conclusión esperada del día, pero las circunstancias en torno a cómo se desarrolló la carrera eran todo menos predecibles.

Lanzó su ataque a falta de 4,5 km, en la parte más empinada de la subida al Santuario di Oropa, superando a Dani Martínez (Bora-Hansgrohe) y Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) en el 2º y 3º lugar respectivamente, pero lo que es aún más impresionante es que lo hizo sin su ciclocomputador y, por tanto, sin datos de potencia ni frecuencia cardíaca. Realizó su esfuerzo final basándose únicamente en la sensación.

El favorito esloveno había pinchado al final de la subida, lo que le provocó una caída a baja velocidad y le obligó a cambiar de bicicleta. Durante el cambio de bicicleta, su computadora Wahoo quedó en su bicicleta original.

Hablando del accidente, explicó después de la etapa que había caído en un bache y que su neumático delantero Continental estaba completamente pinchado. Quería parar antes de la curva, pero el coche de su equipo le dijo que continuara hasta después. Con el neumático delantero pinchado, su bicicleta se deslizó al tomar la curva, lo que le hizo caer.

El cambio de bicicleta en sí fue un asunto tranquilo. Después del accidente y un gesto de descontento hacia el coche de su equipo, le entregaron la moto de repuesto y Pogačar volvió a su camino con un empujón. No está claro si simplemente se olvidó de coger su ordenador o no quiso, pero independientemente de eso, la victoria posterior es aún más impresionante, y muchos la compararon con la victoria de Marco Pantani en 1999 en la misma subida.

Con Pogačar en su bicicleta de repuesto, cuatro de sus compañeros trabajaron para traerlo de regreso al grupo reducido, y Rafal Majka fue el último compañero en la fila para preparar su ataque ganador. Pero sin datos de potencia para medir su esfuerzo por ganar la carrera, el esloveno se vio obligado a pilotar basándose únicamente en las sensaciones.

Para un esfuerzo como ese, siempre será cuestión de esforzarse lo más posible hasta el final, pero a muchos ciclistas les gustaría estar atentos a los datos para controlar el esfuerzo basándose en los datos de potencia, o incluso en el corazón. tasa. La mayoría de los ciclistas profesionales sabrán cuántos vatios pueden mantener durante el tiempo siguiente y tendrán cuidado de no ir demasiado lejos.

Un excelente ejemplo de esto proviene de Chris Froome, siete veces ganador de grandes vueltas y ex compañero de equipo del actual rival de Pogačar en el Giro de Italia, Geraint Thomas. Los diversos éxitos de Froome han implicado repetidamente ignorar las aceleraciones en favor de realizar un esfuerzo constante en una subida, medido por los números en su unidad principal.

Algunos corredores podrían incluso usar la computadora para saber la distancia restante o la elevación por recorrer, aunque la mayoría confiaría en la radio del equipo para proporcionar esta información, como sin duda hizo Pogačar en esta ocasión.

los que recuerdan eso La última contrarreloj de la etapa 20 del Tour de Francia 2020 sabrá que este no es el primer rodeo de Pogačar sin datos. Ese día, después de cambiar de la bicicleta de contrarreloj a la de carretera al final de La Planche des Belles Filles, se dio cuenta de que su bicicleta de carretera no tenía medidor de potencia instalado, por lo que el esloveno montó por completo allí. también. Funcionó para él entonces y funcionó para él ahora, por lo que claramente no es esclavo de los números en su unidad principal.

Es posible que todos los expertos hayan predicho que Tadej Pogačar era el mejor corredor del Giro de Italia de 2024 antes de que comenzara la carrera en Turín, pero después de unos días de carrera, es difícil no tener la sensación de que él mismo realmente lo cree.

Siguió su victoria en la etapa 2 con un ataque tardío en la etapa 3, acompañado por Geraint Thomas en una etapa de sprint que de otro modo sería exitosa. Quizás fue un intento genuino de tomarse segundos extra, o quizás simplemente se está divirtiendo. De cualquier manera, claramente no está jugando el juego conservador de ahorro de energía que a menudo esperamos de un contendiente a la general.

Los velocistas finalmente recuperaron al dúo y Tim Merlier ganó, pero una vez más, Pogačar logró acaparar los titulares en un día en el que sus rivales habrían preferido permanecer en el anonimato.