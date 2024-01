Cómo Enve construye productos y por qué es importante

Mientras nuestro equipo trabaja para desarrollar una autoridad sobre lo que mejor bicicleta de carretera Es decir, probamos todo tipo de bicicletas. Como cualquier guía del comprador, intentamos tener una gama de productos a diferentes precios que satisfagan diferentes necesidades. Eso significa que mientras probamos los tipos de bicicletas que compra la mayoría de la gente, también probamos bicicletas que la mayoría de la gente llamaría superbikes.

Entre los que he probado está el Enve cuerpo a cuerpo . Es una bicicleta que dije que me hacía sentir joven otra vez y lo que quise decir es que era una bicicleta divertida. Después de eso probé el Cannondale Supersix Evo Hi-Mod entonces el BMC Teammachine R y para culminar 2023, he dedicado tiempo a lo último Mira 795 Blade RS . Cada vez que pruebo una de estas bicicletas, hay una personalidad distinta.

Esa personalidad distintiva está en desacuerdo con la percepción común de que todas las bicicletas de ese nivel son iguales. La realidad es que no todas las bicicletas son iguales, sin importar el precio, y me parece un concepto interesante. Una colección de bicicletas de carreras de fibra de carbono a precios similares que se sienten tan diferentes parece casi imposible. Me pregunté de dónde venía eso y me propuse encontrar una respuesta.

Dado que su sede no está lejos de mí, comencé con Enve. Incluso más allá de la facilidad de profundizar en la marca, la naturaleza de la personalidad de la bicicleta me generó más curiosidad. Mi experiencia con las bicicletas es que Cannondale es el rey de la eficiencia, la BMC es excelente en rectas y rápidas, y la Look es una bicicleta muy rígida para aquellos a los que les gusta escalar. De esas personalidades, crear un sentimiento efímero parece la más difícil y tenía curiosidad por saber cómo lo logró la marca. Esto es lo que encontré.

Enve construye el tipo de bicicleta que los de Enve quieren andar y las ves por toda la oficina.

es intencional

Según Enve, cuando piensas en el sentimiento del Melee, proviene de dos direcciones diferentes. La primera parte es que es simplemente una elección intencional. Hablé extensamente con el ingeniero de diseño Kevin Nelson sobre lo que pensaba sobre la bicicleta y si eso coincidía con sus intenciones. Respuesta corta, sí.

Nelson habló sobre cómo Enve considera los productos para bicicletas como algo continuo. Un lado tiene que ver con la velocidad, incluso si es solo un poquito y sin importar el costo. Inclinarse en esta dirección es la razón por la que la BMC Teammachine R especifica el juego de ruedas DT Swiss ARC 1100. Ese juego de ruedas es técnicamente rápido pero con un perfil estrecho, esas ruedas dan mucho por esa velocidad. En el otro lado del espectro, es posible que te encuentres con una bicicleta de gravel. La comodidad es su prioridad número uno y un diseño está dispuesto a sacrificar la velocidad de diversas formas para lograr un viaje cómodo.

En ese espectro, la Melee es sin duda una bicicleta de carreras rápida. Es aerodinámica y la geometría se acerca a otras bicicletas de la misma categoría. Sin embargo, esa sensación de diversión que percibí está ahí como una opción. Está ahí porque quienes trabajan construyendo bicicletas para Enve prefieren una bicicleta para andar así. En lugar de considerar únicamente al corredor, Enve elige incorporar elementos de diseño específicos de la carrera en una bicicleta para un perfil de ciclista más amplio. Pero hay otro aspecto. A diferencia de algunas marcas, Enve también es fabricante.

Nelson explicó que eso importa en este contexto porque las bicicletas son partes iguales de diseño, ingeniería y producción. Toda marca comienza por comprender el perfil del cliente objetivo. Un equipo utiliza esos datos para identificar una serie de objetivos y luego trabaja con ingenieros para diseñar una bicicleta. En cierto punto, ese trabajo de diseño se entregará a una fábrica y es aquí donde Enve siente que tiene una ventaja.

Trabajar con una fábrica para construir una bicicleta introduce otra entidad en el proceso. Esa entidad tiene diferentes objetivos, diferentes experiencias y un proceso diferente. Con frecuencia también hay una cultura y un idioma diferentes involucrados. Eso significa que el comienzo de la relación siempre comenzará con la traducción de la visión de un equipo a otro equipo y eso nunca es exacto.

Nelson habló de ese proceso en términos de degradación del concepto debido a la traducción. Me explicó que incluso en el mejor de los casos se puede esperar perder hasta un 10%. De hecho, para la mayoría de los equipos, llegar al 90% del concepto sería una gran victoria y representaría una extraordinaria cantidad de trabajo. Debido a que Enve también es fabricante, para algunos productos prácticamente no se necesita traducción. Además, también existen ventajas a lo largo de todo el proceso.

Con la fabricación justo debajo, los diseñadores de Enve tienen montones de muestras de ruedas por todas partes.

Con la fabricación interna, Nelson comienza su proceso de diseño con un conocimiento profundo del proceso de construcción. Nelson y su equipo no están diseñando ideas irrealizables, conocen las limitaciones del proceso de producción y pueden tener esas barreras en su lugar desde el principio. Luego, durante el proceso de diseño, hay acceso rápido y directo a muestras para realizar pruebas. Este ir y venir, cuando se combina con una cultura corporativa específica, es lo que genera la sensación de cuerpo a cuerpo. Eso es cierto a pesar de que el Melee no se construye en Utah.

Aunque Enve tiene amplias capacidades de fabricación, el edificio de Utah tiene un tamaño limitado. El Melee se está produciendo a una escala mayor de lo que tiene sentido para las capacidades de fabricación internas de Enve. Sin embargo, eso no borra la ventaja. Cuando llega el momento de trabajar con fabricación en el extranjero en lugar de mostrar un diseño y pedir que lo fabriquen, Enve puede mostrar un ejemplo terminado. El equipo puede trabajar en cada pequeño detalle, descubrir cómo hacerlo y luego usar un producto terminado para enseñarle a un socio fabricante cómo hacer lo mismo.

El proceso de producción

Mientras analizaba esta conversación con Enve sobre cómo la fabricación y el diseño se relacionan entre sí, fue conceptual. Nelson podría describir cómo funciona cada pieza y por qué es una ventaja, pero es difícil entenderlo por completo. Al mismo tiempo, la marca está bastante orgullosa del manillar SES Aero de una sola pieza que se construyó rápidamente a petición de Tadej Pogačar. Esa confluencia brindó la oportunidad perfecta para caminar por la fábrica.

En lugar de una discusión más conceptual, utilizamos la barra de una pieza como ejemplo del proceso de producción de Enve. En cada paso tuve la oportunidad de hablar con las personas apasionadas involucradas y entender lo que estaba sucediendo. Otras fábricas de todo el mundo están haciendo un trabajo similar, pero la próxima vez que pienses en un manillar de fibra de carbono, podrás pensar en lo complicado que es.

Una Aero Bar de una sola pieza lista para usar requiere 43 piezas de carbono para unirse. Ese proceso comienza con un congelador. El preimpregnado de carbono es un poco como una tela muy pesada y sale del congelador en un rollo antes de introducirse en una máquina que corta las formas necesarias. Luego, las piezas cortadas se organizan en grupos con instrucciones detalladas, similares a las de jugar con Lego.

Al igual que Lego, el siguiente paso es montarlo todo. El respaldo se desprende, todas las piezas se pegan en el orden correcto y las vejigas encuentran su lugar entre todo el carbono. En este punto, el manillar parece reconocible pero plano y desinflado. También hay piezas separadas que forman la sección de la barra central, la sección del vástago y las gotas en ambos lados. En este punto, cada uno entra en su molde por sí solo.

Después de que el calor y la presión crean la forma, es hora de retirar las piezas del molde. Cada uno sale y se dirige a una sala de preacabado y a un contenedor de otras piezas. Preacabado significa un proceso de acabado en bruto. Procesos como la perforación de orificios para pernos, la eliminación de líneas de rebaba y la eliminación de resina adicional convierten las piezas en lo que ahora se llama un espacio en blanco. El proceso concluye cortando cada pieza en bruto al tamaño adecuado con una plantilla y luego puliendo con chorro de arena las juntas para una mejor adhesión.

Durante todo el proceso de producción, cada pieza sigue siendo rastreable mediante un código de barras. A medida que las piezas llegan al acabado final, ese código de barras se agrega a una colección de otros códigos de barras bajo un nuevo código de barras maestro para la pieza final. Si alguna vez hubiera una falla, los códigos de barras estarían allí para comprender exactamente cómo y cuándo ocurrió ese problema. Una vez que ese código de barras final sea parte de la nueva pieza, el paso final es lijar y pintar antes de la entrega final.

Al leer este proceso, una gran conclusión es lo hecho a mano que es. Todo lo que hace Enve, incluido el Melee, es un proceso meticuloso. Si bien el resultado final es una pieza de fibra de carbono de alta gama, la producción parece tan simple como construir modelos con papel en una escuela de arte.

es la gente

Cuando conocí la forma en que Enve fabrica productos, escuché mucho orgullo. Es una sensación que no es nada infrecuente en la industria de la bicicleta. También hablé de ello en mi artículo sobre la gente detrás de los zapatos Specialized . Estos son sólo dos ejemplos. Cada marca con la que he hablado en la industria del ciclismo es un pequeño grupo de personas apasionadas; personas que se preocupan por el producto que están creando y se preocupan por el ciclismo en general.

Desde el punto de vista de Enve, Melee se siente así debido a una ventaja competitiva. La marca crea productos internamente y eso permite un nivel de flexibilidad que muchas otras marcas no pueden igualar. Aunque eso no es del todo cierto.

Es cierto que Specialized no fabrica desde su sede en Morgan Hill, California, pero sí tiene una instalación de fibra de carbono y creación de prototipos CNC justo al lado del área de la sala de descanso que alberga sus mesas de futbolín y billar. Sin embargo, incluso más allá del ciclismo, cada marca descubre un proceso que funciona, y Enve no es totalmente diferente desde el punto de vista del proceso general.

Lo que es diferente es el resultado deseado. La gente bajo el techo de Enve tiene un punto de vista particular. No es correcto ni incorrecto, ni mejor ni peor, pero es único. Personalmente prefiero que mi manillar tenga un poco más de flexibilidad, como lo hacen las barras Enve, y que mi bicicleta se sienta divertida incluso si eso significa renunciar a un pequeño rendimiento en el túnel de viento. Si también lo prefieres, ahora sabes cómo Enve lo incorpora a los productos que fabrica la marca. Sin embargo, en última instancia, son las personas de Enve las que toman decisiones sobre qué visión presentar al consumidor lo que dicta la sensación de Enve Melee.