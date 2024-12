El ex campeón holandés del Tour de Francia es un nombre lo suficientemente grande como para traer un patrocinador de bicicletas para el viaje.

Hoy Specialized anunció que patrocinará al equipo FDJ-SUEZ para 2025, coincidiendo con el 25 aniversario del equipo y el fichaje de la superestrella holandesa Demi Vollering.

Esto pone fin a la larga asociación del equipo francés con Lapierre y sigue el mismo camino que el equipo masculino FDJ (aunque los dos no están conectados además de compartir un patrocinador principal), que cambió de Lapierre a Wilier para la temporada 2024.

En una breve declaración proporcionada a la prensa, Scott Jackson, director de S-Racing en Specialized, dijo:

“FDJ-SUEZ nos impresionó inmediatamente con su dinámico enfoque internacional de las carreras, su audaz visión del futuro y su rica historia en el ciclismo francés. Juntas, esperamos elevar el futuro del deporte femenino, impulsar la innovación y compartir nuestra pasión por impulsar el planeta hacia adelante”.

Esta no es la primera vez que un patrocinador de bicicletas ha movido equipos junto con un corredor clave, y no es inusual que sea parte del contrato de firma del corredor, con algunos casos en los que el patrocinador de bicicletas acepta pagarle a la estrella. salario del jinete. ciclismonoticias no ha sido parte en las negociaciones del contrato en este caso. Specialized siguió a ciclistas como Peter Sagan durante toda su carrera, convirtiéndose en patrocinador de bicicletas del equipo TotalEnergies de la liga inferior mientras el eslovaco todavía competía en los últimos años de su carrera.

Si bien Specialized está contratando un nuevo equipo con FDJ-SUEZ, también continuará asociándose con SD Worx-Protime en el futuro previsible, con un acuerdo vigente hasta el final de la temporada 2028. Dado que SD Worx-Protime todavía tiene a Lotte Kopecky, la actual campeona mundial de carreras en ruta, en los libros, parece poco probable que quiera buscar algún tipo de rescisión anticipada.

Specialized es sin duda un nombre más importante en términos de patrocinio de bicicletas para el equipo FDJ-SUEZ, pero además de equipo nuevo y un nuevo piloto estrella, el equipo también ha reforzado su plantilla con figuras como la campeona francesa de carreras en ruta Juliette Labous en un esfuerzo para brindar a Vollering el mejor soporte posible. El director general, Stephen Delcourt, dijo sobre la asociación:

“Estamos muy orgullosos de iniciar esta colaboración con Specialized, líder indiscutible en el mundo del ciclismo. Esta asociación representa una tremenda oportunidad para que nuestro equipo alcance nuevas alturas combinando nuestras fortalezas y experiencia para lograr nuestros ambiciosos objetivos”.

Al igual que otros equipos patrocinados por Specialized, como AG Insurance-Soudal y SD Worx-Protime, FDJ-SUEZ está cubierto por la marca para el paquete completo: cuadros, ruedas y kit de acabado. En las imágenes, hemos visto que el grupo es proporcionado por Shimano (el Dura-Ace de alta especificación, naturalmente), lo que será un punto de partida para Vollering, quien corrió con componentes SRAM mientras estaba en SD Worx-Protime.

Quizás lo más interesante son los neumáticos, ya que las fotos indican que el equipo competirá con juegos de Continental GP5000 S TR para 2025. En las fotos, estos están configurados con cámaras de aire, pero esperamos que el equipo use tubeless para las carreras. en lugar de sesiones de fotos. Los equipos patrocinados especializados, ya sea SD Works como Soudal-QuickStep en el pelotón masculino, también tienden a competir con neumáticos Specialized, utilizando Turbo Cotton, o S-Works Mondo en las carreras adoquinadas.