La transferencia del ciclista colombiano a Netcompany-Ineos cancelada como resultado de una investigación en curso

XDS-Astana ha respondido a la noticia de que Harold Tejada está siendo investigado por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) tras anomalías inexplicables en su pasaporte biológico.

El viernes 27 de noviembre se reveló que Netcompany-Ineos había rescindido su contrato con Tejada tras la noticia de que el colombiano de 29 años había sido notificado por el ITA de un proceso disciplinario en su contra y que había sido suspendido provisionalmente.

La ITA confirmó que había acusado a Tejada de una presunta violación de las normas antidopaje (ADRV) “por el uso de una sustancia prohibida o un método prohibido basado en anomalías inexplicables en su pasaporte biológico de atleta (ABP)”.

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Tejada disfrutó del éxito en 2026 en París-Niza, ganó la etapa 6 y fue segundo en una etapa del Tour de Francia, antes de terminar entre los 10 primeros en la Vuelta a España a finales de verano.

Debía transferirse de XDS-Astana a Netcompany-Ineos en enero de 2027. Permanecerá bajo contrato con XDS-Astana hasta el 31 de diciembre.

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“Esto fue una completa sorpresa para el equipo”, dijo XDS-Astana en un comunicado también emitido el viernes 27 de noviembre.

“De acuerdo con el procedimiento disciplinario ante la ITA/UCI, el corredor tendrá la oportunidad de presentar su defensa y/o aceptar la infracción y una sanción. El equipo no forma parte de este procedimiento. Corresponde ahora a las autoridades pertinentes evaluar el caso.

“El equipo tiene una política de tolerancia cero con respecto a las prácticas de dopaje y apoya los esfuerzos de la UCI/ITA para luchar contra el dopaje en el deporte del ciclismo”.

XDS-Astana confirmó que Tejada había sido suspendido del equipo con efecto inmediato. “En vista de su suspensión provisional, el piloto ha sido suspendido inmediatamente por el equipo”, se lee en el comunicado del equipo.

Tejada ha desarrollado toda su carrera profesional en el equipo kazajo, convirtiéndose en profesional con ellos en 2020 y permaneciendo unas siete temporadas. Sus resultados mejoraron gradualmente, desde una victoria de etapa en el Tour de l'Avenir de 2019, que subrayó su considerable potencial de escalada, hasta una victoria en casa en la Vuelta a Colombia de 2024 y, finalmente, su primera victoria de etapa del WorldTour en la París-Niza de 2026.

Tejada emitió un comunicado el viernes, manteniendo su inocencia y manifestando su intención de cooperar con el proceso de investigación. “Desde el primer día he actuado con diligencia y responsabilidad, facilitando en tiempo y forma toda la información solicitada. Seguiré haciéndolo durante todo el proceso, con pleno respeto a las autoridades antidopaje y a las instituciones ciclistas”.