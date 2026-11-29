Parece cada vez más probable que el programa de invierno ampliado lleve al belga a Ostende para competir con el maillot arcoíris

Wout van Aert ha confirmado su regreso al campo de ciclocross para la temporada 2026-2027, con el probable objetivo de representar a Bélgica en el Campeonato Mundial UCI en Ostende en enero.

Según el periódico flamenco Het Laatste Nieuwsel piloto de Visma-Lease a Bike debutará el 19 de diciembre en Amberes, el mismo lugar donde comenzó su campaña la pasada temporada, finalizando 7º ese día.

Van Aert corrió en un calendario reducido de seis carreras en 2025-2026 y, a pesar de dos segundos puestos, no pudo registrar una victoria en la disciplina por primera vez desde su temporada de debut en 2010. Estaba previsto que disputara ocho carreras en total, pero una fractura de tobillo sufrida en Mol a principios de enero le obligó a finalizar anticipadamente su programa de invierno.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Esta temporada parece que ampliará su calendario todoterreno, con la sugerencia de que podría correr alrededor de 12 carreras, con el primer indicio de que estas incluirán el Campeonato Mundial en Ostende el 31 de enero de 2027, un resultado que el seleccionador belga Angelo De Clercq había sugerido previamente que era incierto.

Todavía es un comienzo relativamente tarde para Van Aert, ya que las esperanzas de un posible debut en la serie Superprestige en Ruddervoorde se vieron anuladas por la confirmación de que el belga asistiría al campo de entrenamiento español de Visma-Lease a Bike a principios de diciembre.

te puede gustar





¿Wout van Aert correrá ciclocross este invierno? Incluso él no está seguro todavía





'La perfección no existe': ¿Podrá Wout van Aert mantener su mejor forma después de admitir que la Vuelta no fue sólo una 'carrera de preparación' para el Campeonato Mundial?





'Está cerca de 2022': Wout van Aert se acerca ominosamente a su mejor forma antes del Campeonato Mundial mientras disfruta de la gran carga de trabajo en la Vuelta a España

Si bien su programa de carrera exacto aún no se ha determinado, parece cada vez más probable que Van Aert apunte al título mundial en enero. Ya había confirmado que optaría por no participar en la edición más reciente en Hulst en 2026 antes de su lesión en el tobillo, pasando del barro a los objetivos en la carretera, siendo las Clásicas de Primavera sus primeros grandes objetivos de la temporada.

Esta temporada podría marcar un regreso al Mundial para competir por la camiseta arcoíris que ganó tres años seguidos, de 2016 a 2018. Sus tres intentos más recientes de repetir la hazaña resultaron en segundos puestos frente a su rival de toda la vida, Mathieu van der Poel, incluso en Ostende en 2021. Actualmente no está claro si el holandés tiene la intención de correr todoterreno este invierno.

En cuanto a Van Aert, el piloto de 32 años ha reducido su participación en la disciplina todoterreno donde se hizo un nombre en las últimas temporadas; sin embargo, continúa incluyendo el ciclocross como parte de su calendario, compitiendo todas las temporadas desde su debut junior en 2010. Esta temporada marca su decimoséptimo invierno consecutivo como ciclista de ciclocross de élite.