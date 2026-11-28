El ciclista holandés se ve obligado a registrarse como independiente durante las primeras cinco semanas de la 'campaña cross'

Shirin van Anrooij tenía grandes planes para comenzar la temporada de ciclocross con Canyon-SRAM después de llegar a un acuerdo poco común para realizar la transferencia desde Lidl-Trek dos meses antes de lo previsto.

Ahora, la ciclista holandesa tendrá que ponerse un maillot liso durante las primeras cinco semanas de su temporada todoterreno, anunció Canyon-SRAM en Instagram.

“Desde que se unió a Canyon-SRAM el 1 de noviembre, @shirnivananrooij se ha adaptado muy bien al equipo y se ha familiarizado con el nuevo equipo. De acuerdo con las regulaciones de la UCI, se registrará de forma independiente y competirá con un equipo que no sea del equipo para carreras de ciclocross desde el 27 de noviembre hasta el 1 de enero”, escribió el equipo.

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Van Anrooij competirá junto a su nueva compañera de equipo Zoe Backstedt en la primera ronda de la Copa del Mundo UCI en Ostrava el viernes y en otra docena de carreras, que culminarán con el Campeonato Mundial de Ciclocross UCI a finales de enero.

Sin embargo, debido a que su transferencia de Lidl-Trek a Canyon-SRAM no se completó en la ventana de transferencias de mitad de temporada de la UCI del 1 al 15 de agosto, su registro con su nuevo equipo no puede entrar en vigor oficialmente hasta el 1 de enero.

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Van Anrooij podría haber competido con el kit Canyon-SRAM si el equipo hubiera registrado un equipo de ciclocross por separado. Blanka Vas competirá en ciclocross con Lidl-Trek después de dejar SD Worx-ProTime.

Las reglas de registro han plagado durante mucho tiempo al ciclismo profesional, lo que ha resultado en que los ciclistas entrantes se vean en la incómoda posición de usar uniformes simples durante los campos de entrenamiento de los equipos en diciembre y esconder sesiones de fotos con su nuevo uniforme bajo llave hasta el amanecer del nuevo año.

El año pasado, el Director de Deportes de la UCI, Peter Van den Abeele, dijo que la federación estaba trabajando con el sindicato de ciclistas (CPA) para cambiar la fecha de inscripción del 1 de enero al 1 de noviembre, pero el cambio de reglas aún no se ha implementado.

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