El dúo había trabajado juntos anteriormente durante los últimos años de carrera de Bardet en Picnic PostNL.

Después de dejar Picnic PostNL en septiembre, Matt Winston se ha unido al equipo de gestión deportiva de Decathlon CMA CGM como director deportivo.

El británico había formado parte del personal de Picnic PostNL desde 2019, habiendo trabajado anteriormente en el equipo continental británico One Pro Cycling. Ahora se unirá al ex ciclista del Picnic Romain Bardet, que se ha incorporado a Decathlon como director deportivo.

Bardet, que corrió para el equipo entre 2012 y 2020, supervisará toda la estructura deportiva de Decathlon, desde el equipo WorldTour hasta sus equipos de desarrollo y junior. Winston dijo que Bardet jugó un papel importante en su decisión de unirse.

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“Estoy realmente encantado de unirme a Decathlon CMA CGM. Pasé ocho años maravillosos en Picnic PostNL y Romain Bardet jugó un papel importante en ello: celebramos grandes carreras juntos”, dijo Winston.

“Tengo muchas ganas de asumir nuevos retos y descubrir una nueva forma de trabajar, y estoy convencido de que viviremos muchos más grandes momentos juntos. Me centraré en trabajar con los demás directores deportivos y el equipo directivo para ayudar al equipo a rendir al máximo, con grandes ambiciones.

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“Es un equipo internacional y no veo la hora de empezar. Ya conozco a algunos de los directores deportivos del equipo y estoy deseando embarcarme en esta nueva aventura”.

Bardet dijo que la experiencia de Winston, en particular apoyando a velocistas y corredores de la general, será invaluable para Decathlon.

El equipo estará dirigido en ambos lados por Paul Seixas y Olav Kooij la próxima temporada, mientras que otros nombres destacados en el equipo incluyen a los clásicos Tiesj Benoot y Oliver Naesen, y las nuevas incorporaciones Ben O'Connor y Pavel Sivakov.

“Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Matt Winston a nuestro equipo. Su llegada está totalmente en línea con nuestro compromiso de continuar el desarrollo de un proyecto ambicioso y con enfoque internacional, que fue un factor clave en su decisión de unirse a nosotros”, dijo Bardet.

“Después de varios años muy exitosos en Picnic PostNL, durante los cuales ayudó a desarrollar y apoyar a algunos de los mejores talentos del deporte hasta llegar a los podios de los Grandes Vueltas, su experiencia, tanto en el apoyo a velocistas como a los líderes de la clasificación general, es un verdadero activo para nuestro equipo”.

Por encima de Bardet y Winston, en la trastienda del equipo, se encuentran el director ejecutivo Dominique Serieys, el director de carreras Sebastian Joly y el jefe de rendimiento Jean-Baptiste Quiclet.

Cyril Dessel, Luke Rowe, Mark Renshaw y Heinrich Haussler se encuentran entre los nombres notables que se unen a Winston entre los directores deportivos del equipo.

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