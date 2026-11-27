La empresa afirma que no se robaron datos de clientes en un ataque de ransomware

El minorista británico de bicicletas y automóviles Halfords se ha sumado a la larga lista de empresas que han sido víctimas de ciberataques. ciclismonoticias ha aprendido. Sin embargo, el ataque, que ocurrió a fines de la semana pasada a través de un tercero, no afecta los datos de ningún cliente y no se requiere ninguna acción por parte de los clientes.

“Recientemente nos dimos cuenta de un problema de seguridad relacionado con un servicio digital de terceros utilizado por Halfords”, dijo un portavoz de Halfords. ciclismonoticias.

“El problema afectó información limitada del producto y algunos nombres de usuario de los empleados. No hemos encontrado evidencia de que contraseñas, detalles de pago o información del cliente estuvieran involucrados, o que se haya accedido a los propios sistemas de Halfords. No se requiere ninguna acción por parte de los clientes”.

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El ataque fue reivindicado por el grupo de extorsión y robo de datos N0n, que salió a la luz por primera vez en septiembre de 2026 y desde entonces ha reivindicado ataques similares contra multitud de empresas, incluidos los gigantes de servicios financieros JP Morgan Chase, Visa y Mastercard. El ataque contra JP Morgan parece similar al contra Halfords, la compañía tuiteó que su ataque se había realizado a través de proveedores externos.

El ataque a Halfords sugiere que las actividades de N0n se están expandiendo y su alcance afecta a una variedad más amplia de empresas en más ubicaciones internacionales que antes.

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Fundada en Birmingham en 1892, Halfords comenzó a vender productos ciclistas a principios del siglo XX y se ha expandido en los últimos 100 años hasta tener más de 300 tiendas en todo el Reino Unido y la República de Irlanda.

Halfords ha estado involucrado en el patrocinio de equipos de carreras, primero respaldando a ANC-Halfords, que compitió en el Tour de Francia de 1987, luego, en 2008, fueron el nombre detrás de Halfords-Bikehut. Ese equipo fue creado por el entonces director de rendimiento del ciclismo británico, Dave Brailsford, en gran parte para apoyar a Nicole Cooke, e incluía a Lizzie Deignan y Joanna Rowsell.

Las ventas de bicicletas de Halfords están dirigidas al segmento bajo y medio del mercado y ofrecen máquinas de las marcas Carrera y Boardman, ambas de su propiedad. También disponen de una amplia gama de piezas y accesorios.

Sin embargo, la empresa también es propietaria de Tredz, una marca mucho más orientada al rendimiento, con una gran presencia online y tiendas físicas en el sur de Gales, que ofrece productos de alta gama en todas las disciplinas ciclistas.

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