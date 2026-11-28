La lesión se cierne sobre el primer año del ciclista irlandés con Unibet Rose Rockets, pero “encontré otras formas de ser útil”

Justo cuando Rory Townsend avanzaba hacia 2026 con su nuevo equipo, Unibet Rose Rockets, un accidente y una fractura de tibia en Kuurne-Brussel-Kuurne pusieron fin a su calendario de Clásicos. También se deshicieron instantáneamente sus objetivos en el Giro de Italia, y las consecuencias se extendieron aún más.

“En mi prisa por regresar, quería estar en plena forma listo para los Nacionales, probablemente apresuré las cosas tal vez un poco y eso también tuvo un efecto en cadena. Luego, convertirme en padre significó que tuve un poco más de tiempo libre”, dijo Townsend. ciclismonoticias de cara a la etapa 5 del Tour de Langkawi, que era su carrera de regreso tras convertirse en padre.

“Así que ha sido una temporada un poco dividida, lo cual ha sido difícil”.

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Los desafíos de una temporada interrumpida surgen de un año en el que el ciclista logró la mayor victoria de su carrera hasta la fecha, ganando el ADAC Cyclassics Hamburg, clasificado por el WorldTour, después de sobrevivir apenas desde el descanso inicial.

Este año, sin embargo, ha sido un año en el que faltaron victorias y el único podio fue una defensa del título irlandés que lo dejó segundo y tuvo que entregar la preciada camiseta del campeón nacional.

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“Lo difícil es llegar a una carrera y no saber qué te va a ofrecer tu cuerpo”, dijo Townsend. “Para ser honesto, eso me resulta muy difícil, porque puedes entrenar en casa y las cosas pueden sentirse bien, y te convences de que todo va a estar bien, pero en realidad es la esperanza lo que te mata”.

Aunque el año tuvo sus desafíos, la esperanza y la positividad sobre la evolución de su lugar en el mundo del ciclismo no parecen faltarle a Townsend, de 31 años. El ciclista, que parece haberse encontrado felizmente como en casa en el creciente ProTeam, de Unibet Rose Rockets, se ha ido adaptando en 2026.

“Encontré otras formas de ser útil, por así decirlo”, dijo Townsend sobre su temporada de forma incierta. “Tenemos muchos jóvenes aquí. He descubierto que mi papel es un poco diferente al cuidarlos en lugar de simplemente cuidarme a mí mismo, y eso también es muy gratificante en sí mismo”.

De hecho, Townsend había estado trabajando para el velocista Ronan Augé durante las primeras etapas de Le Tour de Langkawi, quien llegó cuarto dos veces, pero el día después de que hablamos con él tuvo que cambiar de táctica después de que el joven de 22 años sufriera una terrible caída. Las graves lesiones que sufrió Augé incluyeron múltiples huesos rotos, un pulmón colapsado y un nervio facial dañado, pero el equipo no se rindió a pesar del inquietante giro.

Townsend añadió otro cuarto puesto en la etapa 6, y también hubo un top cinco en la general con Elvind Broholt Fougner, de 23 años, y el décimo para Cedrik Bakke Christophersen, de 24 años.

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Ese patrón de altibajos que atravesó el equipo en Le Tour de Langkawi también fue evidente en el año de Townsend, ya que si bien el ciclista dice que en 2026 “no había vuelto a encontrar mi nivel”, está claro que encontró su lugar. Townsend explicó que ahora estaba encontrando una satisfacción considerable al asumir un papel de liderazgo en un ambiente de equipo que se siente “centrado en el ser humano más que en el atleta”.

“Realmente disfruto trabajar con estos muchachos, especialmente porque siempre están muy agradecidos”, dijo. “Realmente escuchan y quieren aprender, constantemente hacen preguntas y eso es bastante estimulante”.

Ese papel es algo que Townsend espera llevar hasta 2027, cuando espera ir más allá de lo que describió como “una temporada de reinicios”, para poder volver a dar lo mejor de sí. Para ello, el ciclista, que se casó el año pasado fuera de temporada, esta vez sólo planeaba una breve pausa fuera de temporada.

“Entonces será mucho trabajo intentar volver a tener las mejores sensaciones sobre la moto, pero definitivamente con la vista puesta en trabajar para el equipo más que para mí, como lo he hecho anteriormente”, dijo Townsend.

“Porque creo que con el talento que tenemos aquí y el nivel que creo que estos muchachos pueden alcanzar, tienen un techo mucho más alto que el mío, así que esa es, al menos desde mi perspectiva, la mejor manera en que puedo servir a este equipo”.

Sin embargo, hay un gran objetivo propio que probablemente se mantendrá firme durante la próxima temporada y más allá. “Ganar los próximos campeonatos nacionales es siempre mi objetivo”, dijo entre risas el campeón irlandés de 2025 y 2022.