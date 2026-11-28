La marca estadounidense “apoyará el desarrollo” aportando “experiencia en innovación y diseño” al equipo holandés mientras Nimbl continúa fabricando uniformes.

Nike ha dado un paso más hacia el mundo del ciclismo profesional, con el famoso logotipo 'Swoosh' del gigante de la ropa deportiva que aparecerá en el uniforme 2027 de los equipos Visma-Lease a Bike.

Nike ha sido el proveedor de ropa fuera de la bicicleta del equipo holandés desde el Tour de Francia de 2025 y, de hecho, el logotipo apareció en la camiseta y las zapatillas en determinados momentos de 2026.

Sin embargo, en lo que se considera “un importante paso adelante” en la asociación entre Visma-Lease a Bike y Nike, los uniformes estándar para los equipos WorldTour masculino y femenino estarán adornados con el logotipo de Nike en 2027.

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Esto no significa que Nike esté fabricando o suministrando el uniforme o los zapatos. Esa responsabilidad queda en manos de la marca italiana Nimbl, que también tendrá su logo en la camiseta.

El equipo confirmó ciclismonoticias que el logotipo de Nike aparecerá “en lo alto de la parte delantera de la camiseta”, así como en el culotte con tirantes. Los zapatos no llevarán el logo como estándar, pero habrá más zapatos de edición especial con la marca Nike como los que usó Jonas Vingegaard en el Tour de Francia de este año.

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El logotipo de Nike no es sólo para mostrar, insiste el equipo, y Nike está allí para “apoyar el desarrollo” aportando “experiencia en innovación y diseño”.

“Establecimos un alto estándar para todo lo que nos ayuda a ganar, y eso incluye nuestro uniforme. Nimbl es un especialista que comparte esa ambición. Incorporar la experiencia y la creatividad de Nike Cycling a la asociación nos abre nuevas posibilidades”, dijo el jefe del equipo, Richard Plugge.

“Pocas marcas han hecho tanto como Nike para llevar el deporte y los atletas a una audiencia global. Estamos orgullosos de incorporar esa experiencia a nuestra asociación con Nike Cycling y dar este siguiente paso juntos. Queremos construir algo juntos que haga avanzar tanto a nuestro equipo como al deporte”.

Nike continúa regresando poco a poco al ciclismo profesional





Ciertamente, Nike no es ajena al ciclismo profesional, pero ha desaparecido de la vista después de que abandonó su patrocinio de alto perfil de Lance Armstrong en 2012 en medio del escándalo de dopaje que rodeó al texano. El año anterior, Nike había dejado de patrocinar la icónica camiseta amarilla del líder del Tour de Francia.

El logo 'Swoosh' se ha vislumbrado en el pelotón profesional, sobre todo en los pies de Mark Cavendish, un atleta patrocinado por Nike desde hace mucho tiempo.

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Sin embargo, la marca estadounidense ha comenzado a retroceder cada vez más en el mundo del ciclismo profesional en los últimos años. En 2024, la ahora dos veces campeona del Tour de Francia Femenina, Demi Vollering, firmó un acuerdo de patrocinio personal con Nike, y la marca más tarde se unió a su equipo FDJ United-Suez como socio de ropa de estilo de vida.

Es esta asociación fuera de la bicicleta, en la que los ciclistas esencialmente usan chándales Nike sin correr en bicicleta, lo que ha caracterizado la participación de Nike en los últimos años, suministrando también Unibet-Rose-Rockets y Uno-X de esta manera.

Fue antes del Tour de Francia de 2025 cuando Visma-Lease a Bike y Nike unieron fuerzas. Al principio se trataba simplemente de un acuerdo sobre ropa informal, pero este año ya se sentaron las bases para esta nueva colaboración ampliada.

En la etapa final del Giro de Italia, el logotipo de Nike apareció en la manga de un uniforme de edición especial 'Stardust' mientras el equipo celebraba la victoria general de Jonas Vingegaard. El propio Vingegaard tuvo que apegarse al maillot rosa oficial de líder de la carrera, estrictamente con la marca Castelli.

En el Tour de Francia, Vingegaard y otros usaron zapatos de la marca Nike durante las etapas de la Grand Départ en Barcelona. Como será el caso de las camisetas del equipo en 2027, los logotipos de Nimbl y Nike aparecieron en los zapatos.

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