He probado estos guantes de trabajo y combinan la impermeabilidad de un modelo de neopreno con un mejor aislamiento y transpirabilidad.

Pruebo guantes de invierno cada año cuando hace frío y siempre estoy interesado en encontrar las mejores opciones para mantener las manos de los ciclistas cómodas, cálidas y secas en el frío invernal.

Todavía tengo que montar en el interior este invierno, y hasta ahora he salido para completar mis pruebas y entrenamientos semanales sin importar el clima.

El ciclismo presenta un desafío complicado cuando se trata de guantes. Queremos manos cálidas y secas y buena destreza. Lograr las tres cosas puede ser complicado.

He estado investigando los mejores guantes de ciclismo de invierno durante años y he identificado un par de opciones alternativas asequibles que creo que vale la pena compartir. Son guantes aislantes impermeables y resistentes que ya son los favoritos en el espacio exterior.

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Conozco a muchos ciclistas que se niegan a pagar 100 dólares por unos guantes de ciclismo y espero que este modelo demuestre que existen muy buenas opciones que no cuestan un dineral.

El Black Friday es el 27 de noviembre y el equipo de CN Tech le traerá las mejores ofertas que encontramos en nuestra Ofertas de bicicletas del Black Friday centro.

Permítanme presentarles el guante Showa Temres 282-02, popular entre los entusiastas de las actividades al aire libre, escaladores, pescadores y cualquiera que trabaje en condiciones frías y húmedas. Leí por primera vez sobre estos guantes el invierno pasado y pedí algunos este otoño.

Showa inventó el primer guante de PVC en 1952 y la empresa japonesa se especializa en la protección de las manos y produce cientos de modelos y más de 450 millones de pares de guantes al año.

El modelo Temres 282-02 (me ha gustado aprender el sistema de codificación numérica Showa) proviene de la gama de clima frío de la marca y utiliza la tecnología Temres de la marca.

Se trata de unos cómodos guantes aislantes, impermeables y transpirables. Algo así como el santo grial cuando se trata de guantes de ciclismo. Haga clic en el enlace de arriba para profundizar en la tecnología, pero la construcción sin costuras de dos capas de los guantes y su revestimiento de poliuretano adherente significan que aportan algo que muchos guantes específicos para ciclismo no ofrecen.

Por el precio, creo que son una gran compra y también serán útiles fuera de la bicicleta.

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Por menos de $ 30, es una gran oferta en un par de guantes que son enormemente útiles para andar en bicicleta y para una variedad de usos fuera de la bicicleta.

Puedo verme cabalgando con ellos en los días sombríos y húmedos, trabajando en el jardín y limpiando la nieve con ellos.

Consejo: pide una talla más de tu talla habitual.

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Coloque la mano debajo del grifo y el agua simplemente se escurrirá de los guantes gracias al revestimiento de poliuretano. Para paseos largos en mojado, tus manos estarán secas y cómodas.

Consejo: pide una talla más de tu talla habitual.

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Estos guantes serán mejores en condiciones específicas, es decir, paseos fríos y húmedos y, para mí, aquellos en los que conduces a menor intensidad.

Si vas a estar durante horas mojado, te mantendrán las manos secas. Debido a su ajuste, me quedarán mejor debajo de una chaqueta más grande o encima si lo prefieres. La única debilidad potencial es el puño con cordón al final de los guantes que no es impermeable. Tampoco son compatibles con pantalla táctil, pero eso no es gran cosa para mí.

Son suaves y acogedores por dentro, pero el agua simplemente se escurre; Son mucho más cómodos que la opción de neopreno y son agradables y cálidos gracias al aislamiento.

Llevé al máximo la transpirabilidad y usé los guantes durante un intervalo de umbral de 40 minutos, pero considerando mi esfuerzo, no lo hicieron nada mal. Sin embargo, si se mojan un poco por dentro, tendrás que tirar de ellos del revés para secarlos.

En resumen, si vas a salir durante horas bajo la lluvia y/o el frío, deja de arrancar o de hacer giras; pueden ser simplemente un arma secreta.

Para conocer opciones específicas para bicicletas, consulte nuestra guía de los mejores guantes de ciclismo de invierno.