Mantenga sus manos calientes cuando bajen las temperaturas Y ahorre dinero con un 23% de descuento en los excelentes guantes GripGrab Polaris 2

El invierno apenas está comenzando a mostrar sus dientes con temperaturas en descenso y vientos helados. Tus manos están en la primera línea helada cuando se trata de montar en climas fríos, por lo que vale la pena invertir en un par de guantes de invierno decentes para mantener tus dedos agradables y calentitos.

Los Polaris 2 de GripGrab son nuestra opción resistente mejor calificada en nuestra guía de los mejores guantes de ciclismo de invierno, y ahora mismo puedes ahorrar un 23% en Amazon en esta oferta anticipada del Black Friday: es su precio más bajo del año.

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Los Polaris 2 son cálidos e impermeables, con aislamiento de nivel Gold de Primaloft y una membrana de tres capas utilizada en la construcción.

Los guantes tienen una temperatura nominal de -5 °C / 2 °F a 5 °C / 41 °F. En las pruebas, el escritor de tecnología de CN, Tom, descubrió que ese rango era exacto, ya que mantuvieron sus manos calientes en los días fríos del invierno pasado.

mejor precio del año Ahorre 23% (£22,34) Guantes GripGrab Polaris 2: era £99 ahora £76.66 en Amazon Ahorra 23% Nuestro evaluador Tom encontró que los guantes de invierno GripGrab Polaris 2 eran cálidos e impermeables en los peores paseos en bicicleta en frío. Al tener cinco dedos en lugar de garras de langosta, tampoco obstaculizan demasiado el uso de los controles de la bicicleta.

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Tom califica a los Polaris 2 como excelentes todoterreno en climas fríos. Tienen un puño largo y agradable y un panel para limpiar la nariz, algo esencial para montar en invierno. También son compatibles con pantallas táctiles, una característica que se destaca durante el invierno, ya que las manos pueden enfriarse rápidamente cuando se exponen a los elementos.

Si bien Tom acaba de comenzar a usar sus Polaris 2 en días fríos ocasionales, el invierno pasado confió mucho en ellos y dijo: “He descubierto que son muy cálidos y acogedores por dentro. Pasé por un período en el que los buscaba automáticamente para cada viaje en un período reciente de mal tiempo. En mi opinión, la transpirabilidad también es muy buena. Estos son excelentes todoterrenos de invierno resistentes que te cuidarán en condiciones inhóspitas”.

El único inconveniente es el precio, pero Tom cree que vale la pena invertir en estos guantes de alta calidad. Afortunadamente, son más baratos de lo habitual en esta oferta de ciclismo del Black Friday.

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