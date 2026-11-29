El ex campeón del mundo de ciclocross sub-23 confirma que competirá en un calendario completo de 12 carreras de la Copa del Mundo CX para volver a intentar conseguir el título mundial de élite en Oostende.

Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech) continuó su búsqueda de una primera victoria en la Copa del Mundo de élite, terminando en segundo lugar en su regreso al ciclocross el viernes en Ostrava, República Checa.

El joven de 23 años luchó por la victoria en la última vuelta con su rival Thibau Nys (Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions), pero acabó segundo en el primer duelo de la temporada entre ambos.

Del Grosso dijo que se sentía “amargo” por perder ante su rival belga después de ceder el liderato y no poder recuperar la posición delantera en la nieve durante las últimas curvas, mientras que Nys se mantuvo en el terreno más firme.

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“No creo que haya sido una mala actuación si estás cerca de ganar. Por supuesto, siempre es amargo perder”, dijo Del Grosso después a los organizadores.

“Era sólo una cuestión de tener el liderato y mantenerlo hasta la última curva, en algún momento Thibau (Nys) llegó con bastante velocidad. Sentí que había algunas oportunidades después, para adelantarlo aún así, pero luego esperé tal vez demasiado.

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“En el tramo hacia la última curva, en realidad sólo había un camino por el que se podía circular. Intenté adelantar, pero no llegué a ninguna parte”.

El corredor de Alpecin-Premier Tech irrumpió en la escena de élite del ciclocross la temporada pasada al vencer a Wout van Aert en un dramático sprint final en el Superprestige en Heusden-Zolder. Luego ganó el campeonato nacional holandés y fue subcampeón en el Campeonato Mundial de Ciclocross UCI detrás de Mathieu van der Poel. Si bien no superó a Van der Poel en su primer intento como élite, sí terminó un puesto por delante de Nys, que fue tercero.

Del Grosso anunció que participará en 13 carreras esta temporada de ciclocross: las 12 rondas de la Copa del Mundo y el Campeonato del Mundo en Oostende.

La temporada pasada, el holandés disputó su primera temporada de élite desde la categoría sub-23 y finalizó 14º en su primera carrera en la ronda de la Copa del Mundo en Namur a mediados de diciembre. Antes de correr en Ostrava, el joven de 23 años bromeó diciendo que terminar en el puesto 13 el viernes sería una mejora con respecto a la primera carrera del año pasado.

“Creo que mucha gente piensa en mis carreras (de ciclocross) de la temporada pasada”, dijo Del Grosso. “El año pasado también necesité algo de tiempo para adaptarme. No me preparé para estar aquí en mi mejor forma”.

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Del Grosso se mostró cómodo en el terreno resbaladizo de Ostrava y supo seguir a Nys antes de presionar a su rival en las últimas vueltas.

“Tengo sentimientos encontrados, puedo estar bastante contento con mi carrera de hoy. Las sensaciones aún no eran las que se suponía que debían estar. Fue una carrera realmente táctica por cómo estaba el recorrido. Creo que jugué relativamente bien, pero los dos últimos minutos no fueron perfectos”, reflexionó.

“No creo que haya sido una mala actuación. Técnicamente, creo que es un buen cruce. Algunos puntos por mejorar, pero tampoco es una locura. Mucho mejor que el año pasado”.

Del Grosso compitió como visitante esta temporada con Alpecin-Premier Tech y ganó el NXT Classic en abril y luego quedó en el puesto 14 en Amstel Gold Race. El holandés se tomó un descanso de dos meses tras su última carrera en ruta en el Flandrien Classic y el seleccionador nacional Gerben de Knegt consideró que esto le ha permitido al joven “descansar y entrenar bien”.

el dijo Wielerflits: “Su temporada como visitante ha sido algo decepcionante por varias razones. Descansó bien y entrenó bien. En otros años, también comenzó la temporada (de ciclocross) bastante rápido después de su campaña como visitante.

“Ahora está mejor preparado porque ha podido entrenar durante más semanas entre el final de la temporada en carretera y el inicio de su invierno de ciclocross”.