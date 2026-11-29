El Campeón del Mundo fue uno de los varios ciclistas que lucharon por enganchar los pedales durante las condiciones invernales.

La campeona del mundo de ciclocross Lucinda Brand y sus rivales del podio sufrieron problemas mecánicos en condiciones de congelación en la primera ronda de la Copa del Mundo de ciclocross UCI en Ostrava el viernes por la noche.

El pintoresco lugar fue un paso hacia lo desconocido, ya que la República Checa fue sede de su primera Copa del Mundo.

Si bien la nieve y las luces navideñas crearon un entorno único en la antigua mina de carbón, la superficie helada y los profundos surcos crearon condiciones peligrosas. En la carrera nocturna las temperaturas cayeron por debajo del punto de congelación y Brand fue una de las varias víctimas del suelo helado.

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A mitad del camino, Brand estaba luchando entre los 10 primeros antes de que no pudiera enganchar los pedales, un problema que sufrieron muchos ciclistas durante la carrera de élite femenina y masculina.

Sin embargo, la ciclista de Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions se sintió frustrada y le gritó a su equipo de boxes mientras intentaban desesperadamente resolver el problema desde boxes.

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Luego, Brand perdió más de un minuto y no pudo recuperar el tiempo en las difíciles condiciones, terminando 15º y 2:25 detrás de la ganadora de la carrera Marie Schreiber (SD Worx – Protime).

Brand no fue la única ciclista que tuvo problemas con su equipo, ya que la ganadora de la carrera, Schreiber, y la tercera clasificada, Manon Bakker, se vieron obligadas a cambiar de bicicleta debido a que los pedales se congelaron.

A pesar de tener sus propios problemas técnicos, Bakker esperaba que hubiera más nieve mientras continúa la Copa del Mundo de ciclocross en Tabor el domingo.

“Cometí demasiados errores para realmente conseguir la victoria. Creo que todos tuvieron problemas con sus pedales, no pude encajar nada. Tuve un problema mecánico con mi primera bicicleta y tuve que cambiar, que fue donde perdí bastante tiempo”, dijo Bakker.

“Regresé, pero eso fue todo. Preferiría que hubiera más nieve (en Tabor el domingo). Creo que soy el único que realmente sonrió ante el clima”.

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Fue la primera salida de Brand en estas condiciones de nieve después de perderse rondas anteriores de la Copa del Mundo en Val di Sole.

“No hemos tenido muchas oportunidades de hacerlo”, dijo Brand sobre las condiciones de la nieve antes de la primera ronda de la Copa del Mundo. “Me perdí las Copas del Mundo en Val di Sole. Esto es algo diferente nuevamente, ya que no hay tanta nieve en todas partes (en el campo)”.

Brand ganó la serie general de la Copa del Mundo de ciclocross el año pasado después de arrasar en las primeras siete rondas en una temporada dominante.

Sin embargo, esta temporada la holandesa ha encontrado las carreras mucho más reñidas y el fin de semana pasado fue derrotada en dos ocasiones por Sara Casasola. En la segunda de esas carreras, Brand sufrió una fuerte caída en el cross X2O en Beringen y comentó que después sufrió dolor en las costillas.

“Me duele un poco la costilla. Ahora tengo que respirar bien y con calma”, dijo Brand. “Necesita sanar de nuevo. Queda por ver cómo evolucionará en los próximos días. No puedes hacer más que esperar y dejar que se recupere”.

Brand ganó la Copa del Mundo en general por 97 puntos por delante de Aniek Van Alphen (777TV CX Team). Sin embargo, con Van Alphen terminando subcampeón en Ostrava, la presión recae sobre el dos veces campeón del mundo de cara a la segunda ronda en Tabor el domingo.

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