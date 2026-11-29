El Tour de Newport News Criterium reemplaza a Sunny King Criterium como carrera inaugural a principios de abril

El Tour de Newport News Criterium y Charlotte Criterium debuta en la serie CRITS de EE. UU. en 2027, con una colección compacta de siete carreras de un día que ahora abarcan 22 días para títulos generales de ciclistas y equipos de élite, condensando el calendario en un mes completo.

En su decimoctava temporada, con carreras agrupadas en cuatro estados de las regiones del Atlántico Medio y Sudeste, el primer partido de la serie se llevará a cabo en Newport News, Virginia, el 10 de abril. El final está programado para el High Line Criterium en Suwanee, Georgia, el 1 de mayo.

En el medio, paradas regulares en el Twilight Criterium de la Clínica Ortopédica de Atenas, el Winston Salem Cycling Classic, el Greenville Cycling Classic y el Spartanburg Criterium, todos regresan de años anteriores. Los cambios más importantes hacen que Sunny King Criterium en Alabama esté fuera del calendario y que la carrera Winston-Salem, Carolina del Norte, pase de finales de mayo al 24 de abril.

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Notablemente ausente del calendario está el Sunny King Criterium, que había sido el evento inaugural en las últimas tres temporadas. Anniston ha sido sede de carreras para campeonatos estatales por grupos de edad, así como campeonatos de conferencias universitarias, y los organizadores continuarán organizando dos días de carreras para una edición número 25, del 10 al 11 de abril.

“Casi 20 años después del lanzamiento de la serie, seguimos trayendo a los mejores ciclistas del país a comunidades que abrazan la emoción del ciclismo profesional”, dijo Gene Dixon, fundador de Atenas Twilight Criterium y propietario de Swagger LLC que produce USA CRITS, en un comunicado de prensa.

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“Cuando iniciamos Atenas Crepúsculo en 1980, la idea era simple: acercar las grandes carreras de bicicletas a la gente. USA CRITS se construyó sobre esa misma filosofía”.

dixon dijo ciclismonoticias que el calendario compacto ayudó a simplificar los viajes de ciclistas y equipos, especialmente aquellos que viajan desde fuera de EE. UU. Si bien la serie final de tres carreras continúa en conflicto para algunos equipos con el Tour de Gila, del 28 de abril al 2 de mayo, el final más temprano de la serie criterium abre los viajes para que todos los equipos compitan en el Tour de Bloom, del 12 al 16 de mayo. También es positivo que el calendario de los CRITS de EE. UU. no incluya viajes apresurados a Washington, DC para el Clásico de Ciclismo de las Fuerzas Armadas del Amazonas, ahora a principios de junio.

Todas las carreras USA CRITS se transmitirán en vivo, producidas por Swagger. La bolsa de premios del año pasado ascendió a $200,000, con pagos iguales para hombres y mujeres de élite en carreras individuales y clasificaciones generales de series. El programa USA CRITS D1 Team también regresa en 2027, y los equipos elegibles recibirán estipendios de viaje.

El Tour de Newport News es un evento de tres días y cinco carreras que se lleva a cabo en la península de Virginia, a orillas del puerto de Hampton Roads, cerca del Océano Atlántico. Los eventos autorizados por USA Cycling que componen el omnium incluyen una carrera por puntos en el estadio Todd, una subida a un estacionamiento de ocho pisos, una contrarreloj y dos criterios. Sólo el Newport News Twilight Criterium, bajo las luces de la calle el sábado por la noche, establecerá la clasificación de USA CRITS el sábado 10 de abril.

El Charlotte Criterium es una nueva carrera que se llevará a cabo el viernes 23 de abril, la noche anterior al Winston Salem Cycling Classic. Los detalles sobre la ubicación del curso y los horarios de inicio se confirmarán en los próximos meses.

Calendario de CRITS de EE. UU. 2027