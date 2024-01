Tres nuevos modelos llegan al mercado para desafiar a los jugadores establecidos

Es justo decir que Van Rysel está pasando por un momento. Finalmente, tras muchas especulaciones, la marca irrumpió en el WorldTour con el patrocinio de la escuadra AG2R, que pilotará sus motos RCR Pro para la temporada 2024. Lamentablemente, esto es sin pantalones cortos marrones, pero con la empresa matriz de la marca, Decathlon, estampada en las camisetas del equipo como copatrocinador principal.

Dado que la nueva bicicleta se verá en libertad en el Tour Down Under muy pronto (estén atentos para ver la galería completa), la marca ha llegado en el momento oportuno para saltar al mercado de las zapatillas inteligentes no con una, sino con tres ofertas, comenzando con un precio extremadamente bajo. competitivo £ 239,99 / € 250,00, lo que lo convierte en uno de los entrenadores inteligentes más baratos del mercado, rebajando significativamente modelos como el Wahoo Kickr Core y el Zwift Hub One que actualmente tienen la “mejor opción económica” en nuestra guía de los mejores entrenadores inteligentes.

Continúe leyendo para conocer la nueva gama, comenzando por el más barato y avanzando hacia el más caro.

Entrenador inteligente Van Rysel D100

El D100 ocupa la parte inferior del árbol de entrenadores. Su forma es similar a la del Wahoo Kickr Core y el Zwift Hub, con un cuerpo más minimalista que los modelos más premium. Van Rysel afirma que tiene una precisión del 5% y ofrece una resistencia máxima de 600 vatios.

Si bien la forma física es similar a la de los modelos de Zwift y Wahoo, las especificaciones no son comparables. Esta unidad es mucho más barata, pero los modelos de Wahoo y Zwift tienen una precisión del 2%, le permiten moler a 1800 vatios y pueden simular un gradiente del 16% en comparación con el 6% del Van Rysel. El precio del D100 es £239 / €250.

El D100 solo ofrece conectividad Bluetooth, sin ANT+, por lo que no podrás conectarte a una aplicación de ciclismo indoor y a una computadora para bicicleta al mismo tiempo.

Entrenador inteligente Van Rysel D500

Siendo 400 mejor, el entrenador inteligente D500 adopta una forma similar a las ofertas más premium del mercado. Por la principesca suma de £ 449,99 / € 450, obtienes un entrenador de accionamiento directo con una resistencia máxima de 1500 vatios, una precisión del 2% y capaz de simular gradientes de hasta el 12%. Para facilitar el almacenamiento y el transporte, se agrega un asa de transporte y las patas se sueltan y se fijan magnéticamente al frente para que pueda guardarse en un cubículo.

La conectividad ANT+ se agrega en este nivel, aunque un casete no forma parte del paquete, por lo que deberá tenerlo en cuenta en el costo total.

Si bien la forma visual aquí es diferente, el paquete de precio y especificaciones compite más con las opciones económicas de Wahoo y Zwift, y en el papel presenta un verdadero competidor para esas opciones.

Entrenador inteligente Van Rysel D900

Un salto final de otros 400 mejores, la D900 es efectivamente idéntica a la D500 en su forma, pero cuenta con mejores especificaciones. Para aquellos con piernas de velocista, la potencia máxima aumenta de 500 vatios a 2000, y la pendiente máxima al 20%. Sin embargo, la precisión no cambia y se mantiene en un respetable 2%.

Por el privilegio de poder maximizar totalmente tu sprint, la D900 te costará £100 adicionales, con un precio de £549,99 / €600. Lo mismo ocurre con la D500, la D900 se envía sin casete.