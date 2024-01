Internetstores GmbH se declara en quiebra, afectando a Fahrrad.de, Bikester, Probikeshop y más

Actualización: 24 de octubre de 2023

Internetstores GmbH, la filial europea de Signa Sport United NV (SSU), se ha declarado en quiebra, informa el sitio web alemán Diebewertung.

En una demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Stuttgart, se publicó la noticia la semana pasada de que la empresa estaba cancelando pedidos con proveedores mientras se preparaba para hacerlo.

Internetstores es la empresa que agrupa a más de 40 marcas de comercio electrónico en 15 países europeos, muchas de las cuales operan en la industria de la bicicleta, incluidas Probikeshop, Bikester, Fahrrad.de, Red Cycling Products, Fixie Inc, Vermont Bikes, Serious Cycles, Ortler, Votec. y Brugelmann. No está claro qué pasará con cada una de estas entidades individuales.

La empresa emplea a más de 600 personas, según su sitio web.

Esto se produce a raíz de la noticia de la semana pasada de que Tennis-Point GmbH, otra filial de SSU, también se había declarado en quiebra. En medio de esa declaración de SSU estaba la confirmación de que “otras entidades legales del grupo SIGNA Sports United, incluida SIGNA Sports United NV como empresa matriz última del grupo SIGNA Sports United, están actualmente preparando presentaciones similares”.

La situación relativa a Wiggle, Chain Reaction Cycles, Vitus y Nukeproof permanece sin cambios desde la semana pasada.

historia original continúa abajopublicado el 20 de octubre de 2023:

El gigante británico del comercio electrónico de bicicletas WiggleCRC canceló pedidos y dejó de pagar a sus proveedores, y se niega a recibir productos hasta nuevo aviso, según un ciclismonoticias fuente.

La noticia llega tras unas semanas tumultuosas para la empresa matriz de la marca, Signa. Sports United (SSU), quien anunció por primera vez un “programa de reestructuración acelerada” junto con planes de retirarse de la Bolsa de Valores de Nueva York en medio de lo que describió como “severos desafíos de rentabilidad”. Luego sufrió otro golpe como su principal accionista, señal Holdings GmbH, incumplió un compromiso incondicional de fondos por un total de 150 millones de euros.

Desde entonces, Cycling Electric ha informado que WiggleCRC ha solicitado “autoadministración”, citando una carta enviada a socios comerciales y declaraciones hechas en presentaciones de Companies House.

En la carta, también vista por ciclismonoticiasque fue enviado por otra filial de SSU, Internetstores, la empresa paraguas que engloba la mayoría de las marcas de comercio electrónico de SSU en la UE, se revela que la marca se declarará en insolvencia.

No está claro si esta declaración se refiere a Internetstores o a la empresa matriz SSU, pero una declaración a los inversores de Signa Sports United publicada hoy proporciona cierta claridad. Comienza afirmando que Tennis-Point GmbH, una de las principales filiales de Signa Sports United NV se ha declarado en quiebra, y añade que “otras entidades jurídicas de Signa Sports Group, incluida Signa Sports United NV como empresa matriz última de SIGNA Sports United Group, están preparando la apertura de un procedimiento de insolvencia en los próximos días.”

En la carta, se pide al destinatario “que no entregue productos nuevos”, sugiriendo que se mantengan en su almacén “por el momento”.

El propietario de uno de los proveedores de WiggleCRC, que desea permanecer en el anonimato, dijo ciclismonoticias que la situación es similar con el minorista británico, pero “esas palabras (insolvencia o administración) no fueron utilizadas”.

“Hemos cancelado (órdenes de compra) abiertas y en una llamada me dijeron que no pagarán más facturas de proveedores y que no recibirán más productos hasta nuevo aviso”.

Otra fuente dijo ciclismonoticias‘publicación hermana, Ciclismo semanal, que la empresa había dicho que estaba “presionando el botón de pausa”, lo que resultó en la suspensión del pago de las facturas.

Cuando se le acercó para hacer comentarios, un portavoz de Wiggle dijo: “No tenemos nada más que añadir en este momento”.

Las presentaciones presentadas ante Companies House (la agencia ejecutiva del gobierno británico que mantiene un registro público de empresas registradas en el Reino Unido) por parte del holding de WiggleCRC, Mapil Topco Limited, declararon en julio que “el grupo ahora depende de la financiación de su accionista, Signa Sports United GmbH.”

En la misma presentación, una declaración de los directores destacó que Signa Sports United proporcionó a Mapil Topco Ltd una carta de apoyo en la que afirmaba que “no solicitará el reembolso de ninguna cantidad actualmente pendiente” y que “agregaría 18 millones de euros por encima de las cantidades ya prestado.”

Aún no está confirmado si la pérdida de financiación de 150 millones de euros de SSU se ha repercutido en cascada hasta Mapil Topco Limited.

Por otra parte, en una publicación de LinkedIn, el director ejecutivo del sector ciclista norteamericano de Signa Sports United, que incluye a Vitus y Nukeproof, parece sugerir que 45 de sus empleados ahora están disponibles para ser contactados para trabajar, lo que sugiere que ya han sido contratados o que pronto serán contratados. y que toda la división norteamericana de la empresa está cerrando.

“La división de bicicletas de SIGNA Sports United North America se ha visto obligada a cesar todas sus operaciones con menos de unos días de antelación. Esto fue provocado el lunes por un repentino incumplimiento de un compromiso vinculante de capital de 150 millones de euros con SIGNA Sports United NV”

Road.cc también informa que el conglomerado minorista británico Frasers Group, dirigido por Mike Ashley y también propietario de Evans Cycles, Pro Bike Kit y Sports Direct, ha sido vinculado con la compra de la marca.

ciclismonoticias se ha puesto en contacto con Frasers Group para solicitar comentarios en relación con esto.

En relación con esto, también se anunció esta semana que Frasers Group había acordado comprar otra de las marcas de SSU, SportScheck, que comercializa en 34 tiendas minoristas, por una tarifa no revelada.