Nuevo carbono, nueva construcción y nueva barra/potencia reducen el peso en 147 g respecto a la Zero SLR

Wilier ha lanzado la nueva Verticale SLR, que, según afirma, es su bicicleta más ligera hasta la fecha y que reemplaza al modelo Zero SLR. El peso declarado del cuadro completo, incluida la horquilla, la barra/potencia, la tija del sillín, los ejes pasantes y otro hardware, es de 1.651 g, frente a los 1.798 g de la Zero SLR, lo que representa una reducción de peso de poco menos del 10 por ciento.

La Verticale SLR es la bicicleta liviana que los equipos Groupama-FDJ y Astana Qazaqstan WorldTour patrocinados por Wilier utilizarán para las etapas de montaña del próximo Tour de Francia. Lenny Martínez, de Groupama-FDJ, ya lo ha utilizado con buenos resultados, quien ganó el 2024 Mercan'Tour Clásico montando una versión prototipo de la Verticale SLR.

Martínez dice: “La Verticale es una gran bicicleta, especialmente para mí, que soy escalador. Es más ligera que la Filante SLR y responde muy bien cuando la carretera empieza a subir. En cuanto pisas los pedales responde muy bien, como vimos en el Mercan'Tour Classic, que gané con esta bicicleta todavía en su versión prototipo”.

Hemos estado probando una Verticale SLR durante varias semanas y puedes leer nuestra revisión en profundidad aquí.

Pérdidas marginales

Wilier afirma una caída de 118 g en el peso del cuadro y una caída de 24 g en el peso de la horquilla de la Zero SLR

Las principales fuentes de pérdida de peso de la nueva bicicleta, en comparación con la Zero SLR, son el cuadro, la horquilla y la combinación de barra/potencia. Wilier afirma tener un peso de cuadro de 648 g y un peso de horquilla de 296 g, frente a 766 gy 320 g respectivamente. Nuestra bicicleta de prueba de talla XL pesaba exactamente 6,8 kg, algunos esperan pesos ilegales de la UCI para tallas más pequeñas.

El nuevo cuadro utiliza una combinación de tres grados de fibra de carbono Toray, Toray 800, Toray 1100 y M46JB, incluido el T1100 de alta especificación. En la horquilla, las fibras están retorcidas para mejorar la gestión de las tensiones y las palas de la horquilla son asimétricas para compensar las diferentes tensiones de los frenos de disco.

No más ladrillos Lego. La abrazadera de la tija del sillín de la Verticale SLR se encuentra en la parte inferior del cuadro.

Hay un nuevo mecanismo de sujeción de la tija del sillín que se aprieta desde debajo del tubo superior en lugar de desde arriba. Esto da como resultado una unión de forma triangular entre el tubo superior y el tubo del sillín, en lugar de la carcasa de la abrazadera de la Zero SLR, que comparamos con un ladrillo Lego pegado al marco cuando rastreamos la Verticale en el reciente Critérium du Dauphiné.

La tija del sillín también ha sido rediseñada para ahorrar peso. Con 152 g, es 10 g más ligero que el de la Zero SLR. También incluye dos pernos que se pueden utilizar para fijar un número de carrera o la luz trasera especialmente diseñada por Wilier.

Wilier ha cambiado el diseño de la patilla del cambio delantero. Ahora se puede montar en dos posiciones. Esto se adapta a los juegos de bielas de 50/34t y 52/36t utilizados por simples mortales, pero permite a los profesionales instalar un juego de bielas con un plato de 56t.

La geometría del cuadro casi no cambia con respecto a la Zero SLR, con el mismo stack, aunque el alcance disminuye con respecto a la Zero SLR en cuadros más pequeños y aumenta en los más grandes.

Manillar de una sola pieza más ligero

El ensanchamiento de 30 mm del manillar ayuda a mantener una posición más aerodinámica cuando estás sobre el capó.

En cuanto a la nueva barra/potencia monocasco de carbono V Bar, Wilier afirma un peso de 310 g para un tamaño de barra de 100 x 40 mm, frente a los 339 g de la Zero SLR. El nuevo diseño de la barra incluye un ensanchamiento en los capós, que coloca los brazos 30 mm más juntos cuando se conduce sobre ellos que en las caídas.

Es una característica de diseño aerodinámico cada vez más común, vista por ejemplo en el Trek Madone. Wilier también ha ajustado la geometría de la barra de la Zero SLR, con alcance y caída revisados ​​y un ángulo diferente en la parte superior. Un mecanismo de sujeción revisado está diseñado para distribuir las tensiones en el tubo de dirección y la potencia de manera más uniforme y hay un recorrido de manguera actualizado, lo que facilita el reemplazo. El manillar también es compatible con otras bicicletas premium de Wilier.

Wilier ofrece la barra V en seis tamaños: vástago de 90 mm o 100 mm de longitud con 400 mm de ancho en las caídas y vástago de 110 mm, 120 mm, 130 mm y 150 mm de longitud con 420 mm de ancho en las caídas.

Especificaciones y precios

Una réplica del equipo Groupama-FDJ es uno de los cuatro colores en el lanzamiento, junto con Hulk Green, que utilizará Astana.

Wilier venderá la Verticale SLR en siete especificaciones de construcción, además de solo en el marco. Todas las especificaciones completas están equipadas con ruedas de Miche, que ahora posee Wilier: Kleos 36 o Kleos RD 36.

Se ofrecen seis tamaños de cuadro, desde XS a XXL, mientras que la Verticale SLR se puede comprar en cuatro colores: negro con detalles en cobre, Rojo Terciopelo, réplica del equipo Groupama-FDJ y un nuevo Verde Hulk, que será la bicicleta de escalada del Astana Qazaqstan en el próximo Tour de Francia.

El cuadro Wilier Verticale SLR tiene un precio de £5,500 / $6,900 / €5,800.

Las bicicletas completas comienzan en £9,000 / $12,000 / €9,900) para la especificación Ultegra Di2. La especificación superior del Reino Unido viene con SRAM Red AXS con un medidor de potencia y tiene un precio de £12,500 ($15,300, €13,000).

Hay una bicicleta con especificaciones Campagnolo Super Record WRL que cuesta 15.700 dólares en EE. UU. y 13.400 euros en Europa, pero este modelo no estará disponible para su compra en el Reino Unido.