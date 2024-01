Luke Burns, del equipo nacional australiano, toma el liderazgo de la competencia de escaladores después de una pausa de dos hombres de 100 km en la etapa 2

La última vez que Luke Burns (selección nacional australiana) vino al Tour Down Under fue hace unos 15 años. En ese momento, tenía 10 años y estaba en la ciudad para ver a corredores como Cadel Evans y Stuart O’Grady (ahora director de carrera), pero esta vez fue Burns quien puso un número.

Después de hacerse con el liderato de la Clasificación de Montaña en la etapa 2, Burns ya había logrado subir al podio en su primera carrera del World Tour. Lo más probable es que tampoco sea el último.

El joven de 25 años con experiencia en triatlón acumuló una sólida ventaja en la competencia KOM cuando atacó cerca del comienzo de la etapa del miércoles desde Norwood a Lobethal y se fue con Jardi Van Der Lee (EF Education-EasyPost).

“Tenía ese plan en el fondo de mi mente antes de la gira y ayer tuve la oportunidad de sumar algunos puntos para configurarlo”, dijo Burns. ciclismonoticias después de subir al podio para reclamar la camiseta de KOM.

“Afortunadamente para mí, fue el escenario perfecto, di el primer paso y estábamos solo nosotros dos en el camino y pudimos limpiar todos los puntos”.

El día en cabeza terminó para Van Der Lee y Burns cuando fueron absorbidos nuevamente por el grupo después de más de 100 km, pero no antes de que Burns se colocara en primer lugar en la competencia de escaladores con 23 puntos, y Van Der Lee en segundo lugar con 17. .

“Simplemente estábamos haciendo tapping, sabíamos que iba a ser bastante difícil mantenernos alejados”, dijo Burns. “Estaba ahí persiguiendo puntos y también para conseguir algo de exposición para el equipo”.

La diferencia a veces era de más de cinco minutos, pero cuando la pareja líder había conquistado los primeros puestos en los últimos puntos de montaña del día y se dirigía hacia la última vuelta de la carrera, se había reducido a más de dos minutos, no ayudado por el hecho de que Van Der Lee tenía un piso y Burns esperó a que volviera a unirse.

“Estuve charlando con Matt Wilson (DS del equipo australiano) en la última vuelta sobre si valía la pena intentar mantener esa brecha, pero con el viento en contra, en la subida, nunca iba a funcionar. Valió la pena sentarse”.

Sentarse y conservar energías parecía una estrategia sensata, dado el camino que había por delante, ya que el objetivo era más que conseguir la camiseta, sino conservarla hasta el final.

“Sin duda, ese es el objetivo”, afirmó el director deportivo del equipo nacional, Wilson. “Creo que tiene una muy buena oportunidad. Generalmente, con este tipo de camisetas, una vez que consigues un pequeño espacio y empiezas a defender, es un poco más fácil que intentar venir desde atrás.

“Hay muchos puntos en juego incluso hasta el último día, por lo que ciertamente no estará cerrado hasta la etapa final, pero en realidad tenemos un muy buen equipo aquí. Tiene un buen apoyo allí y obviamente le va bien”.

Burns obtuvo los mejores puntos en dos de las tres oportunidades de la etapa 2, con una velocidad cuesta arriba formidable en la carrera hacia la meta.

El ciclista, que viajó al extranjero con su equipo BridgeLane la temporada pasada y terminó sexto en el Tour de la Mirabelle, clasificado 2.2, también obtuvo resultados generales justo fuera del top 10 en tres carreras más. También participó en una de las carreras a nivel estatal que el Campeón Nacional Luke Plapp (Jayco-AlUla) utilizó como parte de su entrenamiento en la preparación, el Tour de Bright. Allí quedó segundo detrás de Plapp en una etapa que terminó en la cima del Monte Buffalo y demostró la fuerza de su forma de escalar sosteniendo la rueda de Plapp mucho más tiempo que nadie.

Es posible que Burns una vez más intente quedarse con Plapp y todos los principales contendientes generales durante el mayor tiempo posible durante el fin de semana también, ya que hay algunos puntos KOM disponibles en las próximas dos etapas de sprint, 8 en total, así como 50 a tomarse en las dos últimas etapas.

