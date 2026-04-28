Milan Bral, de 21 años, tenía previsto correr la carrera sub-23 Gent-Wevelgem en mayo

El ciclista belga sub-23 Milan Bral murió el domingo tras ser atropellado por un conductor mientras entrenaba en Ronse. Fue trasladado a un hospital de Gante, donde murió más tarde por la noche a causa de las heridas, según un informe de Wielerflits.

“Con gran tristeza tenemos que despedirnos de nuestro corredor y compañero de equipo Milan Bral. Después de su grave accidente, durante el entrenamiento de esta tarde, lamentablemente no pudo ganar su pelea. Murió en el hospital, rodeado de sus seres queridos”, publicó hace un día en Instagram el equipo de su club, Dovy Keukens-FCC Cycling.

Es la segunda tragedia del ciclismo en una semana, después de que Camilo Muñoz muriera a causa de una infección de las heridas sufridas en una caída durante el Tour de Jura.

Bral, de 21 años, circulaba cerca de Hotond en el cruce de Kruisstraat y Zandstraat en Ronse cuando fue atropellado por un conductor. La noticia de su muerte llegó el domingo por la noche.

Bral era sobrino del ex ciclista profesional, director deportivo de Soudal-Quickstep, Sep Vanmarcke. Bral era hijo de la hermana de Vanmarcke. Su hermano menor, Xibe, también corre.

Xibe recordó a su hermano mayor en una publicación en Instagram, escribiendo: “Milán, te extrañaré mucho porque realmente te admiraba, pero probablemente ya lo sabías…

“Haré todo lo posible esta temporada para señalarte el cielo. Recuerdo bien cuando te enojaste conmigo porque casi me caigo de un acantilado en Mallorca; pensaste que me habías perdido y dijiste que no querías perderme. Mira ahora, ahora te he perdido y no puedo hacer nada de lo que me gustaría para traerte de vuelta. Milán siempre me decía una cita: 'SUEÑA EN GRANDE' y definitivamente haré eso. Milán, descansa en paz allí arriba, mi mejor hermano mayor, te extrañaré”.

Vanmarcke también publicó una emotiva descripción sobre su última conversación el sábado por la mañana en Instagram. Bral le había preguntado a su tío sobre la selección del equipamiento para la próxima carrera, la Sub-23 Gent-Wevelgem el 10 de mayo.

“No sé por dónde empezar, dónde terminar. No quiero que esto termine. Pero es así. Lo único que he dicho en las últimas 24 horas es 'Maldita sea, Milán. Eso es imposible. Seguramente tú no'”, comenzó Vanmarcke su publicación (en flamenco), en Instagram.

“Ayer por la mañana, antes de tu entrenamiento final, viniste a vernos y nos preguntaste qué neumáticos y ruedas escogías mejor para Gent-Wevelgem, o cambiarías el casete. La próxima semana pondremos un nuevo sellador en los neumáticos, solo para estar seguros.

“¡Y tanto (entusiasmo) en esa contrarreloj (del Campeonato de Bélgica), con las ganas de correr y de la vida misma, como siempre! No medias tintas. Dándolo absolutamente todo.

“Me viene a la mente muchas veces… Ojalá te hubiera mantenido ocupado un poco más. Un minuto fue suficiente. Entonces podrías haber estado en el cruce un poco más tarde. Tal vez ese auto ya había terminado para entonces.

“Me hubiera gustado haber andado en bicicleta contigo un poco más y haber venido a ver tus carreras un poco más. 'Demasiado ocupado', pero ahora deseo tener más tiempo contigo. No puedo cambiarlo más”.

Bral, de 21 años, ocupó el puesto 16 en la carrera nacional de Bélgica U23 en ruta, y este año tiene top 10 en el Campeonato de Flandes Occidental en la contrarreloj U23 y en la carrera de élite en ruta. Este año competía para un equipo belga de larga trayectoria.

“Milán era mucho más que un corredor para nosotros. Era un gran tipo, un verdadero compañero de equipo, alguien que siempre estaba ahí para los demás y tenía un lugar cálido e importante en nuestro equipo. Era querido por todos y lo extrañaremos mucho. Milán seguirá siendo parte de nuestro equipo para siempre”, dijo el equipo en su publicación.

“Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todos los que lo quisieron. Les deseamos toda la fuerza y ​​calidez en este momento particularmente difícil”.

Tras su victoria de etapa en la Gira Presidencial de Turquía, Tom Crabbe (Flandes-Baloise) recordó a Bral.

“Esto realmente me afecta”, dijo Crabbe a Wielerflits.be. “Creo que eso demuestra que como ciclistas siempre somos vulnerables, especialmente en el tráfico. Creo que eso demuestra una vez más que simplemente hay que tener mucho cuidado y que tal vez sea necesario prestar aún más atención a la seguridad en la bicicleta”.

“No sólo durante las carreras, sino también en los entrenamientos. Quizás esto es algo que a menudo se olvida, pero es al menos igual de importante. Y fue una noticia muy triste cuando llegó”.

ciclismonoticias expresa nuestro más sentido pésame a la familia Bral, la familia Vanmarcke, el equipo Dovy Keukens-FCC y la comunidad ciclista belga.