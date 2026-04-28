Milan Bral, de 21 años, tenía previsto correr la carrera sub-23 Gent-Wevelgem en mayo

El ciclista belga sub-23 Milan Bral murió el domingo tras ser atropellado por un conductor mientras entrenaba en Ronse. Fue trasladado a un hospital de Gante, donde murió más tarde por la noche a causa de las heridas, según un informe de Wielerflits.

“Con gran tristeza tenemos que despedirnos de nuestro corredor y compañero de equipo Milan Bral. Después de su grave accidente, durante el entrenamiento de esta tarde, lamentablemente no pudo ganar su pelea. Murió en el hospital, rodeado de sus seres queridos”, publicó hace un día en Instagram el equipo de su club, Dovy Keukens-FCC Cycling.

Es la segunda tragedia del ciclismo en una semana, después de que Camilo Muñoz muriera a causa de una infección de las heridas sufridas en una caída durante el Tour de Jura.

“Haré todo lo posible esta temporada para señalarte el cielo. Recuerdo bien cuando te enojaste conmigo porque casi me caigo de un acantilado en Mallorca; pensaste que me habías perdido y dijiste que no querías perderme. Mira ahora, ahora te he perdido y no puedo hacer nada de lo que me gustaría para traerte de vuelta. Milán siempre me decía una cita: 'SUEÑA EN GRANDE' y definitivamente haré eso. Milán, descansa en paz allí arriba, mi mejor hermano mayor, te extrañaré”.

“No sé por dónde empezar, dónde terminar. No quiero que esto termine. Pero es así. Lo único que he dicho en las últimas 24 horas es 'Maldita sea, Milán. Eso es imposible. Seguramente tú no'”, comenzó Vanmarcke su publicación (en flamenco), en Instagram.