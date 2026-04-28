El ex doble podio aún se recupera de la caída del Itzulia Basque Country y de una fractura “difícil de identificar al principio”

La veterana estrella del Gran Tour Mikel Landa (Soudal-QuickStep) se ha convertido en cuestión de horas en el segundo gran corredor en anunciar que no participará en el Giro de Italia de este año.

Landa, de 36 años, aún se recupera de la fractura de pelvis provocada en la caída que sufrió durante la etapa 2 de la Itzulia País Vasco, cuando fue atropellado por el conductor de un vehículo de la organización de la carrera.

Posteriormente, el piloto fue expulsado de la carrera y Landa pudo completar la etapa, pero un análisis posterior del hospital reveló que padecía una pequeña fractura de pelvis.

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“Debido a la naturaleza de la lesión, inicialmente no era fácilmente identificable, pero los controles posteriores han proporcionado un diagnóstico claro. La fractura ya ha comenzado a sanar, pero requerirá un período adicional de recuperación”, dijo un comunicado de prensa del equipo.

El anuncio de Landa llega inmediatamente después del anuncio de otro de los principales contendientes del Giro de Italia, João Almeida (UAE Team Emirates-XRG), de que tampoco participará debido a su mala condición.

Al igual que Almeida, Landa ha finalizado el podio en el Giro de Italia, tanto en 2015 como nuevamente en 2022. También ganó la clasificación de montaña en 2017 y suma tres victorias de etapa en la carrera. Montó el primero de ocho Giros hasta la fecha en 2014, terminando en el puesto 34 en la general.

El año pasado, Landa sufrió un accidente a alta velocidad al final de la primera etapa del Giro de Italia, sufriendo lesiones graves y abandonando la carrera en una ambulancia. También sufrió otra caída importante en la primera semana del Giro allá por 2021, lo que le obligó a abandonar.

“Obviamente estoy decepcionado, ya que había trabajado duro para volver de un invierno difícil y empezaba a sentirme bien de nuevo en Itzulia”, dijo Landa en el comunicado de prensa.

“Había estado sintiendo algunas molestias, pero el tipo de fractura hizo que al principio fuera difícil identificarla por completo. Ahora que tenemos claridad, puedo concentrarme plenamente en mi recuperación.

“Es una pena perderme el Giro de Italia, especialmente porque estaba motivado para regresar después del año pasado. Pero la prioridad ahora es recuperar la salud y reconstruir mi condición, y luego miraremos hacia nuevos objetivos más adelante en la temporada”.

Aún no está claro cuándo correrá Landa la próxima carrera, pero su ausencia en el Giro elimina a un outsider importante de la batalla general. Soudal-QuickStep aún no ha dicho quién lo reemplazará en su alineación, aunque su estrategia ahora probablemente se centrará aún más en el joven velocista francés Paul Magnier.

Mientras tanto, el máximo favorito en la general sigue siendo Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que debutará en el Giro el 8 de mayo en Nessebar, Bulgaria.