El ex doble podio aún se recupera de la caída del Itzulia Basque Country y de una fractura “difícil de identificar al principio”

La veterana estrella del Gran Tour Mikel Landa (Soudal-QuickStep) se ha convertido en cuestión de horas en el segundo gran corredor en anunciar que no participará en el Giro de Italia de este año.

Landa, de 36 años, aún se recupera de la fractura de pelvis provocada en la caída que sufrió durante la etapa 2 de la Itzulia País Vasco, cuando fue atropellado por el conductor de un vehículo de la organización de la carrera.

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El anuncio de Landa llega inmediatamente después del anuncio de otro de los principales contendientes del Giro de Italia, João Almeida (UAE Team Emirates-XRG), de que tampoco participará debido a su mala condición.

“Es una pena perderme el Giro de Italia, especialmente porque estaba motivado para regresar después del año pasado. Pero la prioridad ahora es recuperar la salud y reconstruir mi condición, y luego miraremos hacia nuevos objetivos más adelante en la temporada”.