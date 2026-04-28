El líder del equipo UAE Emirates ha estado luchando contra una enfermedad en las últimas semanas.

Uno de los principales favoritos antes de la carrera para el Giro de Italia de este mes de mayo, João Almeida, ha confirmado que finalmente no participará, después de que una enfermedad afectara gravemente su preparación para el evento.

La noticia fue informada primero por los medios portugueses y luego confirmada por el propio ciclista en su cuenta de Instagram el lunes por la mañana.

“Lamentablemente no estaré en la salida del Giro de Italia el próximo mes como estaba previsto”, publicó el corredor de 27 años.

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“Las enfermedades de los últimos meses han afectado demasiado a mis preparativos y han significado que no estaré listo a tiempo, lo cual es una pena, ya que es una carrera que amo mucho.

“Después de hablarlo con el equipo, decidimos que era mejor tomarnos un período de descanso y centrarnos en nuevos objetivos más adelante en la temporada”.

Almeida había indicado recientemente que estaba siendo frenado por algo que no podía precisar del todo, sugiriendo que se sometería a análisis de sangre después de una actuación apagada en la Volta a Catalunya a finales del mes pasado. “Sólo necesito descansar un poco y tal vez ver qué me pasa”, dijo en ese momento.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG ha participado en el Giro de Italia cuatro veces y es a la vez finalista del podio y ganador de etapa en 2023.

Almeida también logró su gran avance en la carrera del Gran Tour en 2020, liderándola durante la mayor parte de dos semanas con una defensa inesperadamente obstinada del maglia rosa a pesar de su inexperiencia.

Había muchas esperanzas de que pudiera seguir su podio en la Vuelta a España del año pasado con un nuevo desafío a Jonas Vingegaard, quien lo derrotó en España, este mayo.

En cambio, los Emiratos Árabes Unidos dependerán de Adam Yates y Jay Vine para liderar su ataque, y aún no se ha anunciado un ciclista sustituto de Almeida.

El propio Almeida aún tiene que confirmar sus nuevos objetivos para la temporada, aunque bien podría tener lugar un regreso al Tour de Francia para apoyar a Tadej Pogačar.

“Aún no hemos establecido esos nuevos objetivos, pero lo haremos con calma en las próximas semanas… Por ahora es momento de descansar un poco y reconstruir las cosas lentamente”.