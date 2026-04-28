Un pinchazo y un hechizo en la bicicleta de servicio neutral Shimano dejaron fuera de competición la Milán-San Remo el domingo

Las cosas no salieron según lo planeado para la líder del SD Worx-Protime, Lotte Kopecky, en su último Clásico de la primavera en Liège-Bastogne-Liège Femmes el domingo.

La belga, que ganó Milán-San Remo y Nokere Koerse el mes pasado, estaba entre las principales favoritas en el Monumento a las Ardenas, donde terminó quinta el año pasado. Sin embargo, terminó el día en el puesto 73, casi 18 minutos menos que la ganadora Demi Vollering.

La compañera de equipo de Kopecky, la dos veces ganadora de Lieja, Anna van der Breggen, salvó un resultado para SD Worx con el cuarto lugar, pero un pinchazo y un hechizo en la bicicleta de servicio neutral Shimano arruinaron sus propias posibilidades.

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“Se me pinchó una rueda en la Côte de Wanne. Todavía tuve que bajar después porque los coches del equipo estaban muy lejos”, dijo Kopecky. esporza del incidente en la segunda subida de la carrera, a 89 km de la meta.

“Así que no estoy del todo satisfecho, aunque en el ciclismo moderno hay que estar contento con lo que se tiene”.

Después de 10 carreras de un día para abrir 2026, Kopecky ahora se preparará para su primera carrera por etapas de la temporada, la Vuelta España Femenina. La carrera de siete días comienza en Galicia el 3 de mayo y concluye en el Alto de L'Angliru el 9 de mayo.