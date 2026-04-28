“Esto también es un buen recordatorio de lo lejos que hemos llegado en el ciclismo femenino, pero también de lo mucho que nos queda por recorrer”.

Tras su tercera victoria récord en Liège-Bastogne-Liège Femmes el domingo, Demi Vollering ha defendido que el ciclismo femenino tenga más tiempo en televisión.

La carrera masculina, disputada más temprano ese día y ganada por Tadej Pogačar por cuarta vez, disfrutó de cobertura en vivo durante 150 km de sus 259,5 km de longitud. Por el contrario, una parte relativamente pequeña de la carrera femenina se transmitió por televisión, con sólo unos 45 kilómetros retransmitidos.

En una rueda de prensa tras su triunfo en Lieja, Vollering afirmó que la carrera, que celebró su décima edición el fin de semana, indica hasta dónde ha llegado el ciclismo femenino y al mismo tiempo nos recuerda que aún queda mucho por hacer.

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“Para mí, Lieja es la carrera donde empezó todo. Como corredor del club, esta fue la primera zona en la que corrí en las colinas”, dijo Vollering, según WielerFlits.

“Un día, estaba subiendo el Redoute con mis amigos, y en la cima del Redoute, uno de mis amigos dijo: '¿Te imaginas a los hombres subiendo esta subida en una carrera?' Entonces pensé: 'Vaya, también me veo subiendo esa subida', pero en aquel entonces no había ninguna carrera femenina. La primera edición femenina no fue hasta 2017.

“Esto también es un buen recordatorio de lo lejos que hemos llegado en el ciclismo femenino, pero también de lo lejos que todavía nos queda por llegar. En realidad, ni siquiera sé si pudiste ver el ataque a Redoute. ¿Pudiste verlo? Creo que la transmisión en vivo apenas había comenzado en ese momento.

“Antes de eso, la carrera ya era muy interesante. Por eso creo que debemos seguir luchando por el futuro del deporte”.

El ataque ganador de Vollering, que se produjo en la Côte de la Redoute a 35 km de la línea de meta, fue captado por televisión, aunque gran parte de la acción previa se perdió.

A la campeona europea, que sumó la victoria a las victorias en Omloop Het Nieuwsblad, el Tour de Flandes y La Flèche Wallonne esta temporada de Clásicas, se le preguntó cuándo es el mejor momento para transmitir una carrera femenina para maximizar el impacto.

“Esa es, por supuesto, una pregunta difícil. Solíamos empezar muy temprano, pero entonces la transmisión en vivo era más larga. Ahora nuestra transmisión en vivo es bastante corta, porque creo que solo comienzan a transmitir una vez que los hombres han terminado. Pero no creo que tenga que ser muy difícil.

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“Si mantenemos los horarios de salida como están ahora y configuras, por ejemplo, dos pantallas para la carrera masculina y femenina junto a ellas, y cambias un poco entre ellas, entonces eso debería ser fácilmente posible”.

“Especialmente en la carrera masculina: tan pronto como Pogačar se vaya, todo el mundo sabe lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué no cambiar un poco entre las dos carreras? Eso es lo que pienso. Pero ciertamente hay gente que piensa de manera diferente”.

“Es especialmente importante que sigamos hablando de ello. Escucho de mucha gente que están decepcionados por lo poco que se transmite en vivo. De hecho, solo estoy repitiendo lo que escucho. Veo que muchos fanáticos quieren más. Así que espero que tengamos más transmisiones en el futuro”.