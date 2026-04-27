Los funcionarios retiran la fuerte multa inicialmente impuesta, el motivo de la sanción fue “el lugar equivocado de la publicidad en la camiseta del campeón mundial durante la ceremonia de premiación”.

Las celebraciones de la victoria de Tadej Pogačar se vieron interrumpidas el domingo en Lieja-Bastogne-Lieja después de que el jurado de la carrera le impusiera una fuerte multa de 5.000 CHF poco después de subir al podio. La multa se describió en el comunicado oficial de la carrera inmediatamente después del evento del domingo.

Sin embargo, la multa fue retirada más tarde y el equipo campeón del mundo, UAE Team Emirates-XRG, dijo La Gazzetta dello Sport que había sido revocado.

Inicialmente se dijo que el corredor del UAE Team Emirates-XRG había violado el Artículo 1.3.072.6: Equipo de Campeón del Mundo por el “lugar incorrecto de la publicidad en la camiseta del campeón del mundo durante la ceremonia de premiación”, según el comunicado oficial de la carrera. Posteriormente esto se cambió y se eliminó la multa.

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Pogačar realizó una actuación magistral para ganar Liège-Bastogne-Liège por cuarta vez en su carrera, y finalmente derrotó al digno retador Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) en la Côte de la Roche-aux-Faucons con 13,9 km para el final y corrió solo hasta la meta.

El francés se mantuvo en el segundo lugar, mientras que Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ganó el sprint del grupo de persecución por el tercer lugar. Los tres corredores celebraron sus éxitos en el podio.

En el momento en que el comunicado inicial de la carrera señaló la multa, no estaba claro cuál era el problema específico con su camiseta, ya que Pogačar la había usado en otros podios este año. El jurado de carrera y la UCI no habían ofrecido ninguna otra explicación al momento de escribir este artículo.





La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja