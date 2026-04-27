Votación realizada el jueves por la noche en una asamblea general extraordinaria solicitada formalmente por los clubes miembros

Una moción que buscaba la destitución de Craig Bingham como director y presidente de AusCycling no fue aprobada, y la votación se realizó el jueves por la noche en una reunión general especial de la organización solicitada por los miembros.

AusCycling afirmó en un comunicado que el 70,09% de los votos fueron emitidos en contra de la resolución y el 29,91% a favor. Añadió que había 243 clubes registrados para votar en la asamblea general especial en línea, lo que representa alrededor del 35 por ciento de los miembros de AusCycling.

La reunión en línea se convocó después de una solicitud formal de los clubes miembros, con cuatro mociones respaldadas por el cinco por ciento o más de los miembros con derecho a voto requerido por la Ley de Corporaciones de Australia. Sólo la moción sobre la destitución de Bingham fue presentada a la asamblea general extraordinaria después de que AusCycling dijera que era la única legalmente válida, pero esto fue cuestionado por los representantes de los clubes iniciadores.

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Varios clubes convocan formalmente una reunión general especial para votar sobre la destitución del presidente y director ejecutivo de AusCycling, el organismo ciclista nacional está considerando la solicitud



La asamblea general especial de AusCycling se llevará a cabo después de una solicitud formal de los clubes, pero solo una de las cuatro mociones propuestas se someterá a votación



Los clubes iniciadores cuestionan la decisión de AusCycling de descartar como inválidas la mayor parte de las resoluciones solicitadas a la asamblea general especial

A continuación, se pedirá a los miembros que voten sobre quién ocupará el puesto de director el sábado 30 de mayo, cuando el organismo rector del ciclismo de Australia celebre su asamblea general anual.

AusCycling dijo que Bingham continuaría en el cargo de presidente hasta la conclusión de su mandato actual en la próxima reunión anual. En esa reunión se disputarán dos cargos de director electo, los que actualmente ocupan Bingham y Lee Brentzell. La organización dijo que ambos son elegibles para un mandato adicional de tres años y que las nominaciones para puestos de directores cierran el 1 de mayo.

AusCycling se formó hace más de cinco años, fusionando 19 organismos separados de diversas disciplinas ciclistas (incluidos el ciclismo de carretera, BMX y de montaña) en una sola organización nacional. Hay alrededor de 470 clubes afiliados.

La constitución de AusCycling establece que los derechos de voto se limitan a estos clubes miembros, y los miembros vitalicios e individuales tienen derecho a asistir a las reuniones generales, pero no a votar ni debatir. Además, los votos a los que tienen derecho los clubes varían dependiendo del número de socios que tenga cada club, con votos que van desde uno para clubes con menos de nueve socios hasta 13 votos para clubes con 780 socios o más.