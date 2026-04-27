Votación realizada el jueves por la noche en una asamblea general extraordinaria solicitada formalmente por los clubes miembros

Una moción que buscaba la destitución de Craig Bingham como director y presidente de AusCycling no fue aprobada, y la votación se realizó el jueves por la noche en una reunión general especial de la organización solicitada por los miembros.

AusCycling afirmó en un comunicado que el 70,09% de los votos fueron emitidos en contra de la resolución y el 29,91% a favor. Añadió que había 243 clubes registrados para votar en la asamblea general especial en línea, lo que representa alrededor del 35 por ciento de los miembros de AusCycling.

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AusCycling se formó hace más de cinco años, fusionando 19 organismos separados de diversas disciplinas ciclistas (incluidos el ciclismo de carretera, BMX y de montaña) en una sola organización nacional. Hay alrededor de 470 clubes afiliados.