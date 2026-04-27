“Me sentí como si estuviera rodando sólo al 70% de mi capacidad”, dice el dos veces ganador de la última carrera del bloque de las Ardenas

Es posible que muchas cosas hayan cambiado en el ciclismo femenino desde la época en la que Anna van der Breggen pasó siete años seguidos alejándose de las Clásicas de las Ardenas con al menos una victoria en la mano. Este abril, sin embargo, en su segunda temporada tras un abandono, el podio parecía una vez más al alcance de la ciclista holandesa.

La enfermedad había obstaculizado la carrera de Van der Breggen en las tres carreras de las Ardenas en su primer año después de regresar, en 2025 con un abandono en la Amstel Gold Race, un DNS en La Flèche Wallonne, que ganó siete veces, y un undécimo en la Lieja-Bastogne-Lieja de 2025. Este año, sin embargo, fue un comienzo mucho mejor para el piloto de SD Worx-ProTime, con noveno puesto en la primera carrera y luego quinto a mitad de semana en la Flecha Valona. Pero entonces la enfermedad volvió a presentar un obstáculo.

“Desde hace dos días estoy resfriado. Intenté lo que pude, pero realmente no me sentía bien”, dijo Van der Breggen en un comentario compartido por el equipo en las redes sociales.

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“Me sentí como si estuviera rodando sólo al 70% de mi capacidad. Fue frustrante, porque con buenas piernas siempre es una carrera hermosa”.

A pesar de ello, los corredores holandeses de 36 años lograron terminar cuartos en Lieja-Bastoña-Lieja.

“Al final estuvo bien, pero en realidad me sentí mal durante toda la carrera”, dijo Van der Breggen.

Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) hizo su movimiento ganador desde un pelotón muy reducido a 35 km del final y aunque Van der Breggen no estaba en ese momento con el primer grupo de perseguidores, se convirtió en el grupo de persecución líder a unos 10 km del final. Al final, todo se redujo a un sprint por los dos lugares restantes del podio entre Van der Breggen, Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) y Kasia Niewiadoma-Phinney (Canyon-SRAM zondacrypto}, con Pieterse y Niewiadoma-Phinney ocupando el segundo y tercer lugar.

“Visma lo puso muy difícil en las subidas y traté de seguirlo donde pude”, dijo Van der Breggen. “Tuvimos muy mala suerte con Lotte Kopecky, que tuvo problemas mecánicos. Por lo demás, estuvimos bien posicionados en la carrera, pero al final no esperaba estar corriendo hacia el podio”.

Sin embargo, después de estar tan cerca de los tres primeros, no sorprende que surgieran algunas ideas sobre lo que podría haber sido.

“Es una lástima que las Clásicas de las Ardenas ya hayan terminado. Estaba mejorando cada vez más y quién sabe qué hubiera pasado sin ese frío”, dijo Van der Breggen.

De todos modos, la solidez del resultado incluso en circunstancias menos que ideales es un buen augurio para lo que se avecina.

“Ahora es el momento de recuperarse bien y pasar a la Vuelta”, concluyó Van der Breggen.

La Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja