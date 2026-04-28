Evan Boyle tuvo tres fallas de localización en el espacio de 12 meses

El corredor norteamericano Evan Boyle, de 21 años, aceptó una sanción de 16 meses por cometer tres 'fallos de paradero' en el lapso de 12 meses, anunció la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA).

Boyle es mejor conocido por sus mejores resultados en el Campeonato Nacional USPro del año pasado, que incluyeron una medalla de plata en la carrera de élite masculina en ruta. También consiguió una plata en la contrarreloj sub-23 en 2023.

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“El período de inelegibilidad por violaciones a las reglas de paradero varía de uno a dos años, dependiendo del grado de culpa del atleta.