Evan Boyle tuvo tres fallas de localización en el espacio de 12 meses

El corredor norteamericano Evan Boyle, de 21 años, aceptó una sanción de 16 meses por cometer tres 'fallos de paradero' en el lapso de 12 meses, anunció la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA).

Boyle es mejor conocido por sus mejores resultados en el Campeonato Nacional USPro del año pasado, que incluyeron una medalla de plata en la carrera de élite masculina en ruta. También consiguió una plata en la contrarreloj sub-23 en 2023.

Después de correr los últimos dos años con el equipo devocional Hagens Berman Jayco, el ciclista del norte del estado de Nueva York había firmado para competir con el equipo Winston Salem-Flow, pero no había comenzado su temporada 2026. Había sido incluido en la lista para ser titular en el equipo de élite nacional de Estados Unidos en Ronde de l'Isard en mayo.

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Según la declaración de la USADA en su sitio web, Boyle fue incluido en el grupo de pruebas registrado de la USADA, atletas que están sujetos a requisitos de paradero, por lo que pueden permanecer ubicados para pruebas fuera de competencia.

“En un período de 12 meses, Boyle acumuló tres fallas de paradero: la primera el 16 de julio de 2025, la segunda el 16 de agosto de 2025 y la tercera el 2 de octubre de 2025”, agrega el comunicado.

“La acumulación de tres Fallos de Localización dentro de un período de 12 meses constituye una violación de las reglas bajo el Protocolo de USADA para Pruebas de Movimiento Olímpico y Paralímpico, la Política Nacional Antidopaje del Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos y las Reglas Antidopaje de la Unión Ciclista Internacional, todas las cuales han adoptado el Código Mundial Antidopaje.

“El período de inelegibilidad por violaciones a las reglas de paradero varía de uno a dos años, dependiendo del grado de culpa del atleta.

“En este caso, la USADA determinó que un período de inelegibilidad de 16 meses era apropiado dadas las circunstancias del caso”.

El comunicado señala que la sanción de 16 meses de Boyle comenzó el 8 de diciembre de 2025, cuando fue notificado de su tercer Fallo de Paradero. Ha sido descalificado de todas las competiciones y ha perdido medallas, puntos y premios a partir del 2 de octubre de 2025 en adelante.