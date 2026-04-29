El equipo británico lanza una asociación con una empresa danesa de TI en un evento especial en Londres

El martes marcó un día importante en la historia del equipo anteriormente conocido como Team Sky e Ineos Grenadiers, ya que el equipo británico presentó un nuevo patrocinador principal importante: la empresa danesa de TI Netcompany.

El equipo se conocerá como Netcompany INEOS Cycling Team y competirá con una nueva equipación desde el inicio del Giro de Italia el 8 de mayo.

Ineos, el imperio petroquímico del multimillonario británico Jim Ratcliffe, conserva la propiedad del equipo, con Netcompany como co-patrocinador principal durante cinco años.

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Revelado por primera vez por ciclismonoticias En marzo, el nuevo patrocinio se lanzó oficialmente en un evento especial en el centro de Londres el martes por la mañana y se anunció como “un nuevo capítulo” para el equipo.

La cantidad de efectivo que aportará Netcompany no ha sido revelada, pero los funcionarios confirmaron que se había firmado un acuerdo de cinco años que llevaría la asociación hasta 2030. ciclismonoticias informó anteriormente que el acuerdo tiene un valor de alrededor de 20 millones de euros anuales durante un contrato de cinco años.

La creciente empresa digital danesa está preparada para proporcionar un importante impulso financiero al equipo que dominó el deporte durante la mayor parte de una década, pero que se ha quedado atrás de las operaciones megamillonarias de equipos como el UAE Team Emirates-XRG de Tadej Pogačar.

Sin embargo, la asociación no es simplemente una inyección de dinero, sino que se presenta como “una de las asociaciones tecnológicas y comerciales más importantes en el ciclismo profesional”. Se trata de PULSE, la plataforma impulsada por IA desarrollada por Netcompany que se utiliza para operaciones en aeropuertos como el de Heathrow, pero que se dice que tiene “el potencial de dar forma al futuro de la optimización del rendimiento” en el deporte de élite.

“Esta es una de las asociaciones más importantes en el ciclismo”, dijo Dave Brailsford, quien ha sido reinstalado oficialmente en el cargo de director del equipo, después de haber regresado al redil en una capacidad no especificada el año pasado después de su etapa como director de operaciones deportivas más amplias de Ineos (un cargo que aún desempeña).

“(Es) un verdadero voto de confianza no sólo en nuestro equipo, sino en el deporte mismo. Es un momento importante para nosotros y marca el comienzo de un nuevo capítulo.

En lo que respecta a PULSE, hasta ahora se han dado pocos detalles sobre cómo se implementará exactamente la tecnología de inteligencia artificial de Netcompany, que impulsa las operaciones digitales en dos de los aeropuertos más transitados de Europa, Heathrow y Munich, en las operaciones de desempeño del equipo.

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Se dice que PULSE “permite la toma de decisiones colaborativa en tiempo real al sintetizar múltiples entradas en una fuente de datos unificada para maximizar el impacto en el rendimiento”, y es la última asociación de rendimiento de IA en el ciclismo profesional, en la que también se ha asociado el UAE Team Emirates con Analog y Visma-Lease a Bike con Vekta.

“Nuestro deporte es un esfuerzo humano, donde las decisiones en el entrenamiento, las carreras y la recuperación marcan la diferencia todos los días. No nos faltan datos; el verdadero desafío es convertirlos en acciones simples y prácticas y entregarlas de manera consistente. Con Netcompany, podemos hacerlo mejor”, dijo Brailsford.

“PULSE nos permite organizar nuestros datos en conocimientos claros que respalden decisiones mejores y más rápidas cuando más importa.

“Esto es más que un patrocinio, es una asociación con un propósito. Aporta estabilidad a largo plazo, brindándonos la plataforma para invertir en rendimiento a lo largo del tiempo, sentando las bases para ganar y seguir ganando”.

Este es sólo el tercer patrocinador principal en la historia del equipo que se creó como Sky Procycling en 2010. En aquel entonces, la ambición central del equipo era ganar el Tour de Francia con un corredor británico por primera vez, un objetivo que se cumplió ya en 2012, cuando Bradley Wiggins ganó el maillot amarillo.

A esto le siguieron rápidamente cuatro títulos para Chris Froome, y uno cada uno para Geraint Thomas y Egan Bernal, mientras el equipo conseguía siete camisetas amarillas en ocho años. Pero ese triunfo de Bernal en 2019 sigue siendo el último.

De hecho, Bernal ganó su Tour con los colores del Ineos, tras la salida a mitad de temporada de Sky y la llegada del imperio petroquímico de Ratcliffe, que lanzaba una amplia operación de patrocinio deportivo. Sin embargo, cuando cambiaron su nombre a Grenadiers en 2020 para promover un nuevo vehículo SUV desarrollado por Ineos, el éxito del Tour de Francia se agotó y, en general, el equipo se quedó atrás en medio del ascenso de UAE Team Emirates y Visma-Lease a Bike, con esos dos equipos compartiendo los últimos seis maillots amarillos.

Ganar un octavo Tour de Francia se afirmó repetidamente como una ambición central en este “nuevo capítulo” bajo Netcompany, y Brailsford afirmó sobre la asociación: “En última instancia, se trata de crear las condiciones para ganar el Tour de Francia”.

Ratcliffe, que asumirá la propiedad del equipo por segunda década en 2030, añadió: “Estoy muy contento de dar la bienvenida a Netcompany al equipo ciclista, estableciendo una nueva asociación a largo plazo que ayudará a crear las condiciones adecuadas para lograr más éxito.

“Esta colaboración aporta recursos, tecnología y capacidad adicionales en el rendimiento y las operaciones para darle al equipo la capacidad de competir consistentemente al más alto nivel del deporte”.

¿Qué es Netcompany?

Netcompany se fundó en 1999 en Copenhague, Dinamarca, y ha crecido hasta convertirse en uno de los principales proveedores de servicios de TI de Europa.

A principios de este año anunció su último contrato de alto perfil como socio de operaciones digitales para Heathrow, el aeropuerto más grande y concurrido del Reino Unido, tras contratos similares en los aeropuertos de Copenhague y Múnich.

Incluso hace 10 años, Netcompany era una pequeña empresa con menos de 1.000 empleados. Sin embargo, la inversión de capital privado de FSN Capital, que adquirió una participación mayoritaria en 2015, abrió el camino para un crecimiento significativo y la empresa se ha expandido significativamente a través de una serie de fusiones y adquisiciones.

Según su informe financiero de 2025, Netcompany generó £906 millones de libras en ingresos el año pasado, con un beneficio operativo neto (EBITDA) de £146 millones. Ambas cifras aumentaron en comparación con 2024, un 20% y un 16%, respectivamente.

Netcompany cuenta ahora con poco menos de 9.000 empleados, incluidos los autónomos.

“Como empresa europea líder en tecnología de IA que lucha por la soberanía digital de Europa, unir fuerzas con el equipo ciclista más exitoso de la era moderna y el único equipo WorldTour del Reino Unido es una oportunidad única”, afirmó André Rogaczewski, director ejecutivo y cofundador de Netcompany.

“Esta asociación respalda nuestra ambición estratégica de acelerar el crecimiento en toda Europa demostrando el impacto de la tecnología de punta y la IA en el más alto nivel del deporte. Juntos, nuestro objetivo es permitir una toma de decisiones más inteligente, fortalecer la ventaja competitiva y ayudar al equipo a ganar el Tour de Francia nuevamente”.

En cuanto a PULSE, Netcompany describe su plataforma de IA como “la torre de control para empresas y autoridades públicas que trabajan con grandes ecosistemas donde es necesario recopilar, conectar y analizar múltiples puntos de datos para la toma de decisiones en tiempo real”.