La estrella eslovena será la última en iniciar la carrera inicial de 3,2 km a las 17:27 hora local

El Tour de Romandía 2026 comienza el martes por la tarde con un prólogo breve y rápido que decidirá el primer líder de la carrera.

Con sólo 3,2 km de longitud, la crono prólogo alrededor de Villars-sur-Glâne es llana o cuesta abajo durante los primeros 2 km, y luego sube hasta la meta con un esfuerzo de 1,1 km al 5,1%.

A pesar de la subida, la etapa debería seguir siendo una etapa para los corredores poderosos, con el favorito de la general Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) como posible contendiente para la victoria junto a especialistas en contrarreloj como Luke Plapp (Jayco AlUla), Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) y Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

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Para los contendientes de la general más centrados en la escalada, afortunadamente la corta duración de la crono debería limitar cualquier pérdida de tiempo anterior, aunque todos darán todo en la etapa que se decidirá por estrechos márgenes.

La carrera comienza a las 15.45 hora local (CEST), es decir, a las 14.45 BST o 9.45 ET, y Davide Formolo de Movistar será el primer piloto en comenzar. Todos los corredores, incluidos los últimos participantes, saldrán a intervalos de un minuto.

El primer participante a tener en cuenta será Plapp a las 15:49. Oscar Onley (Ineos Grenadiers) será el primer contendiente general en bajar la rampa a las 15:53, mientras que Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) comenzará a las 16:10 y Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) a las 16:20.

Pogačar ha recibido el dorsal número 1 y, por lo tanto, saldrá último, a las 17:27, para afrontar un esfuerzo que sólo le llevará unos minutos.

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