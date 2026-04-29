La estrella eslovena será la última en iniciar la carrera inicial de 3,2 km a las 17:27 hora local

El Tour de Romandía 2026 comienza el martes por la tarde con un prólogo breve y rápido que decidirá el primer líder de la carrera.

Con sólo 3,2 km de longitud, la crono prólogo alrededor de Villars-sur-Glâne es llana o cuesta abajo durante los primeros 2 km, y luego sube hasta la meta con un esfuerzo de 1,1 km al 5,1%.

A pesar de la subida, la etapa debería seguir siendo una etapa para los corredores poderosos, con el favorito de la general Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) como posible contendiente para la victoria junto a especialistas en contrarreloj como Luke Plapp (Jayco AlUla), Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) y Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

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Pogačar ha recibido el dorsal número 1 y, por lo tanto, saldrá último, a las 17:27, para afrontar un esfuerzo que sólo le llevará unos minutos.

Horas de inicio