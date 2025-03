“No tenía ningún estrés ni presión para volver a las carreras de inmediato”, dice el doble medallista de oro

Kristen Faulkner confirmó que el comienzo de su temporada se retrasó debido a una conmoción cerebral sufrida en un accidente mientras entraba en diciembre pasado y que ahora está “completamente recuperada” y lista para comenzar su temporada con EF-O-O-Oatly-Cannondale en la revivida Milan-san Remo el sábado.

Faulkner dijo que si bien ha tardado unos tres meses en recuperarse, su equipo apoyó durante ese tiempo y no hubo presión sobre ella para volver a la competencia antes de que la sanaran.

“Finalmente me siento mejor, lo cual es muy agradable. El proceso de recuperación fue muy arriba y abajo. Pensé que era bueno y luego fui al campamento del equipo y tuve que dejar el campamento del equipo temprano”, dijo Faulkner en un comunicado de prensa de Ef-Oatly-Cannondale.

“Desde el punto de vista del equipo, era mejor asegurarse de que estuviera completamente recuperado y no ejercer un cronograma en él, no presionarme para que me desempeñara en cualquier carrera próxima. Solo estar 100 por ciento saludable y listo para cuando regrese. Sentí que me permitieron dejar que mi cuerpo sane en su propia línea de tiempo, lo cual es realmente importante.

“Aprecio que el equipo haya dicho: 'No hay presión. Dejemos que su cuerpo haga lo que va a hacer y te pondremos en carreras cuando estés sano'. Así que no tuve ningún estrés o presión para volver a las carreras de inmediato “.

Faulkner es contratada para competir con EF-O-Oatly-Cannondale hasta 2026. Tuvo una temporada excepcional en 2024, donde ganó el título de la carrera de la carretera de élite en el Campeonato Nacional de Ciclismo de EE. UU. Seguido de dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos en la carrera y la búsqueda del equipo.

Sin embargo, surgieron preguntas cuando Faulkner no se había unido al equipo en las primeras carreras en el calendario y parecía retrasar el comienzo de su temporada.

Faulkner le dijo My Bike Por correo electrónico que inicialmente se suponía que debía comenzar su temporada en Trofeo Ponente en Rosa en marzo, pero el evento fue cancelado. EF-O-OTLYDALE luego confirmó su comienzo en Milan-san Remo.

Ella dijo que un comienzo posterior para la temporada de carreras podría terminar siendo beneficioso para sus objetivos para los eventos más adelante en el año.

“Significa que tendré una mejor segunda mitad de la temporada. Normalmente, entraría y tendré una buena campaña de clásicos y este año estoy sentado fuera de los clásicos empedrados y centrándome más en las Ardenas y la Vuelta”, dijo.

“Entonces, Milan-san Remo será una muy buena oportunidad para que vuelva al pelotón un poco más tarde de lo normal”.