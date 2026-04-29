El Campeón del Mundo tiene una bicicleta de contrarreloj nueva y más ligera antes de dos pruebas clave en el Tour de Francia de este año
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Tadej Pogačar disputó hoy la contrarreloj prólogo del Tour de Romandía con un prototipo de bicicleta de contrarreloj Colnago.
Condujo la nueva máquina hasta el quinto lugar en la especial de 3,2 km, terminando siete segundos detrás del ganador de la etapa Dorian Godon (Ineos Grenadiers).
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Pogačar fue visto montando una misteriosa bicicleta de contrarreloj a principios de febrero, y especulamos sobre qué podría ser esa bicicleta en ese momento. Parece que se trataba de una versión temprana y sin marca de la bicicleta TT2 que utiliza hoy en día.
Las contrarreloj de Pogačar este año
Pogačar montará una bicicleta de tamaño pequeño, y su propio modelo en las imágenes de arriba está construido con un grupo Dura-Ace Di2, un juego de ruedas Enve y piezas de repuesto Carbon-Ti, como el gran plato aerodinámico 1X. Una diferencia notable en comparación con sus bicicletas de carretera es el sillín de triatlón Fizik Aeris de punta dividida instalado en la bicicleta.
La superestrella eslovena actualmente tiene al menos cuatro contrarreloj para disputar este año, sin incluir los campeonatos que podría elegir participar. Hoy en el Tour de Romandía, uno en el próximo Tour de Suiza y dos cruciales en el Tour de Francia.
El prólogo de Romandía es muy corto y la contrarreloj del Tour de Suiza es llana y rápida; Ambos son bestias aparentemente diferentes de las pruebas del Tour de Francia, que incluyen más escalada, con el prólogo del Tour incluyendo un nuevo formato que debería generar fuegos artificiales.
El objetivo de ahorrar peso en el TT2 es decir que el peso en el nivel superior es fundamental. Si un ciclista de la talla de Pogačar puede encontrar un ahorro de peso de medio kilo en el recorrido correcto, podría proporcionarle una ventaja que le ayudará a ganar tiempo sobre sus rivales en julio y en el futuro.
Pogačar eligió utilizar una bicicleta de carretera simplificada para la contrarreloj de montaña del año pasado en el Tour de Francia, prefiriendo una bicicleta con barra abatible más ligera a su bicicleta de contrarreloj para la etapa. La contrarreloj crono de la etapa 16 del Tour de este año incluye la subida a la Côte de Larringes, un ascenso de aproximadamente 9 km con una pendiente promedio de alrededor del 4,3%. Quizás aquí es donde el nuevo ahorro de peso de Pogačar le ayudará este mes de julio.