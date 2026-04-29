El Campeón del Mundo tiene una bicicleta de contrarreloj nueva y más ligera antes de dos pruebas clave en el Tour de Francia de este año

Tadej Pogačar disputó hoy la contrarreloj prólogo del Tour de Romandía con un prototipo de bicicleta de contrarreloj Colnago.

Condujo la nueva máquina hasta el quinto lugar en la especial de 3,2 km, terminando siete segundos detrás del ganador de la etapa Dorian Godon (Ineos Grenadiers).

Según Colnago, la nueva máquina del campeón del mundo es un prototipo del modelo TT2, que parece ser el sucesor del actual modelo TT1, una moto que forma parte de la gama Colnago desde hace varios años.

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Pogačar fue visto montando una misteriosa bicicleta de contrarreloj a principios de febrero, y especulamos sobre qué podría ser esa bicicleta en ese momento. Parece que se trataba de una versión temprana y sin marca de la bicicleta TT2 que utiliza hoy en día.

En febrero, especulamos que esta nueva bicicleta parecía menos agresiva en general que la TT1, con algunas formas de cuadro menos profundas y con tirantes más bajos, en comparación con los tirantes muy bajos de la TT1 que se alineaban con la jaula de botella integrada.

El objetivo principal del TT2 parece haber sido ahorrar peso manteniendo o mejorando al mismo tiempo el rendimiento aerodinámico. Colnago dice que la TT1 era una de las bicicletas de contrarreloj más aerodinámicas del WorldTour, pero quería ahorrar algo de peso. La marca también menciona que la bicicleta se está haciendo más fácil de usar para los ciclistas aficionados.

Se afirma que el cuadro TT2 es 550 gramos más ligero y se dice que logra un ahorro de dos vatios a 50 km/h en comparación con el TT1. La marca dice que esto se midió como un promedio ponderado de los ángulos de guiñada. En definitiva, esta moto es más de medio kilo más ligera, aunque ligeramente más aerodinámica que la TT1. Seguramente música para los oídos de los ciclistas profesionales y de cierto campeón del Tour de Francia.

Colnago explicó que actualmente se trata de un prototipo de la TT2 y que la moto estará disponible en la red de concesionarios de la marca en septiembre.

Las contrarreloj de Pogačar este año

Pogačar montará una bicicleta de tamaño pequeño, y su propio modelo en las imágenes de arriba está construido con un grupo Dura-Ace Di2, un juego de ruedas Enve y piezas de repuesto Carbon-Ti, como el gran plato aerodinámico 1X. Una diferencia notable en comparación con sus bicicletas de carretera es el sillín de triatlón Fizik Aeris de punta dividida instalado en la bicicleta.

La superestrella eslovena actualmente tiene al menos cuatro contrarreloj para disputar este año, sin incluir los campeonatos que podría elegir participar. Hoy en el Tour de Romandía, uno en el próximo Tour de Suiza y dos cruciales en el Tour de Francia.

El prólogo de Romandía es muy corto y la contrarreloj del Tour de Suiza es llana y rápida; Ambos son bestias aparentemente diferentes de las pruebas del Tour de Francia, que incluyen más escalada, con el prólogo del Tour incluyendo un nuevo formato que debería generar fuegos artificiales.

El objetivo de ahorrar peso en el TT2 es decir que el peso en el nivel superior es fundamental. Si un ciclista de la talla de Pogačar puede encontrar un ahorro de peso de medio kilo en el recorrido correcto, podría proporcionarle una ventaja que le ayudará a ganar tiempo sobre sus rivales en julio y en el futuro.

Pogačar eligió utilizar una bicicleta de carretera simplificada para la contrarreloj de montaña del año pasado en el Tour de Francia, prefiriendo una bicicleta con barra abatible más ligera a su bicicleta de contrarreloj para la etapa. La contrarreloj crono de la etapa 16 del Tour de este año incluye la subida a la Côte de Larringes, un ascenso de aproximadamente 9 km con una pendiente promedio de alrededor del 4,3%. Quizás aquí es donde el nuevo ahorro de peso de Pogačar le ayudará este mes de julio.