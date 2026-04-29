La ciclista de Uno-X Mobility trabaja para recuperar el movimiento en su pierna derecha

Poco más de dos semanas después de sufrir lesiones graves en un accidente durante la Paris-Roubaix Femmes, la ciclista de Uno-X Mobility Kamilla Aasebø ha regresado a Noruega, anunció en una publicación en Instagram.

La joven de 19 años sufrió fracturas en el codo y la mandíbula, y una hemorragia cerebral en una caída, y estuvo hospitalizada durante 10 días.

“Mi estancia en Francia acabó siendo mucho más larga de lo esperado”, escribió Aasebø. “Desafortunadamente, el sangrado en el cerebro empeoró bastante rápido, lo que significó que necesité una cirugía de emergencia. También me operaron para arreglar fracturas en el codo y la mandíbula, pero afortunadamente todas las cirugías salieron bien”.

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Aasebø incluyó una foto de la cicatriz en su cuero cabelludo, resultado de una cirugía cerebral. Ahora se enfrenta a rehabilitación para recuperar el movimiento en su pierna derecha después de que la hemorragia le provocara una parálisis parcial.

“Después de diez días lentos en Lille, pero sólo cinco que yo recuerde, estoy muy feliz de estar finalmente de regreso en Oslo, en el Hospital Ullevål. En este momento, el objetivo principal es recuperar el movimiento en mi pierna derecha después de la lesión cerebral, y estoy listo y entusiasmado para comenzar el camino hacia la recuperación”.

Es raro que los ciclistas sufran una hemorragia cerebral en las carreras profesionales. El equipo de Uno-X Mobility utiliza el casco Sweet Protection Falconer Aero Mips, que está diseñado para reducir las fuerzas de rotación en la cabeza durante un choque.

Aasebø añadió: “La caída en sí no fue especialmente dramática. Simplemente tuve muy mala suerte con el resultado. Pero una vez que se volvió tan grave, también tuve mucha suerte con lo bien que me fueron las cosas”.

“El equipo y yo queremos agradecer a todo el personal del Hospital Roger Salengro y del Hospital Ullevål en Oslo. Y un agradecimiento muy especial al médico de nuestro equipo, Rory Nolan, y a mis padres por permanecer a mi lado durante todo el camino.

“Un día llegaré al velódromo de Roubaix”.