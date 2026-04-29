Ruta más exigente para 2026 en la carrera alemana de un día adecuada para el británico, aunque no se han fijado objetivos específicos

Pinarello-Q36.5 anunció que Tom Pidcock participará en el Eschborn-Frankfurt Classic el 1 de mayo, como parte de su objetivo a largo plazo de mejorar su condición de carrera.

La convocatoria relativamente tardía de Pidcock para participar en Eschborn-Frankfurt, una de las dos clásicas de un día más importantes de Alemania junto con la Cyclassics de Hamburgo a mediados de agosto, constituye una sorpresa.

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El objetivo, según el comunicado de prensa, es “restablecer la situación competitiva después de los recientes reveses. Eschborn-Frankfurt ofrece una plataforma sólida en este proceso, sin poner expectativas especiales sobre el resultado”.

Pidcock, de 26 años, tuvo una salida difícil recientemente en Lieja-Bastogne-Lieja, donde el ex finalista del podio en el Monumento de las Ardenas cruzó la meta en el puesto 101, después de sufrir un pinchazo justo cuando la carrera estaba en uno de sus momentos más intensos y lo dejó luchando por recuperar el contacto.

La principal carrera alemana del WorldTour constituye una especie de extensión de la temporada de las Clásicas de Primavera de Pidcock, en la que terminó por primera vez fuera de los principales contendientes en Omloop Het Nieuwsblad antes de terminar séptimo en Strade Bianche. Obtuvo una victoria en Milán-Turín y luego fue superado por poco por Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) en Milán-San Remo.