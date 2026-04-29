El equipo británico estrenará una nueva apariencia durante el Giro de Italia el 8 de mayo

Además del anuncio del Netcompany-Ineos Cycling Team como el nuevo nombre de Ineos Grenadiers, llegó la revelación de su nueva camiseta, que debutarán en el Giro de Italia de 2026, pero no se veía exactamente como la gente esperaba.

Una vez que se informó por primera vez que la compañía danesa de IA, que firmó un contrato de cinco años con el equipo británico y aumentó significativamente su presupuesto, era el nuevo socio del equipo Ineos de Jim Ratcliffe, el color verde petróleo oscuro de la marca corporativa de Netcompany parecía la opción obvia para un nuevo kit.

Pero cuando Michał Kwiatkowski subió al escenario de Via Atelier el martes por la mañana durante la presentación del nuevo acuerdo en Londres, su tono era mucho más claro que el de Netcompany y mucho más parecido a un gris claro.

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Un miembro del equipo de diseño explicó la elección del color a ciclismonoticias en el evento, citando cómo se atenuó para evitar un choque con la camiseta de clasificación de sprint verde oscuro del Tour de Francia, que cambió a los colores corporativos verde oscuro de Skoda en las carreras organizadas por ASO en 2023.

La UCI cambió las reglas sobre los colores de las camisetas de los equipos en 2025, implementando una enmienda que decía: “los equipos serán responsables de garantizar que sus camisetas sean lo suficientemente diferentes de las camisetas de los líderes para la camiseta de líder de la clasificación general individual, la clasificación de puntos, la clasificación de rey de la montaña y la clasificación juvenil en Grandes Vueltas y eventos del UCI Women's WorldTour identificados por la UCI”.

Optar por los colores verde claro/gris permitió a Ineos mantenerse cerca de la identidad de su nuevo patrocinador, Netcompany, sin romper las reglas de color de la equipación de la UCI.





La otra forma podría haber sido utilizar un kit alternativo para el Tour de Francia, lo que se ha convertido en una práctica común para empresas como Visma-Lease a Bike at the Tour, que llevan mucho tiempo cambiando sus camisetas amarillas por una apariencia alternativa especial; más recientemente, inspirándose en Antoni Gaudí antes de la Gran Départ de Barcelona.

EF Education-EasyPost también hace lo mismo durante el Giro de Italia, cambiando su típico rosa por varios diseños llamativos, incluidas dos colaboraciones con la marca británica de skate Palace que presentaban a los patos y los dinosaurios.

El panel TotalEnergies y los cortos

También se destaca en el uniforme de Netcompany Ineos el rectángulo blanco en la parte delantera y trasera que alberga el logotipo de uno de sus otros socios, TotalEnergies, que se unió al equipo como patrocinador de la camiseta antes del Tour de Francia del año pasado.

La característica es diferente a la presencia de TotalEnergies como patrocinador en otros deportes, donde ha permitido que su marca y su logotipo coincidan con el fondo del diseño que presentan, como en los deportes de motor, con los trajes de carrera y los autos del equipo Peugeot TotalEnergies para la temporada 2026 del WEC con el logotipo de la compañía de energía y petróleo en blanco y negro para combinar con la librea del equipo.

En la camiseta de Netcompany Ineos, han pegado su logo del arco iris sobre un fondo blanco, sin combinar con el resto del diseño del kit.

Sin embargo, han eliminado los culottes con tirantes grises y blancos que aparecen en sus uniformes naranjas originales para la temporada 2026, y Kwiatkowski se presentará con los tradicionales culottes con tirantes negros.

La bicicleta que exhibieron en la presentación mantuvo el mismo esquema de color naranja y blanco que ya se vio este año, pero con la marca de Netcompany agregada a la tija del sillín.